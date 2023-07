La polémica pancarta en la que Daniel Esteve 'expulsa' a Sánchez a Marruecos: "Desokupa a la Moncloa"

Desokupa se ha adelantado al arranque de la campaña electoral con el despliegue, este mismo lunes, de un polémico cartel en la calle Atocha de Madrid. La pancarta, localizada a la altura del número 75 de la arteria madrileña, muestra a un belicoso Daniel Esteve, líder de la asociación ultra de desalojos para inmuebles, invitando al presidente Pedro Sánchez a abandonar España: "Tú a Marruecos, Desokupa a la Moncloa".

En la otra cara de la lona se puede leer el siguiente mensaje: "En 8 años hemos recuperado las casas de 7.600 familias. 0 condenas. Os echaremos de menos a todes...". Bajo el lema aparecen los rostros de Ada Colau, Gabriel Rufián, Pablo Iglesias, Pablo Echenique, Ione Belarra o Irene Montero.

"Nos encontramos en la Calle Atocha, entre el número 58 y el 75. Este va a ser el punto elegido para que este lunes a las 13:00 hagamos la presentación oficial de nuestro merchandising", oficializó hace unos días Esteve a través de un comunicado. "Repartiremos cientos de camisetas gratis en el lanzamiento de la ropa de Desokupa".

SOY VUESTRO PADRE 💪🇪🇸#TúAMarruecosDesokupaALaMoncloa#DesokupaManda pic.twitter.com/B2ggd3GJye — Dani Dsk (@daniesdsk) July 3, 2023

En respuesta, el PSOE ha denunciado ante la Junta Electoral Central (JEC) la iniciativa de Desokupa, cuyo cartel ha tachado de "nueva lona del odio". Según fuentes del partido citadas por Europa Press, los socialistas emprenderán acciones jurídicas por la vía penal contra la empresa de Esteve.

"Esperamos que estas prácticas de campaña sucia sean penalizadas por los ciudadanos y ciudadanas, y que sean condenadas por todos los partidos políticos", han explicado esas mismas fuentes. "El odio no puede ser protagonista de la campaña electoral".

[La Junta Electoral obliga a Vox a retirar su lona en la que tira a la papelera las banderas feminista y LGTB]

Daniel Esteve no para de sumar polémicas a sus espaldas. Ayer mismo publicó en sus redes sociales un vídeo en el que hacía referencia a la ola de protestas urbanas que padece Francia tras el asesinato, a manos de un policía, de un joven de 17 años llamado Naël durante un control policial.

"No es una fantasmada, he visto a patrullas vecinales francesas que se están organizando porque se están metiendo en manada a violar a sus mujeres", ha espetado, sin aportar fuentes y sin explicar a qué colectivo concreto se refería.

"Aquí esto a mí me costará la vida", continuó el líder de la empresa de recuperación de viviendas ocupadas. "Si esto llega aquí a España, Dios no lo quiera, pienso ser uno de los organizadores del Ejército de la calle, de los vecinos, llamadlo como queráis. Y no voy a salir con un palo. Si tengo que morir, moriré en la calle defendiendo a mi país".

Avisados estáis…#EspañaNoSeToca #DesokupaManda pic.twitter.com/0T6P2IFkLq — Dani Dsk (@daniesdsk) July 2, 2023

Los seguidores de Desokupa han vitoreado tanto el 'mesiánico' comunicado como el despliegue de la pancarta de la calle Atocha. "Has hecho que se me ponga la piel de gallina, qué orgulloso me siento de que haya catalanes y españoles que piensen igual que tú", "fuerza y honor" y "espectacular, sin palabras" han sido algunos de los comentarios con los que los acólitos de Esteve han recibido su iniciativa para vender camisetas y denostar al Gobierno de Pedro Sánchez en plena precampaña electoral.

