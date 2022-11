Las llamativas camisetas de Carla Toscano, la diputada de Vox y azote de Montero: "Amo el patriarcado"

"Para el feminismo, criticar a una mujer es machista (menos si es de Vox, claro). Entonces, si una mujer hace algo mal o no nos gusta algo de ella, no se puede decir. Pero si es un hombre sí. ¿La igualdad era esto?". Esta reflexión, publicada en un tuit, está firmada por Carla Toscano (45 años), diputada de Vox en el Congreso, en alusión directa a la máxima responsable del ministerio de Igualdad, Irene Montero (34 años).

Pero no iban a ser las únicas palabras que la política de la formación verde tenía guardadas para la militante de Podemos. Este pasado miércoles, en la sesión de Pleno del Congreso de los Diputados, Toscano tomaba la palabra y reprochaba a Montero las sentencias que rebajan condenas a raíz de la aplicación de la Ley de Libertad Sexual. Sin que nadie lo esperase, lo que parecía un simple pulso dialéctico dentro del contexto político, terminó en un ataque personal.

"Hay que tenerla [la cara] de cemento armado para insultar a profesionales que se han pasado años de su vida estudiando Derecho y una oposición cuando el único mérito que tiene usted es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias", espetaba Toscano aludiendo a la relación sentimental de Montero con el exvicepresidente de Gobierno, su pareja desde hace más de seis años y padres de sus tres hijos.

[Los mellizos de Irene Montero y Pablo Iglesias cumplen 4 años: su álbum familiar más revelador]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carla Toscano (@carla_eledh)

Carla Toscano no se esconde. Y si no tiene el micrófono abierto en la tribuna del Congreso, utiliza su atuendo como vía de comunicación para lanzar mensajes que dejan claro cuáles son sus ideas políticas.

A lo largo de su perfil de Instagram se observa cómo la diputada de Vox luce diferentes modelos de camiseta, customizadas e impresas por ella misma o su equipo, en las que rezan eslóganes como los siguientes: "I love patriarchy" ("Amo el patriarcado"), "This is what an antifeminist looks like" ("Así luce una antifeminista"), "Keep calm and ignore feminazis" ("Cálmate e ignora a las feminazis") o "Los niños tienen pene, las niñas tienen vulva".

Esta última prenda la tiene agarrada en sus manos y aparece en la instantánea junto a Juan García-Gallardo (31), el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, también de Vox.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carla Toscano (@carla_eledh)

No son suficientes los constantes mensajes de Toscano en sus camisetas, lucidas a lo largo y ancho del mapa de España, durante actos o en campaña. En las últimas horas, la diputada ha vuelto a la carga contra Montero. Si bien al principio parecía que había dado un paso atrás disculpándose, como le han pedido desde distintos foros por su actitud, tachada de "machista" por miembros del Gobierno, la realidad es que Carla Toscano vuelve a empuñar el hacha de guerra.

"Quisiera disculparme por mi intervención de ayer. Nadie debería poner en duda que la señora ministra tiene una excelente preparación. Se comprueba en su defensa de la pederastia, la excarcelación de violadores, el aumento de los ataques a mujeres y todos sus grandes éxitos", ha afirmado en la tarde de este jueves en la red social del pájaro azul, donde desde hace 24 horas su nombre y su intervención en el hemiciclo es tendencia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carla Toscano (@carla_eledh)

Muy activa en sus redes, donde amasa la cantidad de 26.000 seguidores sólo en su perfil de Instagram -134.000 en Twitter-, Carla es madre de dos hijos menores: una niña, su primogénita y el benjamín, un niño. A ambos los ha publicado tan sólo una vez en su feed, y de sí misma comentó junto a la imagen: "Soy Frigga".

Frigga es una de las diosas mayores en la mitología nórdica y germánica, esposa de Odín, reina de los Æsir y diosa del cielo. Es la diosa de la fertilidad, el amor, el manejo del hogar, el matrimonio, la maternidad y las artes domésticas.

Sigue los temas que te interesan