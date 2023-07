La muerte de Bina, "compatible con suicidio": esa tarde llamó al 112 por problemas con su pareja

Bina tenía 20 años y convivía con su pareja, Miguel, de 42, en el número 66 de la avenida del Cid en Burgos. Este pasado sábado, ella llamó a Emergencias en torno a las 3.30 horas porque mantenía una fuerte discusión con su novio. Horas más tardes, era él quien daba la voz de alarma: ella se había encerrado en el cuarto con un cuchillo. Agentes de la Policía Nacional se personaron en el lugar y encontraron el cadáver de la joven, de nacionalidad rumana.

Lo ocurrido comenzó a investigarse como un asesinato machista. El varón, de nacionalidad española, fue detenido como presunto autor de un delito de homicidio. Él aseguró a los agentes que se había encontrado el cuerpo sin vida de la mujer ahorcada.

No se le dio verosimilitud a priori. Sin embargo, una vez realizada la autopsia a la joven, la Delegación del Gobierno en Castilla y León apuntó que se trataba de una muerte "compatible con un suicidio por ahorcamiento".

Se le retiraba la acusación de homicidio que pesaba sobre Miguel. No obstante, los malos tratos hacia su pareja seguían sobre la mesa. Ella presentaba "traumatismos previos" al fallecimiento.

La investigación de la Policía Nacional continúa abierta para esclarecer todas las incógnitas del caso. Miguel quedó en libertad este domingo, acusado de un delito de violencia de género, exculpado del cargo de homicidio.

De confirmarse, no sería la primera vez que el varón maltrata a una pareja suya, ya que tiene antecedentes previos en otras relaciones sentimentales. Ella también había sido maltratada anteriormente por exparejas.

Consternación en Burgos

Unas 150 personas se reunieron en la plaza del Cid de Burgos para recordar a Bina y condenar la violencia machista este domingo. Amigos y familiares se dieron cita para condenar la violencia de género entre cánticos como "si tocan a una nos tocan a todas" o "ni una menos, vivas nos queremos".

La concentración, convocada por la Coordinadora Feminista de Burgos, contó con la lectura de un manifiesto que comenzó: "Burgos se despierta con un nuevo caso de asesinato machista. Otra vez el terrorismo machista vuelve a atacar a una mujer, en este caso a una joven de 20 años vecina de Burgos a la que ayer, la persona a la que decía querer, le ha arrebatado todos sus derechos, sueños e ilusiones".

A pesar de que ya se conocían los resultados de la autopsia, desde la Coordinadora Feminista de Burgos mostraban su "rotunda y más enérgica condena ante este asesinato. Cuando la desgracia nos toca de cerca lo vivimos más intensamente, pero las 24 víctimas de violencia machista que llevamos en lo que va de año, no nos pueden dejar indiferentes...".

El manifiesto lanzaba un dardo al Partido Popular sin mencionarlo. Se acordaban desde la Coordinadora Feminista de "una representación política cargada de cinismo e hipocresía, que pacta con quien niega la violencia machista más feminicida, incluso ante asesinatos como este, y por otro convoca actos electoralistas de postureo, por dos retuits, ante una sociedad que mira para el otro lado".

Terminaba la lectura del comunicado con el lema "vivas nos queremos" y recordando que "ni una menos".

Faltó la alcaldesa

Este nuevo caso de violencia de género conmocionó a Burgos desde el principio. Antes de conocerse la autopsia, la alcaldesa Cristina Ayala condenaba enérgicamente lo ocurrido y convocaba una concentración para este domingo, a las 20 horas, en la Plaza de España.

La regidora, no obstante, desconvocó la misma apenas una hora antes. El motivo fue el conocimiento de que el hombre había quedado en libertad.

El Ayuntamiento de Burgos emitió una nota en la que, "a tenor de la evolución de los hechos", anunciaba la desconvocatoria. "Las actuaciones judiciales desarrolladas en las últimas horas, que han derivado en su puesta en libertad, así como el informe de la autopsia revelado por parte de la Subdelegación del Gobierno, que no cataloga el caso como un asesinato de violencia de género, han motiado la decisión de suspender dicha convocatoria oficial".

Desde el Consistorio se apoyaban en la autopsia y en que "los traumatismos previos al fallecimiento 'en ningún caso son causa de la muerte'".

El comunicado finalizaba resaltando que "desde el Ayuntamiento de Burgos se mantiene la condena enérgica a cualquier acto de violencia y se hace un llamamiento a la ciudadanía para apostar de forma decidida a la concienciación y la educación con el objetivo de tratar a todos con el máximo respeto".

En la plaza del Cid, mientras tanto, los representantes del PSOE que acudieron le reprocharon su actitud al Partido Popular. La diputada por Burgos Esther Peña apuntaba que las administraciones están para dar seguridad "a todas aquellas niñas, adolescentes y mujeres que se sientan en peligro, que sientan que tienen miedo ante la violencia machista".

"Según la información que tenemos se sigue estudiando si es un posible caso de violencia machista", comentaba Peña sobre la cancelación. "La verdad que lamentamos que un Ayuntamiento que ha estado al lado de las víctimas en Burgos en los últimos años, pues se inhiba".

Incidía en que se trataba de "un paso más de lo que estamos viendo, en retraernos al pasado. PP y Vox se cobran a las mujeres en sus pactos. Para nosotras es absolutamente lamentable. Seguiremos estando más fuertes que nunca, desde las calles, pero sobre todo desde las administraciones públicas. Sobre todo por lo que quieren hacer dilapidando los derechos que tanto nos ha costado conseguir".

Por último, concluía señalando que no están "de acuerdo con que se estén rompiendo consensos que nos ha costado tantos años conseguir. El consenso ante la violencia de género es de todos los partidos. No tiene sentido el revisionismo que tenemos. Al PP le pedimos que rectifique. No vale todo. Que negocie sobre lo que tenga que hacerlo, pero que no negocien sobre la vida de las mujeres que están en peligro".

