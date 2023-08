Los 1.943 'pueblos' de España con un solo vecino: dime en qué provincia vives y te diré cuántos hay

Al hablar de la España vaciada hay que referirse a aquellas zonas del país que sufrieron emigraciones masivas durante el éxodo rural de los 50 y 60. Pero, más allá de la que se considera vacía, existe una España que posee un solo habitante censado, y que en la mayoría de los casos, es un hombre. Son 1.943 los núcleos de población en los que vive una única persona, y curiosamente, en la mayoría de los casos se trata de un hombre.

Según el Padrón Continuo por unidad poblacional realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), las cifras que se detallan no se pueden extender al concepto de pueblo. Esto se debe a que el padrón continuo entiende como "núcleo poblacional" también a los espacios considerados "diseminados" en los que incluyen además polígonos y campings, entre otros.

Después de eliminar las repeticiones, son 1.800 los núcleos poblacionales en los que vive un sólo vecino. Además, resulta llamativo que de estos asentamientos, son mayoritarias las poblaciones en las que solo habita un hombre en un 63 %, que son 1.134, frente a los 666 núcleos en los que es una mujer la única persona que habita el territorio, representando un 37 % de la población.

Galicia y Asturias encabezan la lista de lugares donde es más fácil encontrar algún pueblo con un solo vecino. Protagonizan el podium: Lugo con 560 núcleos, seguido de los 353 de A Coruña y de los 337 asentamientos de Asturias.

Mientras tanto, entre las provincias en las que existen menos núcleos con esta curiosa cualidad se encuentran Vizcaya y Cádiz, que tienen un solo asentamiento, Sevilla, donde existen dos núcleos poblacionales con un solo vecino y Zamora, donde son tres los territorios que tienen una sola persona censada.

La vida en solitario

La mejor forma para comprender la realidad que viven las personas que pasan por esta situación, es conocer su propio punto de vista. Así es el caso de Mariano Hortal, el único vecino de Biamón, una pequeña aldea en Asturias. Su historia es un ejemplo de cómo el paso del tiempo deja su huella. No es la primera vez que Mariano habitaba la aldea, ya que aquí se encuentra su casa familiar a la que volvió al obtener la prejubilación.

Tras su regreso, se encontró un territorio muy diferente al que dejó. Su vivienda es la única que queda en pie, ya que el resto de las edificaciones están derruidas porque, según explica en una entrevista a Efeagro, "los pueblos se abandonan enteros por asuntos familiares o de herencias". Frente a esta situación, Mariano Hortal no ha dudado en solicitar a las administraciones que se imponga una normativa para que quien tenga la propiedad o la herede esté obligado a restaurarla, venderla o regalarla si no se puede o quiere hacer cargo de ella.

Aún siendo el único habitante, no le importa estar solo, ya que con su vehículo puede acercar a su familia a su aldea y acceder a los servicios básicos, como para hacer la compra, para lo que tiene que desplazarse algo más de 30 kilómetros hasta el pueblo más cercano.

La aldea de Biamón no solo se encuentra aislada en cuanto al comercio, también cuenta con dificultades respecto a las telecomunicaciones, aunque ya se ha avanzado. En esta aldea el internet y la televisión llegan vía satelital pero la cobertura telefónica no tiene cabida en el desfiladero de los Beyos, por el momento, y tampoco es una cuestión que a Mariano le importe en exceso, pues se "defiende muy bien con Whatsapp" a sus 70 años.

Hace más de 20 años que Mariano volvió a la que es su casa familiar y pide para ella que las administraciones inviertan en telecomunicaciones, pues es una de las causas de que muchos jóvenes no se queden en el rural. En relación con esta situación, el Gobierno ha aprobado esta semana llevar la banda ancha por fibra a cerca de 400.000 hogares y empresas de zonas rurales gracias al programa Único Banda Ancha 2023-5G.

Causa del éxodo rural

Es imposible cuestionar la importancia que tiene hoy en día la tecnología. La desconexión es una de las causas que provocan el éxodo rural que está sufriendo España. Esto no se reduce solo atérminos de acceso a los pueblos sino también por cuestiones laborales o sociales, explica el catedrático de Sociología y Políticas Públicas de la Universidad de Zaragoza, Carlos Gómez Bahillo.

Encontrarse incomunicado o contar con malas conexiones impide que los nómadas digitales puedan trabajar en remoto desde estas aldeas lo que hace imposible una población fija en el mundo actual, salvo que su oficio esté ligado a los recursos endógenos.

Aunque la comunicación es de vital importancia, no es la única causa. No contar con políticas reales provoca en muchos casos que familias o jóvenes se tengan que desplazar a otros lugares. El principal motivo es que estas deberían ser más "imaginativas y creativas", es decir, no se puede llegar a toda la España rural, pero hay que ver el potencial endógeno de crecimiento y riqueza de los territorios para potenciarlos, añade.

