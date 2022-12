El imperio empresarial de Luis Enrique fuera del fútbol: sus negocios inmobiliarios y de hípica

La pregunta la lanza Ibai Llanos. "¿Luis Enrique, ahora que estás en un momento de tu vida tranquilo, no te gustaría probar algo nuevo?". El que fuera seleccionador hasta hace apenas una semana le devuelve la cuestión: "¿Algo nuevo como qué?". Le ofrece estar en la Kings League creada por Gerard Piqué; el equipo de Llanos no tiene entrenador. Luis Enrique rehúsa con facilidad. Cortita, al pie. No, y a la siguiente cuestión.

Todo el mundo no puede decir que le ofrecen 'trabajo' nada más acabar su último contrato y se atreve a rechazarlo. Sin embargo, Luis Enrique no es un 'parado' más de este país. Tampoco es que le haga falta tener unos ingresos como asalariado para mantener a flote a la familia. El asturiano se dedica fuera del fútbol a los negocios y no le ha ido nada mal en los últimos tiempos.

Los jugadores y entrenadores de fútbol obtienen grandes rendimientos de su actividad deportiva. El balompié es una de las actividades más rentables del mundo. Al menos, aparentemente y en la élite. Cualquiera que logre entrenar o jugar en equipos como Real Madrid o FC Barcelona sabe que el lujo está cerca. En otro nivel, están quienes participan con la Selección Española. No obstante, comparado con el salario del resto de los mortales, esto no es el chocolate del loro.

Luis Enrique Martínez García puede darse con un canto en los dientes. Ha jugado en el Real Madrid y ha vestido la camiseta del FC Barcelona. Además, ha sido entrenador del Barça B y el Celta de Vigo para luego dirigir al primer conjunto blaugrana. Pero su negocio no queda sobre el césped: las inversiones inmobiliarias y los equinos copan su actividad empresarial conocida.

Los datos, mirados con lupa, son curiosos. El entrenador que se sube a los andamios tiene inversiones inmobiliarias de 1994, añó en el que goleó al FC Barcelona como jugador del Real Madrid. Su relación con los caballos tiene que ver con su hija Sira, amazona campeona de España y administradora solidaria de una de las empresas en las que ostenta cargos.

Luis Enrique despidiéndose tras la eliminación frente a Marruecos. REUTERS

El exseleccionador español ostenta actualmente cargos en tres administraciones diferentes: Patrimonal Lupasi SL (administrador único y apoderado); Ristar Horses SL (apoderado); e Inversiones Siargo SL (apoderado).

Su caché como entrenador

A pesar de que Luis Rubiales ha decidido no dar continuidad al proyecto de Luis Enrique al frente de la Selección Española tras el fracaso en el Mundial de Qatar, el técnico asturiano es uno de los más valorados del mundo.

Hace 12 años que tomó la alternativa como entrenador. Sustituyó a Pep Guardiola en 2008 como entrenador del Barça B. Apenas tres años después, viajaba a uno de los grandes de Europa. El AS Roma le fichó, a pesar de su escasa experiencia en los banquillos, pagándole alrededor de los tres millones de euros brutos.

La aventura italiana terminó pronto para el asturiano. No consiguió devolver al conjunto romano a donde debía y, a pesar de que le quedaba un año más de contrato, le dijeron que no contaban con él.

Llegó a Vigo para entrenar al Celta de Vigo en 2013. Cobraría una cantidad cercana a los 700.000 euros por temporada. Sin embargo, sólo estuvo al frente del equipo celeste una temporada. Le llegaba su oportunidad para entrenar al FC Barcelona. Logró el triplete. Y durante tres temporadas sería campeón de liga. 5,5 millones de euros netos por temporada se embolsó el técnico, según Mundo Deportivo. France Football también corroboró esta cifra: 11 millones de euros brutos, lo que le convertían en uno de los entrenadores mejor pagados del mundo.

Llegó el turno de la Selección. Luis Enrique prefirió elegir el proyecto antes que el dinero. Según se publicó por entonces, el asturiano renunció a una oferta de 6 millones de euros de un conjunto inglés.

Con La Roja, el también conocido como 'Luis Padrique' logró firmar un contrato que rondaba los 1,5 millones de euros al año. Sin embargo, la llegada de la pandemia adelgazó las cuentas del entrenador. Varios medios publicaron que, en abril de 2020, se bajó un 25% el sueldo. Lo hizo por iniciativa propia, para paliar los efectos de la crisis sanitaria causada por la Covid-19. Por lo tanto, renunció a 350.000 euros anuales, según los datos de Finance Football. Siguió cobrando unos 96.000 euros mensuales.

Sus actividades mercantiles

Los negocios de Luis Enrique no van nada mal. Elena Cullel, su esposa, a la que conoció a los 25 años, y madre de sus hijos, es economista. Junto a ella tiene las mercantiles que anteriormente se mencionaban en este artículo. Como decíamos, los negocios están relacionados con las energías renovables, los caballos y la inversión inmobiliaria.

Patrimonial Lupasi SL es la matriz de las empresas de Luis Enrique. Vigente desde 1994, las últimas cuentas del registro mercantil, en 2020, arrojan unas pérdidas de 112.965 euros. Sin embargo, hay que tener en cuenta que aquel año la crisis del Covid afectó a todo el sector empresarial, por lo que era lógico. Esta empresa tiene cuatro trabajadores, según el Registro Mercantil, y en sus últimas cuentas contaba con un activo superior a los 13 millones de euros.

Es curioso: el objeto social de esta empresa se amplió en 2019, meses antes de la creación de la empresa equina. Por aquel entonces, se incluía "la realización de todo tipo de actividades de enseñanza, formativas, docentes y educativas sobre temas de hípica y equitación, tales como clases de equitación, pupilaje, rutas a caballo, doma, desbrave, tienda equina, y realizar actividades de compraventa de caballos".

La siguiente empresa es la de Inversiones Siargo, que tiene a su vez como administrador único a Patrimonial Lupasi. En el órgano de gestión se encuentra también la economista Elena Cullel. Además, tiene dos apoderados: el exjugador de Real Madrid y FC Barcelona y Gesternova SA, otra empresa dedicada a las materias primas, construcción, fabricantes, inmobiliarias, servicios financieros. Esta empresa gestiona, a su vez, otras relacionadas con energías renovables.

Justo antes de que estallara la crisis del Covid-19, en febrero de 2020, se creó Ristar Horses SL. Su objeto social es la educación deportiva y recreativa. Esta empresa, cuya administradora solidaria es Sira, la hija del exseleccionador, además de Lupasi, se dedica a "la realización de todo tipo de actividades de enseñanza, formativas, docentes y educativas sobre temas de hípica y equitación, tales como clases de equitación, pupilaje, rutas a caballo, doma, desbrave, tienda equina, y realizar actividades de compraventa de caballos". Luis Enrique y su mujer son apoderados de la empresa.

Su aspecto solidario en Twitch

Si Luis Enrique se inmiscuirá en nuevos retos empresariales aún es una incógnita. Muchos le han relacionado con el mundo del stream y las redes sociales. No sería nada extraño, el seleccionador rentabilizó sus emisiones en directo durante el Mundial de Qatar, en las que alcanzó un gran éxito.

No obstante, esto no repercutirá directamente en el bolsillo de Luis Enrique. El Seleccionador ya apuntó durante uno de sus vídeos que, en cuanto tuviera los resultados de lo ganado en Twitch, todo sería donado a la Fundación Enriqueta Villavecchia.

Esta asociación fue constituida en el año 1989 en Barcelona. Ayuda a niños, niñas y jóvenes enfermos de cáncer u otras enfermedades graves.

Hubo un aficionado que criticó a Luis Enrique por donar el dinero a una organización de Barcelona y este le respondió. Una vez más demostró que el dinero no está por encima de las personas.

—Aquí uno dice, yo a Catalunya ni agua —respondió en directo Luis Enrique—. Pues muy bien, si consideras que porque una persona nazca en un sitio y hable de una manera diferente o tenga la posibilidad de tener dos lenguas no le quieres dar tu dinero, fantástico. Lo respeto y además prefiero que no se lo des. Se trata de ayudar a las personas y, si alguien cree que por nacer en un sitio o en otro es mejor, preferimos que no des tu dinero. No sé el nombre, pero no queremos tu dinero. Gracias.

Cabe destacar que los resultados del canal de Luis Enrique con los vídeos hechos durante el mundial no han sido nada malos. Fueron un total de 15 vídeos, dos seguidores, 6.770 suscriptores, 152.000 espectadores simultáneos de máxima, 39.700 días de visualización (952.000 horas) y 357.000 respuestas.

Ya lo advirtió en su presentación del canal: "Voy cuesta abajo y sin frenos". Aún le falta un stream para cerrarlo todo. Está por ver cuándo será y cómo. De momento, ya se ha dejado ver con Ibai Llanos. Lo mismo, quién sabe, incluso recoge el guante que le lanzó el vasco para entrenar a su equipo. Su actividad ahora se centra sobre todo en Instagram, donde el exseleccionador se vuelca contando algunas de sus rutinas diarias.

