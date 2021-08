La nueva llamada de atención de Alexia de Holanda en público días antes de volar a Gales

Alexia de Holanda (16 años) ultima sus días en familia antes de tomar el avión que cambiará su vida. La cuenta atrás ha comenzado y en solo unos días pondrá rumbo a Gales donde comenzará sus estudios de Bachillerato Internacional en el prestigioso UWC Atlantic College. Allí compartirá aula con la princesa Leonor (15), algo que podría agitar los nervios de la reina Letizia (48), pues la hija del rey Guillermo (53) y Máxima de Holanda (49) es una joven asidua a las polémicas y a copar titulares en la prensa neerlandesa.

Sin embargo, en los últimos meses, y en vista de su próximo e importante paso vital que la llevará a vivir lejos de casa, Alexia ha rebajado su perfil más mediático y hace tiempo que no protagoniza ningún controvertido momento. Pero su actitud sí ha vuelto a ser noticia en la prensa de su país en los últimos días.

A principios de este mes de agosto, la Familia Real holandesa llevó a cabo un acto en conjunto en el que dejaron patente su gran complicidad y el valor que dan a su fuerte unión. Durante el pase ante los periodistas y fotógrafos, los Reyes fueron preguntados por los próximos estudios de Alexia en Reino Unido. Guillermo de Holanda se acercó al micrófono y dedicó un mensaje a su hija en forma de sabio consejo: "Disfruta de la experiencia, ábrete al mundo, conoce gente y culturas diferentes, estudia mucho y vive, porque esta etapa ayudará a enriquecer tu vida".

En ese momento, la mayoría de cámaras estaban centradas en las palabras del monarca, pero quienes captaron la imagen de Alexia vieron como ésta se encontraba algo despistada, riendo y posando constantemente para que los flashes no la cazaran en una mala postura y que pudiera salir desfavorecida en las fotografías que se publicarían en los medios. La fama de coqueta de la joven es ampliamente conocida en su país, hasta el punto de que antepone su imagen al mensaje de su experimentado padre.

Minutos antes de esta anécdota, Alexia volvió a llamar la atención por su afición a las cámaras. Cada uno de los miembros de la realeza tuvo su momento de posado ante los periodistas gráficos de forma individual y la segunda hija de Máxima y el rey Guillermo se entretuvo más que el resto. Realizó un despliegue de poses de todo tipo, de perfil, con los brazos en jarra, sonriendo, seria, tocándose la melena, andando... Sin embargo, lejos de molestarse, su hermana pequeña -que era la que debía posar justo después de ella- estaba encantada con la pasión de Alexia por los focos y con que así alargara su turno, ya que la más pequeña de la Familia Real no es nada amiga de las cámaras por su timidez.

Máxima de Holanda junto a sus hijas (de izq. a dcha) Ariane, Alexia y Amalia. Gtres

Compañera de Leonor en Gales

En solo unos días, en la segunda mitad de agosto, Alexia tiene previsto volar a Gales donde comenzará su exclusivo Bachillerato Internacional durante dos años al mismo tiempo que la princesa Leonor.

Precisamente este vínculo que unirá a ambas royals preocuparía a Letizia. Y es que la esposa da Felipe VI (53) no quiere que su primogénita tome como ejemplo a su compañera neerlandesa. La joven ha protagonizado varias sonadas polémicas que Reina no hubiera permitido nunca a ninguna de sus hijas.

La princesa Leonor, su madre, la reina Letizia, y Alexia de Holanda, en un montaje de Jaleos.

La hija del rey Guillermo y Máxima Zorreguieta es una adicta a las redes sociales y se adentraba en ellas en secreto hasta que varios medios descubrieron sus perfiles virtuales. Alexia se abrió varias cuentas privadas y anónimas en Instagram para compartir sus looks y que los usuarios la puntuaran. Además, la joven princesa también tenía una cuenta muy llamativa en Snapchat y adoraba los filtros faciales de la red social. Estas prácticas parecían juegos adolescentes, pero la polémica más rotunda llegó el año pasado. Alexia aparecía junto a un grupo de amigas haciendo playback sobre la canción In the party, de la rapera Flo Milli. Lo que más indignó a la ciudadanía de los Países Bajos fue que escogiera una letra tan controvertida, con tintes racistas, y que se conociera la existencia de estas imágenes precisamente una semana después de que las autoridades holandesas confirmaran que iban a incrementar la seguridad de los menores en TikTok.

Estos antecedentes rebeldes de Alexia Juliana Marcela Lorenza no solo perturban a la reina de España, sino, sobre todo, a la Casa Real de Holanda, por lo que han decidido reforzar la seguridad en sus últimos eventos y calmar sus ansias adolescentes de curiosidad para cuidar su imagen de cara al comienzo de su nueva etapa en Reino Unido.

