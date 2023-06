"Me daban dos semanas de vida": el drama de Siara, la influencer con Trastorno de Conducta Alimentaria

"Se reían de mí". Así comienza su historia Siara, una conocida influencer que ahora tiene una gran comunidad que la sigue en redes sociales. Concretamente, más de 6,6 millones de followers entre Instagram y TikTok. Sus fotos reciben miles de comentarios cada día y sus vídeos acumulan millones y millones de reproducciones.

Sin embargo, hubo un día en el que Siara no era famosa y en el que no estaba tan pendiente de las redes, al menos de las suyas propias, porque la realidad es que no se perdía nada de lo que pasaba en las del resto, en las de las chicas que seguía e intentaba imitar. Esta tendencia le llevó a tener gravísimos problemas de salud. Tanto que estuvo a punto de morir.

Los médicos le diagnosticaron, después de muchas pruebas, que padecía el famoso TCA, es decir, un Trastorno de Conducta Alimentaria que le llevó a unos niveles de peso incompatibles con la vida. De hecho, el cuerpo médico encargado de su caso, tras analizar su situación, le transmitió que si no realizaba un cambio radical podría enfrentase a sus últimos días. Fue ahí cuando hizo click y decidió cambiar.

¿Cómo es la historia de lucha de Siara contra su TCA?

Siara es una conocida influencer española que tiene una gran comunidad de seguidores en TikTok. La joven es una experta en eso de crear tendencia a través de vídeos cortos. Y es mediante esta fórmula como ha contado su historia para después ampliarlo a través de algunas entrevistas.

La influencer padeció en su adolescencia un gravísimo problema de salud: un Trastorno de Conducta Alimentaria. Tenía solo 15 años y estuvo a punto de morir tal y como le transmitieron los médicos: "Me dieron dos semanas de vida". Fue ahí cuando inevitablemente se dio cuenta de que había tocado fondo. Ahora, su caso se ha hecho viral, ya que su ejemplo puede servir para muchos jóvenes que viven este drama día a día.

La joven ha contado en una entrevista que ha compartido recientemente en sus redes sociales cómo ha sido su terrible experiencia. Pasó de vivir aterrada a estar muy orgullosa de su presente y, sobre todo, de su futuro, tal y como se encuentra ahora. La influencer ha revelado que padeció esta enfermedad durante seis largos meses y que llegó a quedarse en solo 38 kilos de peso.

Ella también ha explicado cuál cree que son, a su juicio, los motivos que le llevaron a encontrarse en esta situación. "Realizaba comparaciones de mi cuerpo con el de otros que veía en las redes". Esta conducta le llevaba a "despreciar su físico". Por si fuera poco, fue víctima de un error médico, ya que le dieron un diagnóstico equivocado en relación a su índice de grasa corporal.

Siara redujo su ingesta calórica a niveles insospechados, en muchas ocasiones casi a cero, para intentar perder cuanto más peso mejor. En su peor momento, una visita a urgencias le hizo reaccionar. Comía tan poco que quedó al borde de la muerte. De hecho, se introdujo en una espiral de inanición que le dejó al más absoluto límite.

La ahora reina de TikTok consiguió revertir la situación a tiempo y pudo recuperarse tanto física como mentalmente. De hecho, ahora lleva una alimentación perfectamente equilibrada de la que también presume a través de redes sociales.

Siara se convierte en un ejemplo en la lucha contra el TCA

Siara se ha convertido en un ciclón en redes sociales. En estos momentos, su caso está dando la vuelta al mundo, ya que se ha convertido en todo un ejemplo para aquellos jóvenes que viven el día a día de la cara más amarga de las redes sociales. Ella le ha enviado un bonito mensaje a todas esas personas que sufren esta lucha.

"A quienes estén sufriéndolo, les recomiendo cambiar el uso que hacen de las redes, para seguir a personas que fuesen un buen referente físico, con diversidad de apariencias, ya que existen todo tipo de bellezas. A su entorno, le aconsejo no tratar a las personas como enfermas y minimizar la presión que sienten y la importancia que la comida y el peso tienen en sus vidas".

Siara ha conseguido crear una enorme corriente de mensajes gracias a su caso y está recibiendo multitud de comentarios de otros usuarios, en su caso anónimos, que cuentan su experiencia y que sacan fuera aquello que hasta ahora no se habían atrevido a contar. Ella misma ha destacado algunos de estas confesiones por su valor y por lo impactante que son.

"He estado en 37 kilos. Yo ahora estaré en 40 y antes me iba apagando poco a poco… en ello estoy y con ansiedad y agorafobia, pero poco a poco iremos saliendo", le confesaba un usuario. "42 kilos y 1.80 metros... casi me voy también. 12 años después aquí estoy, es un proceso muy duro, pero se puede", le comentaba otra persona que había sufrido una situación también dramática.

"Yo estuve a punto de que me llevaran a un centro interna por lo mismo, algo cambió en mi cabeza y comencé a remontar… es duro, pero se puede salir". Siara destaca que la mayoría de mensajes que ha recibido hacen referencia a un final esperanzador y esos "se puede salir" le llenan de felicidad.

Las nuevas tecnologías y las redes sociales han provocado graves trastornos en la sociedad, especialmente entre los más jóvenes, y cada vez son más los casos de chicos y chicas que sufren enfermedades provocadas por las conductas que adquieren a partir de su comportamiento en internet. En muchos casos, los TCA han pasado desde los teléfonos móviles hasta los niños y adolescentes que viven permanentemente pendientes de las redes sociales.

