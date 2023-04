Sofía de Borbón, la infanta de la eterna sonrisa, cumple 16 años: así será su fiesta con amigos en el jardín de palacio

A pesar de que la hemos visto en muchas ocasiones, solo las personas más cercanas saben con certeza cómo suena su voz. La infanta Sofía de Borbón y Ortiz cumple 16 años siendo el misterio mejor guardado de Zarzuela. La hija menor de los reyes Felipe VI (55) y Letizia (50) es la gran desconocida de la Familia Real. Siempre sonriendo y en un discreto segundo plano detrás de su hermana, la princesa Leonor (17). Así es la hija pequeña de los soberanos cuando está a punto de dar uno de los pasos más importantes de su vida.

La celebración familiar del cumpleaños de la infanta Sofía tendrá lugar en su casa, en el Pabellón del Príncipe. Como ya ocurrió el año pasado, en esta ocasión la pequeña de los Reyes no podrá celebrarlo con su hermana, Leonor, que se encuentra en Gales, Reino Unido, cursando segundo de bachillerato y está a punto de hacer sus exámenes para el acceso universitario, así que se ha quedado en el colegio UWC Atlantic College, para estudiar.

Algo parecido le ha pasado a su compañera de clase, la princesa Alexia de Holanda (17), que tampoco ha podido viajar a su país para celebrar junto a su padre, el rey Guillermo, su cumpleaños, una jornada festiva en los Países Bajos, para quedarse estudiando en Gales.

Imagen del primer viaje internacional en solitario de Leonor y Sofía. Fue en Londres, a un partido de la Selección Española de Fútbol Femenino. Gtres

La fiesta por el 16º cumpleaños de Sofía será sencilla y solo estarán presentes las personas más cercanas a la joven: sus padres, su abuela materna, Paloma Rocasolano (71), y un par de amigas de la propia Infanta. Será luego por la tarde-noche, cuando Sofía invite al jardín de su casa a un reducido grupo de amigos de su colegio, el Santa María de los Rosales, para soplar las velas rodeada de sus amigos, todos con la prohibición absoluta de tener un teléfono móvil cerca.

La infanta Sofía está a punto de terminar sus estudios de 4º de ESO y ya sabe cuál será su destino el curso que viene. Como siempre han querido sus padres, las dos hermanas de Borbón y Ortiz tendrán la misma educación y la pequeña ya sabe que ha sido admitida en el mismo colegio que Leonor para realizar en Gales sus dos últimos años antes de ir a la universidad. "De hecho, ella está feliz con realizar el Bachillerato Internacional porque le encantaría hacer sus estudios superiores también fuera. Aunque todavía es pronto para decidirse parece que irá por la rama de ciencias", cuenta a EL ESPAÑOL una amiga de la reina.

Para la Reina, la segunda en la línea de sucesión ha sido su preocupación desde el momento en el que se quedó embarazada. Ocupar ese puesto en cada momento puede ser complicado para cualquier persona y más para un niño, un buen ejemplo de esto es el príncipe Harry (38), y Letizia ha puesto todo su empeño en que se sienta igual de valorada y querida como Leonor.

La reina Letizia explica detalles de la Semana Santa de Chinchón a su hija menor, la infanta Sofía. Gtres

Ha sido "hija única" durante dos años, "pero en realidad ha echado muchísimo de menos a su hermana. Letizia siempre ha estado muy pendiente de ella, para que no se sintiera desplazada, para que supiera asumir el segundo plano que le ha tocado vivir, explicándole que en realidad ese papel le da muchas oportunidades, puede que más que a Leonor", nos comenta la misma persona.

La siguiente cita importante en la agenda de la infanta Sofía tendrá lugar el próximo 25 de mayo, cuando tenga lugar su confirmación. La ceremonia tendrá lugar en la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, en el municipio de Aravaca, en Madrid. El Rey fue el padrino de la princesa de Asturias, y parece ser que será su propia hermana, Leonor, la que tendrá ese papel en esta ocasión. Justo cinco días antes, el 20 de mayo, la heredera termina sus clases en el UWC Atlantic College, por lo que no tendrá problemas para asistir a la confirmación de su hermana pequeña.

La infanta Sofía en los últimos premios Princesa de Asturias en Oviedo. Gtres

Los trabajadores de Casa Real mantienen una relación fluida, pero no estrecha con las dos hijas de los Reyes. "Son educadas, simpáticas y cariñosas. Hay una línea que nunca se pasa, pero son maravillosas. Sofía no es nada tímida, lo que pasa es que sabe cuál es su lugar. Es la niña de la eterna sonrisa", nos cuenta un trabajador de la Casa. Esa característica de la nieta de la emérita Sofía (84) es comentada por todas las personas que la tienen cerca, además de un ingenioso sentido del humor. Lo que pocos saben es que Sofía tiene una ligera miopía que le hace llevar lentillas o gafas, aunque esto casi nunca ocurre porque no le gusta nada llevarlas.

Todo el mundo dice que es la igualita que Irene de Grecia (80) cuando era joven, lo que parece claro es que su físico es más hacia la rama griega que hacía la de Borbón, donde podríamos situar a su hermana, la princesa Leonor. Aunque el tiempo será el que decida el destino de esta adolescente de 16 años, que en septiembre vuela por primera vez de la seguridad que le reporta su particular y real nido.

