Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia dan un paso más: ella ya está divorciada y él firmará pronto

El 19 de enero de 2022 la Familia Real española vivió uno de sus momentos más convulsos de los últimos años tras la publicación de unas fotografías en las que Iñaki Urdangarin (55 años) aparecía en la portada de una revista del corazón agarrado de la mano de una mujer que no era la infanta Cristina (57). Una muestra gráfica de la infidelidad del exduque de Palma que supuso el fin de su relación de pareja.

El nombre de dicha mujer, Ainhoa Armentia (44), no tardó en ser conocido y empezó a acaparar titulares. Si en esos primeros momentos no se conocía la profundidad de esta nueva historia de amor, más de un año después se puede afirmar que van muy en serio. Los enamorados han dado pasos discretos, pero certeros, siendo los últimos los más importantes, el avance de sus divorcios.

Tal y como se ha conocido este miércoles 1 de marzo, Armentia es ya una mujer soltera. De hecho, lo es desde hace varios meses. Así lo asegura la revista ¡HOLA! en su versión digital, que desvela que fue el año pasado, poco después de hacerse público su noviazgo con Iñaki, cuando firmó los documentos que la desligaban del que era su marido y padre de sus dos hijos, Manuel Ruiz, tras 19 años juntos.

Para ellos, al contrario de lo que sucede con Urdangarin y la Infanta, fue todo muy sencillo, pues venían de una crisis que no era desconocida para sus más allegados y lo tenían todo hablado y atado. Es más, la vida de Ainhoa apenas ha cambiado, tan solo el hecho de que ahora despierta interés mediático. Sigue residiendo en su casa, junto a sus hijos, dado que su ex se mudó a un nuevo piso, y no hace planes en público que mezclen a su novio y sus hijos.

En cuanto a Iñaki Urdangarin, el divorcio y la soltería aún tendrá que esperar unos meses. Una decisión que habría tomado la infanta Cristina al no querer llegar a un convenio de guardia y custodia por su hija Irene, que el próximo 5 de junio cumple la mayoría de edad. Será a partir de esa fecha cuando firmen los papeles que los desliguen familiarmente para siempre.

Además, como en ese momento sus cuatro hijos serán mayores de 18 años, no tendrán que divorciarse en un juzgado, pudiendo divorciarse ante notario, lo cual será mucho más discreto. Lo que sí parece estar claro, según la citada publicación, es que será en España y que habrá un acuerdo privado para blindar posibles filtraciones de información.

Vivienda en común

Tal y como pudo conocer EL ESPAÑOL, Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia alquilaron en el mes de abril una casa en Vitoria para convertirla en su hogar en común. Si bien tardaron unos meses en trasladarse al mismo, este medio pudo confirmar que ya conviven bajo el mismo techo. Al menos, oficialmente "pasan la mayoría de la semana" en su nueva casa. No todo el tiempo que les gustaría o desean, se apostilla, por sus obligaciones personales.

Pese a este punto en común, cada uno cuenta con su respectivo hogar familiar. Se hace constar que en lo que a ella respecta comparte muchos momentos, tareas y obligaciones con sus hijos, quienes viven en el que fue el hogar conyugal. Por su parte, Urdangarin "visita cada día y se queda a veces" en casa de su madre, Claire Liebaert Courtain, de 86 años de edad, quien se ha convertido en su gran preocupación.

