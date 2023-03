El emotivo mensaje de Lara Dibildos a su hijo en su 16 cumpleaños: "Cuento los días para achucharte"

El síndrome del nido vacío es aquel que sufren las madres cuando sus retoños se van de casa y definiría perfectamente lo que está sintiendo actualmente Lara Dibildos (51 años). Hoy, sus dos hijos viven en Estados Unidos, donde se instalaron hace unas semanas por diferentes motivos. Los miles de kilómetros que los separan hacen que los viajes no puedan ser habituales, lo que ha provocado que la actriz se pierda una fecha muy importante: el 16 cumpleaños de Álvaro, el pequeño, fruto de su relación con Álvaro Muñoz Escassi (48).

El adolescente ha tenido que celebrarlo sin la compañía de sus padres y de su abuela, Laura Valenzuela (92), con quien vivía en la casa familiar de Madrid antes de desplazarse a Connecticut para estudiar gracias a una beca de fútbol. Por suerte, su hermano, Fran Murcia (25), también está en Estados Unidos, muy cerca de él, así que no se habrá sentido tan solo.

Sin embargo, Lara no ha podido evitar ponerse melancólica en una fecha tan señalada y ha querido hacerle llegar todo su cariño a través de una publicación en redes sociales donde ha compartido varias imágenes de su álbum personal junto a Álvaro en diferentes años, desde que era bebé.

La actriz, con su hijo en una foto de Instagram. Redes sociales

"Hoy cumples 16 años y, por primera vez, estás lejos de casa, pero sé que estás viviendo una experiencia que te hace muy feliz y eso es lo único que me importa. Disfruta mucho de tu día y sigue riéndote tanto, yo ya cuento los días para achucharte. ¡Muchas felicidades! Te quiero", escribe emocionada.

De sus palabras se deduce que planean encontrarse pronto, quizá durante las vacaciones de Semana Santa. Mientras tanto, las videollamadas mitigan la nostalgia. Dibildos no es la única que se ha acordado de su hijo, Muñoz Escassi también le ha felicitado de un modo igualmente cariñoso. Estas son las palabras que le dedica: "Felicidades, hijo. Me haces muy feliz como padre. Aunque estés lejos sabes que estoy para todo. No cambies nunca y deja ya de crecer... Te quiero mucho, hijo". Curiosamente, el jinete tiene doble celebración este 1 de marzo, porque también sopla 48 velas su novia, María José Suárez.

Álvaro Muñoz Dibildos está experimentando una etapa única, viviendo independientemente por primera vez y logrando sus primeros sueños. Tal y como explicaba Lara hace unas semanas a EL ESPAÑOL: "Mi hijo pequeño ha conseguido una beca de fútbol en un colegio en Estados Unidos y se ha ido para allá". Sigue los pasos del mayor, Fran, que también estuvo becado muchos años allí, pero en su caso para jugar al baloncesto. No es Lara la única que los echa de menos a ambos, también Laura Valenzuela, que el pasado 18 de febrero cumplía 92 años y no pudo estar con sus nietos, a los que adora.

