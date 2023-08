Valentín Botella creó el Infojobs del fútbol en Alicante: ya tienen ofertas de Arabia por 3 millones

Sergio Ramos busca equipo. El camero aún está disponible y muchos piensan que su futuro está en Sevilla. No le han faltado pretendientes tras su salida del París Saint Germain, pero se ha tomado su tiempo antes de tomar una decisión. En pleno mercado veraniego, no es el único futbolista en esta situación. La diferencia es que no todos son uno de los mejores centrales del mundo como para que le lluevan las ofertas. El verano avanza y lo mejor es encontrar equipo antes de que empiece la liga.

El problema de los futbolistas, más allá del tiempo, es otro: ¿dónde se echan aquí los currículums? Los jugadores no acostumbran a ir por las secretarías técnicas de los equipos y dejar sus logros, dar unas pataditas y hacerse alguna pirueta con el esférico. En este negocio, para que te fichen debes tener contactos y, sobre todo, representante.

Sin embargo, una nueva plataforma parece haber llegado para revolucionar el mundo del fútbol y acabar con los problemas de los futbolistas desempleados que no saben cómo mostrarse al mundo. Se llama FutbolJobs y fue creada en Alicante por Valentín Botella.

Nacido en Orihuela (Alicante) hace 44 años, Botella es un emprendedor que opera en varios sectores, cuentan desde su empresa. Cabe destacar sobre su perfil que es un hombre de fútbol, muy relacionado con el Hércules CF: su padre fue el presidente del conjunto alicantino entre 2004 y 2012.

Ahí nació la idea de Botella. "Yo, desde fuera, veía que los representantes hacían su trabajo. Había fichajes, movimientos… Pero faltaba una plataforma que conectara directamente a los distintos usuarios del mundo del fútbol. La oferta con la demanda. Y todo ello adecuado a las nuevas tecnologías", cuenta el empresario alicantino.

La plataforma nació hace 10 años, pero ha sido ahora cuando más ha llamado la atención. "Poco a poco fuimos creciendo hasta llegar a lo que somos en la actualidad: más de 180.000 usuarios de 160 países diferentes. A partir de ahí hemos ido creciendo y ofrecemos un montón de servicios a nuestros suscriptores: formación complementaria, asesoramiento, servicios relacionados con el fútbol, los Tryouts de verano que precisamente se están celebrando ahora, en su tercera edición…".

Las ofertas que llegan a esta plataforma no son solo para futbolistas. También se pueden demandar empleos en cualquier otra zona del club. La última que han recibido es de las más llamativas: 3 millones de euros para un cuerpo técnico completo en la Primera División de Arabia.

"Evidentemente, la mayor parte de usuarios son futbolistas", dice Botella a EL ESPAÑOL. "Hay de todos los niveles y categorías. Pero también tenemos técnicos, preparadores físicos, directores deportivos, fisios, ejecutivos de clubes, incluso algún periodista…".

Desde el punto de vista empresarial, "lo importante de todo no es quién está en FutbolJobs sino comprobar que tanta gente ya utiliza FutbolJobs como una herramienta totalmente innovadora que complementa todo lo que se ha utilizado toda la vida a la hora de encontrar un club".

Funcionamiento y uso

Lo cierto es que, aunque se compara con LinkedIn, quizás lo correcto sea compararlo con Infojobs. La plataforma azul tiene otro perfil diferente, aunque también esté enfocado al trabajo: es más un blog.

FutbolJobs, por su parte, tiene un funcionamiento "muy sencillo", según Botella. "El usuario elige una de nuestras suscripciones y a partir de ahí tiene acceso a las ofertas que vamos publicando a diario (unas diez al día)".

La suscripción elegida te permite tener un contacto más cercano o menos con el club, dependiendo de lo que pagues. "Una vez que el usuario selecciona una oferta que se adecúa a su perfil, puede mandar su CV, vídeo de highlights, ponerse en contacto con el club directamente… Depende del tipo de suscripción", dice Botella.

Pronto estarán de estreno. "Con la nueva web y la aplicación para móviles que estrenaremos, los usuarios tendrán aún muchas más posibilidades que aún no podemos desvelar".

Sea como fuere, son los clubes quienes deciden finalmente contratar al jugador. "Ese último paso, ya no depende de FutbolJobs".

Las ofertas

Las ofertas llegan a la plataforma a través de dos vías. "La primera: los propios clubes, academias o instituciones que tienen su propia cuenta en FutbolJobs y publican de manera automática".

La segunda opción es a través de una búsqueda externa que hace el equipo de la empresa. "El equipo de producción rastrea las redes en busca de ofertas que puedan ser útiles a nuestros suscriptores. Con los permisos necesarios, las publicamos en la plataforma", comenta Botella.

Con todo esto, hay quien piensa en los fraudes. "Antes verificamos que la oferta sea verídica", apunta el CEO. Por el lado del demandante también: "Con tanto volumen de ofertas, rara vez nos ha llegado alguna queja de algún club".

La idea es verificarlo todo. "Intentamos que el usuario solo acceda a ella si su perfil es el adecuado", comenta Botella. Y después, es el club o institución el que elige el candidato en función de sus necesidades. El usuario de FutbolJobs debe saber que está utilizando una herramienta más para buscar su futuro pero siempre aplicamos filtros para que cada usuario acceda a ofertas de su nivel".

Fin a los representantes

Pregunta.— ¿Cuál es el beneficio de Futboljobs?

Respuesta.— Lo primero que debe quedar claro es que nosotros no somos una agencia de representación ni cobramos comisiones por las operaciones que se acaben realizando. Nuestra labor principal es poner en contacto al demandante de empleo (futbolista, entrenador, preparador físico, representantes…) con el ofertante (Equipos, organizaciones deportivas…). Los ingresos de FutbolJobs llegan fundamentalmente por la cantidad de usuarios que invierten una cantidad mínima por formar parte de la familia de FutbolJobs. Ahora mismo ya estamos cerca de los 4.000 usuarios activos en la plataforma.

Botella señala que el mercado no está copado por el tiempo. Al recibirse ofertas de muchos países (hay 180.000 usuarios de 160 países distintos), "hay movimiento todo el año". Recalca Botella que "evidentemente, los periodos en los que está abierto el mercado de fichajes en Europa, todo se multiplica. Pero hay una serie de circunstancias que nos asegura estar en funcionamiento los 12 meses del año".

Además, comenta el resto de motivos por los que abren todo el año. "Por un lado, hay mercados que abren en otras fechas; por otro, los futbolistas pueden fichar fuera de mercado si están en el paro, hay categorías en que se puede fichar todo el año… Además, no sólo trabajamos con futbolistas. Los entrenadores, preparadores físicos, fisios… no tienen una fecha concreta para empezar a trabajar".

Este tipo de plataformas podría ayudar a terminar con las agencias de representación. ¿Para qué quieren ahora los futbolistas a un representante? Botella explica que no están aquí para "acabar con ellos, sino al contrario": "Son una parte muy importante de este ecosistema. Nuestra labor no es acabar con ellos, al contrario. Nosotros ofrecemos una herramienta muy eficaz para ellos. Tenemos muchos agentes de futbolistas que son usuarios de FutbolJobs. De hecho, uno de los paquetes que ofrecemos se llama ‘Agency’ y es específico para los representantes de futbolistas".

P.— Además de la plataforma, organizan Tryoiuts. ¿Cómo lo hacen?

R.— Son los Tryouts que precisamente ahora se están celebrando en Alicante. Esta ya es la III edición de los Tryouts Professional FutbolJobs. Llevamos meses preparando el evento. Más de cien futbolistas presentaron sus candidaturas y nuestro staff, que dirige David de la Hera (exfutbolista de Primera División) y entrena Pancho Guerrero, campeón del Mundo sub-20 con Argentina, selecciona 22 para que pasen dos semanas concentrados como un equipo profesional: entrenamientos, amistosos, preparación física, psicológica, alimentación… A los entrenamientos y partidos acuden ojeadores, secretarios técnicos, agentes, mucha gente del fútbol. En el partido del pasado martes, ante el Elche juvenil, vinieron dos exfutbolistas de Primera, Edu Albacar y Juanma Ortiz, que quedaron encantados con el nivel que tenemos este año, o Luis Vicente Mateo, exdirector de la Academias del Valencia y el Espanyol. El objetivo es que la mayoría de ellos encuentre un equipo para empezar la temporada. De hecho, diez de ellos ya están realizando pruebas de captación con equipos históricos como el Hércules y el Real Murcia.

Arabia Saudí

En los diez años que FutbolJobs lleva operando se han publicado 3.500 ofertas. Muchas han tenido "gran aceptación", comenta Botella, pero la más llamativa fue una llegada de Arabia Saudí: 4.000 dólares mensuales más casa por jugar en tercera división.

"Desde el día de su publicación, vivimos un tsunami de mensajes de futbolistas de todo el mundo interesados en ese puesto de trabajo. Es una gran oferta aunque hemos tenido muchas más, a lo largo del tiempo, igual de interesantes", refiere.

No saben si aquella oferta llegó a fructificar con alguien de Futboljobs o el equipo de la tercera división fichó a otro futbolista. "Una vez ambos están en contacto, FutbolJobs desaparece y no podemos saber si concretamente de esa oferta han fichado a algún jugador procedente de FutbolJobs. En cualquier caso, intentamos rastrear los casos de éxito y en 10 años son cientos los que hemos podido constatar en casi todos los países del mundo".

Continuando con Arabia Saudí, Botella reconoce que está "de moda" ese mercado actualmente. "Hace poco nos llegó una oferta para un staff completo de tres millones de euros. Esta sí era para un equipo de primera División saudí".

