La vuelta de Toscano al Congreso por la crisis de Vox: la antifeminista de las camisetas provocadoras

Carla Toscano (Madrid, 1975) puede volver al Congreso de los Diputados. Regresa la número 7 de Vox en Madrid, la mujer que "ama el patriarcado", una soldado contra la "ideología de género", la mujer que tiene "a las feminazis entre ceja y ceja". Si muchos conocen su nombre es por aquel ataque pronunciado en la tribuna de la Cámara Baja contra Irene Montero el pasado noviembre: "El único mérito que tiene usted es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias". También la conocerán por sus camisetas.

La renuncia de Iván Espinosa de los Monteros dejaba libre un escaño en la bancada de Vox para la próxima legislatura. Juan Luis Steegmann, número 6 por Madrid en las listas, era el sucesor. Sin embargo, declinaba hacerse cargo del mismo este jueves, acrecentando aún más la crisis de la ultraderecha española.

El balón le cae en los pies ahora a Toscano, a pesar de que el pasado 23-J había perdido dos puestos en las listas con respecto a 2019 y se quedó sin sitio por designio de los electores.

La concejal y portavoz adjunta en el Ayuntamiento de Madrid, número 2 de Ortega Smith en los comicios municipales de mayo, no se ha pronunciado aún sobre si recogerá el acta que ahora le pertenece. Todo hace indicar que sí, pero, en caso de renuncia, el turno pasará a Rocío Aguirre.

Toscano no es un perfil bajo en Vox. Polémico sí, pero de puertas para afuera. El mayor ejemplo ocurrió hace meses: corría el mes de noviembre del pasado año cuando acaparó titulares por última vez.

Ataque a Montero

Carla Toscano subió a la tribuna del Congreso el último miércoles de noviembre dispuesta a convertir la Cámara Baja en un ring de Valetoudo. En su mano, en vez guantes, portaba un puñado de folios con su intervención.

Por aquel entonces, Irene Montero era un blanco fácil; estaba siendo muy cuestionada por los errores no asumidos en la desacertada redacción de la Ley del Solo sí es sí. Cada frase de aquella intervención era un golpe para derribar a su rival.

Toscano no escatimó. Buscó directamente el mentón de la titular de Igualdad en busca de un KO espectacular y, luego, un golpe bajo que provocaría la ovación de los suyos y la reprobación del resto.

El golpe definitivo llegó a las seis y media de la tarde. Directo: "El único mérito que tiene usted es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias".

El decoro parlamentario quedó por los suelos. La izquierda arropó en bloque a la titular de Igualdad. "A estos fascistas se les para con derechos", contestó Montero compungida posteriormente.

Los diputados de Vox contestaron al grito de libertad.

Por la tarde, escribió un mensaje en Twitter pidiendo perdón. De manera irónica, por supuesto. "Quisiera disculparme por mi intervención de ayer. Nadie debería poner en duda que la señora ministra tiene una excelente preparación. Se comprueba en su defensa de la pederastia, la excarcelación de violadores, el aumento de los ataques a mujeres y todos sus grandes éxitos".

Una fuerte cercana a Bambú recordaba su trato personal con ella: "Era muy impulsiva. Siempre con las feminazis entre ceja y ceja".

Antifeminista

Carla Toscano es conocida por su "antifeminismo". No hace falta indagar mucho para comprobarlo. En sus redes sociales suele mostrarse con camisetas con lemas reaccionarios: "Yo amo el patriarcado; This is what an antifeminista looks like; feminism is not prowoman, it is antiman; keep calm and ignore feminazis", son algunas de ellas.

No en vano, Toscano fue el caballo de Troya de Santiago Abascal en la Comisión del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Por si alguien tenía dudas, llegó a escribir en Twitter: "Feministas, voy a ser breve: dais asco". No es lo único que ha dicho en contra del feminismo, claro. En su Twitter escribía: "Así es como el Gobierno feminista deforma la mente de los niños: ser egoísta o cualquier problema de relación es machismo; las mujeres somos siempre víctimas; los hombres son los únicos violentos. ¡Sacad vuestras sucias manos de nuestros hijos!".

Concejal en Madrid

Toscano puede ser una desconocida para el gran público, pero no en Twitter. Su cuenta crece y ya supera los 150.000 seguidores. Esto, a su vez, le granjeo su fichaje por Vox, avalado por Santiago Abascal.

En esta red social, Toscano se define como concejal y portavoz adjunta de Vox en el Ayuntamiento de Madrid. Además, incluye: "Diputada nacional en las XIII y XIV legislaturas". La próxima semana, en teoría, aumentará su bagaje. "Por la Verdad, el Bien y la Belleza", finaliza.

En Vox le ponen una biografía más personal: "Diputada por Madrid. Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Máster en Lingüística Aplicada a la Enseñanza de español y Especialista en Ayuda Humanitaria. Fue vicepresidenta de la plataforma Principios y ha trabajado en numerosos proyectos de la sociedad civil relacionados con la Cooperación al Desarrollo, la justicia social y la política".

Para trazar su perfil, cabe destacar que es madre de dos niños, profundamente católica y, por ende, contraria al aborto y a la eutanasia. Su cardenal de cabecera es Robert Salah, porque el Papa Francisco no es santo de su devoción.

Como anécdota, es una rockera que escucha a AC/DC, David Bowie y Guns&Roses. También es una lectora de Tolkien.

En la declaración de bienes del Congreso constan: una vivienda de dos plantas en Jerez de la Frontera que alquila por 800 euros al mes, participaciones del 37,5% de seis fincas rústicas en Asturias, un Volkswagen Golf de 1998, acciones por valor de 96.000 euros en una sociedad limitada y dos hipotecas con una deuda de 134.000 euros.

"A Carla la presentaron como una chica joven, activa, que movilizaba mucho", cuenta otra fuente conocedora de los inicios de Toscano en la formación. Por entonces, se trataba de una mujer que en los diferentes grupos de WhatsApp no tardaba en exhibir su cruzada frontal "contra la ideología de género".

