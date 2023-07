Qué son los radares de cruce: la última 'arma' de la DGT para vigilar y multar a los conductores

La Dirección General de Tráfico sigue ampliando su número de radares en las carreteras españolas para controlar a los conductores. El objetivo de la DGT es ampliar estas medidas con el objetivo de reducir el número de accidentes y fallecidos lo máximo posible. Una lucha en la que el organismo ha dado muchos pasos hacia delante en los últimos años, pero en la que la batalla nunca termina.

En estos momentos existen casi 3.000 radares en las carreteras españolas, tal y como indican los datos publicados en el II Observatorio de Radares elaborado por Coyote. De la enorme cantidad de radares que hay en España en estos momentos, 2.010 son fijos, unos 243 son de móvil y cinturón de seguridad y 400 están situados en los semáforos. A estas cuentas habría que añadir otros 167 radares de tramo.

Ahora, la DGT ha sumado un nuevo tipo de radares a la lista con varios objetivos marcados en su programa. Se trata de los famosos radares de cruce de los que tanto se ha hablado en los últimos días y que ahora ya conocemos. Unos dispositivos que, como su propio nombre indican, estarán presentes en las zonas en las que haya cruces complicados.

¿Qué son los radares de cruce?

Los radares de cruce tienen una función y un objetivo muy claro: tratar de regular los cruces que se consideren peligrosos y que, además, cuentan con unas condiciones de baja visibilidad. El fin es situarlos en zonas donde haya cruces conflictivos y en los que se haya detectado un alto nivel de siniestralidad.

La principal función que tendrán estos nuevos radares será detectar la presencia de los coches en la intersección con el propósito de avisar a los automóviles que circulan por las proximidades de los mismos. De esta forma, se intentará reducir la gran cantidad de accidentes que se producen en este tipo de confluencias de vías. No obstante, también pueden detectar excesos de velocidad y, por lo tanto, multar a los conductores.

Imagen de archivo de un cruce en una carretera

Estas medidas se diseñan y se ejecutan desde las altas esferas de la Dirección General de Tráfico con el objetivo de realizar políticas que permitan aumentar la seguridad en las carreteras y reducir el número de fallecidos. En el año 2022, los siniestros mortales fueron un total de 1.042, los cuales provocaron un total de 1.145 personas fallecidas.

Estas cifras supusieron un total de 44 víctimas mortales más que el año 2019, tomado como referencia al ser el primero previo a la pandemia de la Covid-19. Esto supone un 4% más. Además, a estas cifras hay que añadir las 4.008 personas que resultaron heridas graves.

¿Por qué están recibiendo críticas de los conductores los nuevos radares?

Aunque al Dirección General de Tráfico siempre persigue intentar buscar y garantizar la seguridad de los conductores en las carreteras, las medidas que este organismo adopta no suelen gustar a la mayoría de conductores, ya que estas traen consigo multas y pérdidas tanto de dinero como de puntos. Por ello, los nuevos radares de cruce diseñados por la DGT también han provocado un enorme descontento en las carreteras.

El principal motivo no es otro que el propio hecho de ampliar el número de radares en las carreteras aumenta directamente la detección de infracciones y genera más problemas para los conductores. No obstante, la mayoría de estas penalizaciones están relacionadas con el exceso de velocidad. Es a través de estas infracciones donde se concentran el mayor número de multas.

En el año 2022, la DGT recaudó un total de 5.542.178 millones de euros. Una cantidad abismal comparada con otros ejercicios, ya que el incremento ha sido de un 15,6%. Esta ha supuesto la mayor recaudación que se ha llevado a cabo en la Dirección General de Tráfico en los últimos 10 años con más de 500 millones de euros respecto a los mejores números de este periodo.

Aunque los radares de cruce no estarán destinados a cazar excesos de velocidad en la vía, también puede hacerlo. Estas penalizaciones suelen suponer dos de cada tres de las multas que se notifican a los conductores. Las siguientes multas más repetidas son las penalizaciones por no haber pasado la ITV y conducir sin carnet. En la lista de infracciones les siguen no utilizar el cinturón de seguridad y conducir mirando el móvil.

Ahora, los conductores tendrán que preocuparse de un nuevo sistema de detecciones de infracciones cuando salgan a la carretera. Los radares de cruce han llegado para quedarse con el objetivo de seguir luchando contra la siniestralidad vial.

