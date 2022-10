Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia ya viven juntos: su nueva etapa y la atención que recibe la madre de él

Iñaki Urdangarin (54 años) y su pareja sentimental, Ainhoa Armentia Acedo, continúan disfrutando de su sólida y fortalecida historia de amor, aquella que comenzó -para el ojo público- el 19 de enero de 2022 a través de una revista del corazón.

Ese día, la vida del exduque de Palma, por entonces marido de la infanta Cristina (56), dio un giro de 180 grados cuando quedó inmortalizado paseando por la playa de Bidart, de la mano, con otra mujer que no era la Infanta.

Muchos fueron los que profetizaron que su relación no tenía base sólida y que sería un affaire de días. Se equivocaban. Iñaki y Ainhoa van en serio y sólo ellos, y su entorno más cercano, sabe del arraigo y la madurez de su amor. Diariamente, dan pasos al frente, pequeños pero certeros. Sin aspavientos y ruido mediático. Ellos no hablan, no conceden declaraciones, pero las imágenes que de ellos se filtran en la prensa hablan por ellos.

Ainhoa Armentia en una imagen de archivo. Gtres

Amor, confidencias a pie de playa, abrazos y caricias. El pasado mes de abril, EL ESPAÑOL informó que la pareja había encontrado, en régimen de alquiler, en Vitoria una casa para convertirla en común, un bonito proyecto que se quedó entonces a medio gas. Tal y como se informó, ambos dieron una señal por ese inmueble, pero no terminaron de irse a vivir al mismo.

"Es una inversión de compra", confiaron. Se encuentra la casa "en una buena zona de la ciudad, en una de las urbanizaciones más selectas y tranquilas". Ahora, Iñaki y Ainhoa, tal y como contrasta este medio, han tomado la decisión de convivir y ya viven bajo el mismo techo. Al menos, oficialmente "pasan la mayoría de la semana" en su nueva casa. No todo el tiempo que les gustaría o desean, se apostilla, por sus obligaciones personales.

Urdangarin y su madre, Claire, paseando por las calles de Zarauz, en marzo de 2022. Gtres

Cada uno en sus respectivos hogares familiares. Se hace constar que en lo que a ella respecta comparte muchos momentos, tareas y obligaciones con sus hijos, quienes viven en el que fue el hogar conyugal. Por su parte, Urdangarin "visita cada día y se queda a veces" en casa de su madre, Claire Liebaert Courtain, de 86 años de edad. Claire se ha convertido en la gran preocupación de Iñaki.

Siempre lo ha sido, en realidad. De hecho, hasta ahora no había tomado la determinación de irse a vivir con Armentia únicamente por su madre. "Está razonablemente bien, pero tiene una edad avanzada y tanto Iñaki como sus hermanos no la dejan de visitar y atender todos los días", apunta la persona con la que se contacta. Courtain recibe así la atención no sólo de sus hijos, también de sus nietos. En lo que respecta a los menores Armentia, se desliza: "Conocen a Iñaki, claro, pero de momento, como es lógico, cada uno en su sitio".

El exmarido de la infanta Cristina saliendo de su antiguo trabajo en Vitoria, donde conoció a Ainhoa. Gtres

Sobre quién se encarga de sufragar los gastos de la casa común, este periódico no ha podido confirmarlo, pues, a efectos públicos y oficiales, Iñaki sigue sin trabajo. Hace unos meses, Vanitatis informaba de que el exduque de Palma no tiene "ni un duro". Según el entorno de Iñaki, en conversación con el citado medio, vive de prestado y prácticamente no paga nada cuando hace ocio con amigos. Su situación, al menos con carácter oficial, es "austera".

Ya explicó a este periódico un amigo de Iñaki que es un hombre de gustos sencillos: "Puede parecer extraño con todo lo que ha pasado, pero no le gusta el lujo y no verás que sea caprichoso con nada material".

Sea como fuere, Iñaki y Ainhoa piensan en futuro. Prueba de ello es que la pareja está separándose de sus respectivos excónyuges. Ainhoa ya es una mujer libre. EL ESPAÑOL no pudo averiguar más datos de este divorcio, sólo que el exmatrimonio "se lleva estupendamente y todo ha sido de mutuo acuerdo y mirando por los hijos. Te diré que él (Manuel) sigue viviendo en la casa familiar. No hay problema ninguno".

En contra, Iñaki y Cristina aún no han cerrado su etapa matrimonial. Un divorcio real, éste último, que parece no avanzar, tal y como se aseguró hace unas semanas en un especial televisivo sobre la infanta Cristina.

El día que todo cambió

El miércoles 19 de enero de 2022 siempre será un día marcado en el calendario personal de la familia de Urdangarin y de Borbón. La revista Lecturas publicaba unas imágenes donde se veía al exduque de Palma paseando por una playa de Hossegor junto a una mujer a la que pocas horas después se podía identificar con nombre y apellidos.

Ella era Ainhoa Armentia, una compañera de trabajo en el bufete Imaz & Asesores, donde Iñaki Urdangarin empezó a trabajar en el mes de marzo tras su paso por la cárcel de Brieva y de Nanclares de la Oca. Armentia era una mujer casada y madre de dos hijos.

Tal y como pudo saber EL ESPAÑOL, la hermana del rey Felipe VI (54) "lo sabe desde después de verano. De hecho, el pasado mes de septiembre fue lo que ella misma ha llamado el peor momento de su vida". Según explicó una de las mejores amigas de la exduquesa de Palma a este periódico, "a la infanta se lo contó su propio marido. Fue él quien se lo contó a ella y a sus cuatro hijos".

