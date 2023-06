Maristas Champagnat, el colegio "sin empleados" donde internaron a Feijóo: "Lo hacíamos todo"

El mismo día que cumplió 10 años, Alberto Núñez Feijóo fue enviado a León para ser internado en los Maristas Champagnat. Allí pasó tres años de su vida. "Me enseñaron a estudiar, me enseñaron a jugar a balonmano, me enseñaron a levantarme a las 7 y media de la tarde... Perdón: 7 y media de la mañana. Y me enseñaron a currar, porque en ese colegio no había personal que hiciese nada. Éramos los alumnos los que hacíamos las camas, barríamos el colegio, las clases, el dormitorio, el fregadero, los patios, las letrinas...".

El presidente del Partido Popular reconocía que no fue una mala época. "Fue duro", aseguró. Sin embargo, también apuntó que se lo pasó "bien".

Todo esto lo contó el líder de los populares en su paso por El Hormiguero. Ahí narraba sus orígenes y exponía que, si los españoles le elegían, podía ser "el primer presidente nacido en la España rural". Cabe recordar, que Feijóo nació en Os Peares.

[Feijóo, el "niño listo" de Os Peares que Saturnino y Sira mandaron a estudiar a León para prosperar]

Los tres años internos los pasó en los Maristas de León. Concretamente, en el Champagnat leonés. Esta institución, fundada por Marcelino Champagnat en 1817, está actualmente en 81 países de los cinco continentes.

Fran Balada, escritor del libro El viaje de Feijóo. El niño de aldea que nunca perdió unas elecciones, apuntó en La Nueva Crónica que este colegio es "fundamental para entender a Feijóo". Sus padres decidieron internarle como apuesta, por ser buen estudiante. "La educación que recibe allí es uno de los pilares de su personalidad".

El colegio

Alberto Núñez Feijóo estuvo interno en este centro desde septiembre de 1972 hasta finales de junio de 1975. Siempre se ha mostrado orgulloso de su paso por el colegio, que apenas llevaba activo tres años cuando se incorporó.

El Champagnat tuvo su germen en un acontecimiento vivido el 12 de septiembre de 1918, cuando cuatro hermanos Maristas franceses se instalaron en el número 42 de la calle de la Rúa. Dos meses más tarde, el 11 de noviembre de 1918, abrió sus puertas la institución en León.

Era el inicio de una tarea educativa que se expandiría con rapidez hasta fundarse. Según la web del colegio, "después llegarían otras escuelas en La Barahona, en la calle La Serna y en 1927 se abre el colegio en la calle Dámaso Merino, 6. En 1951 se inaugura, en la Avenida Álvaro López Núñez, el Colegio San José y en 1969 comienza su andadura nuestro colegio Maristas Champagnat".

Hace apenas unos años, el Champagnat celebró su 50 aniversario. La web del colegio apunta que el centro nació "como respuesta a la necesidad de educación y evangelización de niños y jóvenes, especialmente los más necesitados, para los que soñó un entorno seguro sintiendo que para educar hay que amar".

Este centro se encuadra dentro de la provincia Marista Compostela, que engloba a los maristas del noroeste de España, Portugal y Honduras. "Somos más de 2.000 Maristas de Champagnat trabajando apasionadamente en la educación de más de 15.000 niños y jóvenes", asegura la web de la institución.

Una actividad del AMPA en el colegio. Maristas

En esta misma página, la institución se define como "una provincia dinámica, referente en la promoción y defensa de los derechos de la infancia, con conciencia ecosocial y que apuesta por tejer redes para la construcción de una sociedad más humana y evangélica siguiendo nuestro plan estratégico".

En concreto, en el Champagnat señalan que son "una Comunidad Educativa donde familias y educadores, seglares o religiosos, trabajamos con renovada ilusión, por una educación enraizada en los valores del carisma Marista: cercanía, sencillez y espíritu de familia".

[Eladia, Sira, Micaela y Eva, las mujeres esenciales en la vida de Feijóo: "Habla todos los días con su madre; su abuela es un referente"]

Los valores en el colegio parecen ser claros: "La educación en la dimensión profunda de la Persona, la renovación constante de las prácticas metodológicas, la atención a la diversidad, la inclusión de métodos de aprendizaje plurilingües, la importancia del deporte como valor de vida o el uso de las nuevas tecnologías como herramientas de aprendizaje, comunicación y gestión colegial, se han convertido en los pilares de nuestro Proyecto Educativo".

"La vida del colegio se articula sobre una serie de planes, reglamentos, protocolos, documentos… en los que se sientan las bases de nuestro trabajo diario", exponen en su web.

Dentro de estos planes están el Proyecto Educativo de Centro, la Programación General Anual, el Plan de Convivencia, las Normas de Organización y Funcionamiento, el Protocolo COVID, Manual de Funciones Colegiales y el Plan Digital CoDiCe TIC 2022/2023.

El colegio ofrece educación hasta bachillerato. Una vez terminado este ciclo, los jóvenes pueden seguir su formación con los maristas en los colegios mayores de otras provincias. Concretamente, en el Colegio Mayor Gelmírez de Santiago de Compostela y el Centro Universitario Marista CUM de Salamanca.

Sigue los temas que te interesan