La increíble historia del mendigo más rico del mundo: tiene locales y pisos, pero pide en la calle

La India suele ser un lugar que guarda historias realmente curiosas. Una de las más llamativas es la que protagoniza Bharat Jain, una figura muy conocida en la ciudad de Mumbai, también conocida como Bombay, en el estado federal de Maharashtra. El suyo es un caso que se ha hecho viral recientemente, a pesar de que en la India su historia lleva siendo reconocida durante mucho tiempo.

El caso de Bharat Jain se ha puesto tanto de moda que se ha convertido en tendencia, ya que muchas personas han llegado a pensar que la 'actividad laboral' que desarrolla puede ser una buena forma de ganarse la vida a juzgar por sus resultados. Sin embargo, este hombre no trabaja realmente, ya que su función es la de mendigar por algunas de las mejores zonas de Mumbai.

Gracias a esta función, y a los impresionantes resultados que ha cosechado año tras año, Bharat Jain ha pasado a ser conocido como "el mendigo más rico del mundo". Y es que a pesar de su buena posición, tiene unos ingresos mensuales importantes en comparación con el suelo medio de la India y varias propiedades inmobiliarias, sigue pidiendo en la calle día tras día, una práctica que no quiere abandonar incluso aunque su familia se lo haya pedido encarecidamente.

¿Quién es Bharat Jain, el mendigo más rico del mundo?

La historia de Bharat Jain se está viralizando en las últimas horas. Su caso es muy conocido en la India, pero ahora está trascendiendo al mundo y es que ha pasado a ser reconocido como el mendigo más rico del mundo. Y todo gracias a lo que saca día tras día pidiendo en las calles de Mumbai, en el estado de Maharashtra.

Jain es conocido en toda la ciudad. De hecho, todas las personas que han estado alguna vez en Mumbai se han cruzado con él, ya que ha ido variando de manera constante las zonas en las que se pone a pedir. Bharat comenzó con su función hace muchos años al no tener trabajo.

Debido a su corta formación académica, casi no sabe leer ni escribir, decidió que pedir en la calle podía ser una buena manera de intentar salir hacia delante cuando veía el resto de puertas cerradas. Y el caso es que no se equivocó.

Los medios locales han seguido muy de cerca su historia en los últimos meses hasta conseguir establecer de manera aproximada cuánta fortuna podría haber reunido durante lo que muchos han calificado ya como 'su carrera' como mendigo. Al parecer, durante los últimos años habría llegado a acumular una fortuna superior al millón de dólares, los cuales ha ido invirtiendo en propiedades e incluso en la educación de sus hijos.

¿Cuánto dinero tiene Bharat Jain, el mendigo más rico del mundo?

Aunque es casi imposible cuantificar cuánto dinero ha ganado durante su vida, diferentes medios de la ciudad de Mumbai con reputación nacional en la India han seguido los pasos que ha ido dando en los últimos años Bharat Jain. Al parecer, este conocido mendigo recibiría entre 2.000 y 2.500 rupias cada día. Estos vendrían a ser unos 30 dólares cada jornada. Y todo simplemente pidiendo a la gente que se encuentra por la calle.

La experiencia que tiene Jain le ha hecho entender perfectamente cómo actúa la ciudadanía de Mumbai con las personas que más lo necesitan. Por eso, tiene identificadas cuáles son las zonas en las que puede sacar más dinero en el menor tiempo posible. Estas son la estación de tren Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus (CSMT) o el Azad Maidan. Después de tantos años, Bharat ha acumulado una enorme fortuna.

Diferentes medios locales han establecido que las ganancias mensuales del conocido como el mendigo más rico del mundo estarían entre las 60.000 y las 75.000 rupias. Es decir, entre los 715 y los 915 dólares. Aunque no parezcan cantidades muy altas, esto supone un ingreso mucho mayor al salario medio de los trabajadores de la India. Hay que tener en cuenta también que Bharat Jain no tiene preparación ni cualificación alguna.

Sin embargo, el punto fuerte de su patrimonio se encuentra en sus posesiones y en sus propiedades, ya que cuenta con un apartamento de tres habitaciones en la ciudad de Mumbai que tiene un valor estimado de 1,2 millones de rupias, es decir, unos 15.000 dólares. Además, Bharat Jain tiene también dos locales comerciales que alquila por un precio de unas 30.000 rupias al mes, es decir, unos 365 dólares.

¿Qué le dice Bharat Jain a sus hijos sobre su vida?

A pesar de lo curioso de su vida, Bharat Jain transmite que no es nada fácil estar pidiendo en la calle durante tanto tiempo. Sin embargo, igualmente asegura que al no saber hacer otra cosa, nunca se ha planteado dejarlo. Y va más allá, ya que le ha transmitido a sus hijos que no sigan sus pasos y, sobre todo, que no dejaran nunca sus estudios.

Tal y como informa el medio Economic Times, Bharat Jain ha impuesto una educación muy estricta a sus hijos, pero gracias a su dureza, consiguió que terminaran su formación y ahora se ganan la vida de manera honrada con sus propios trabajos. Quien no se plantea dejar su función, la de mendigar, es el propio Jain, quien a pesar de tener una vida cómoda sigue acudiendo cada mañana a las calles de Mumbai para seguir haciendo grande su fortuna.

