Letizia, exquisita con su fórmula infalible: traje sastre y tacones de infarto

Letizia (50 años) termina la semana en modo trabajo y recurriendo a su fórmula infalible de estilo con la que siempre triunfa. La Reina ha asistido este jueves 9 de marzo a la proyección del documental El Camino Interior en la sede madrileña de Telefónica. Se trata de un reportaje que habla sobre la salud mental y la importancia que tiene en la sociedad actual, un tema que está muy presente en su agenda, especialmente desde la pandemia.

Es un tema serio y formal y la esposa de Felipe VI (55) ha querido que su look diga exactamente lo mismo: esto es un tema de vital importancia y por eso mi vestuario tiene que quedar en segundo plano, ha debido de pensar la Reina. Un traje de chaqueta, en color verde, es perfecto para este jueves 9 de marzo, no solo por darle solemnidad y seriedad, sino porque resulta el tono ideal para lanzar un mensaje: no estáis solos en esto, tenemos esperanza.

Para vestirse esta mañana Letizia ha querido tirar de armario. Ha elegido un dos piezas que ya le hemos visto en otras ocasiones y una camisa que también estaba ya colgada en su vestidor. El protagonista del look está compuesto por una chaqueta de corte recto y unos pantalones.

Letizia y la ministra Pilar Alegría durante el acto.

Firmado por Carolina Herrera es sin duda el color verde lo que lo hace especial. La primera vez que se lo vimos fue hace más de tres años en La Coruña. La Reina lo llevó en 2020, cuando acudió a la ciudad gallega para acompañar al entonces vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias (44). En aquel momento decidió lucirlo con un top de tejido satinado en color menta que hacía contraste. Hoy, en cambio, ha querido ser más seria y ha añadido una blusa de lazada firmada por Hugo Boss que ya le hemos visto en muchas ocasiones. No sabemos qué bolso y abrigo ha elegido, porque sólo tenemos fotos del interior y no de la llegada. Probablemente fuera una cartera y una gabardina, ya que en Madrid llueve y, desde luego, iría perfecto con el traje y el estilo working.

Lo que siempre repite cuando viste este traje son los zapatos. Se trata de unos salones a tono que estrenó hace muchos años en los Premios Princesa de Asturias junto con un vestido verde estilo Campanilla del diseñador Felipe Varela. Firmados por Magrit tienen un tacón muy alto, que seguramente no sea lo más indicado para la dolencia que sufre la Reina en su pie izquierdo.

En cuanto al pelo, se lo ha dejado suelto y ligeramente ondulado. Su melena empieza a tener una largura considerable. Al colocárselo detrás de la oreja se podían ver los pendientes que ha elegido, el modelos Jardín de Aire de Gold&Roses en oro rosa de 18 kilates con diamantes y esmeraldas que estrenó el año pasado en ARCO. Y, por supuesto, no faltaba el anillo de Coreterno en oro de 18 quilates.

Letizia ha vuelto a lucir su nuevo anillo preferido. Gtres

