Letizia acierta en Alicante con un vestido de estreno en color buganvilla

Una cosa está clara: la reina Letizia (50 años) nos da siempre una de cal y otra de arena. Si un día no nos gusta nada el look que ha elegido, va a la mañana siguiente y nos enamora. La falda plisada de este pasado martes, 28 de febrero, nos dejó fríos, pero el outfit que ha estrenado en esta jornada nos ha encantado.

Los Reyes, Felipe VI (55) y Letizia, han viajado a Alicante para asistir a la entrega de los premios Nacionales de Investigación 2022 y los Premios Nacionales de Investigación para Jóvenes. Y hoy ha querido lucir de estreno y lo cierto es que ha sido un gran acierto.

Letizia ha escogido un diseño sencillo, todo en monocolor en tono rojizo, sabiendo que es el color que mejor le queda. Se trata de un vestido de estreno en tela color buganvilla, que teniendo en cuenta que en la ciudad valenciana la temperatura es mucho más alta que en Madrid, va perfecto.

El 'outfit' que ha escogido la Reina para su acto de este miércoles, 1 de marzo, en Alicante. Gtres

Es una creación hecha en crepe con drapeados en la zona del cuello, la cintura alta y en el lateral, lo que consigue que se ajuste más a su cuerpo. Lleva los botones en color dorado y la cremallera en la espalda.

La etiqueta que lo firma es la madrileña Lola Li, que ya la ha vestido en otra ocasión, con aquel diseño tipo esmoquin, realizado en seda blanca, estilo overside, con escote en V super pronunciado.

Los pendientes y el peinado que ha lucido la Reina. Gtres

Esto le dio muchos problemas, ya que, en el photocall de aquella noche, el estreno de la nueva temporada de ópera del Teatro Real de Madrid de hace dos años, se le abría todo el rato. Cuando volvió a lucirlo, unos meses después en los galardones Mariano de Cavia, se lo habían arreglado.

El vestido que ha estrenado hoy lleva, por lo menos, un año en su armario, ya que es de la temporada de otoño invierno del año pasado, y tiene el nombre de Talïa. Su precio de entonces era de 260 euros. Tiene muchos vestidos de este tipo. Lo cierto es que no sabemos tampoco si lo estrena hoy, ya que puede que en privado lo haya lucido ya en alguna ocasión.

Para darle el toque diferente a un look completamente monocolor, la Reina ha elegido unos pendientes que llevan en su joyero bastante tiempo. Son una pieza firmada por la marca Coolook, llamados Nereida, que están hechos en oro, champán y piedras naturales. Tallados a mano, hoy una temporada en 2016 que no se los quitaba. Además, no le faltaba el anillo italiano de Coreterno.

Los salones de Letizia para su acto de este miércoles en Alicante. Gtres

El resto de los complementos eran sencillos y a juego. Firmados por Magrit, ha elegido un bolso y unos zapatos en el mismo color que el vestido. Lo mejor eran los salones imitando la piel de cocodrilo.

Si ayer no nos gustó nada la combinación falda plisada y jersey de cuello vuelto gordo, podemos decir que hoy nos ha encantado. Este estilo Letizia es el que realmente le hace Reina.

La cartera por la que se ha decantado la mujer de Felipe VI para su segundo acto de la semana. Gtres

