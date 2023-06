Eneko Fernández, del Barça a ganar MasterChef: "Guardiola y Jordi Cruz se parecen, son obsesivos"

La undécima edición de MasterChef, el concurso de cocina de RTVE, ya tiene ganador: Eneko Fernández. El exfutbolista zaragozano venció a Álex en la final con un menú que quería homenajear el pasado, el presente y el futuro de su familia a través de los diferentes platos.

Durante la grabación del programa tuvo que lidiar con los platos preparados por sus compañeros, pero a la vez rivales de MasterChef, y con la opinión de los jueces, Samantha Vallejo-Nágera, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz, que Eneko reconoce que le han ayudado a mejorar.

El ganador se llevó 100.000 euros en metálico, el trofeo del programa, en breve se publicará su libro de recetas, y se formará con un Máster en Cocina Técnica y Producto en la Universidad de Ciencias Gastronómicas Basque Culinary Center.

EL ESPAÑOL ha hablado con el zaragozano para hacer un repaso de todo lo vivido en el espacio de Televisión Española, su pasado en el mundo del fútbol, donde llegó a ser entrenado por Pep Guardiola, y cómo es su preparación física tras las lesiones sufridas en sus años como jugador.

Eneko y los jueces de MasterChef, Samantha Vallejo-Nágera, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz. Televisión Española

El lastre de las lesiones

Eneko Fernández comenzó su carrera deportiva en el Real Zaragoza, donde jugó en sus categorías inferiores de 2004 a 2007, haciendo incluso la pretemporada con el primer equipo maño en China.

"Allí vi algo que no me comería nunca. Era habitual ver en los puestos callejeros brochetas con carne de perro, eso sería incapaz de comérmelo", recuerda el ganador de la última edición de MasterChef.

Posteriormente pasó una temporada en el Barcelona B, donde coincidió con Guardiola, que debutaba como entrenador, logrando ser campeones de Tercera División para ascender a Segunda División B. Aunque Eneko no jugó mucho (19 partidos y un gol), sí coincidió en el vestuario con futbolistas de sobra conocidos como Sergio Busquets, Pedro, Jeffren Suárez, Alberto Botía o Víctor Sánchez, entre otros.

En los siguientes años pasó por la Sociedad Deportiva Ejea, Alavés, Sabadell, Real Oviedo y el Tudelano, que fue donde finalmente colgó las botas y donde decidió que tenía que replantearse su futuro fuera de los terrenos de juego.

Eneko Fernández en el Real Oviedo.

Las cinco operaciones de rodilla han hecho mella en el físico del maño, pero eso no le impide estar en forma, aunque ahora con un deporte mucho menos lesivo para sus articulaciones que el fútbol.

Pregunta: Su retirada fue por culpa de las lesiones. ¿Cómo hace para mantenerse físicamente y tan en forma como si siguiera jugando al fútbol?

Respuesta: Mi retirada del deporte de élite fue absolutamente traumática porque había tenido una carrera marcada por las lesiones de rodilla con cinco operaciones muy graves. De repente, de un día para otro, en las últimas pruebas que me hacen en la rodilla, me dicen que no puedo seguir jugando y que tengo que colgar las botas.

Me tuve que replantear muchas cosas, no solamente un futuro profesional, sino también qué hacer con mi cuerpo y qué actividad podía realizar. Estaba muy limitado y no conseguía hacer ningún deporte que realmente no me perjudicara las rodillas y que lo disfrutara hasta que descubrí el Pilates, que me lo cambió todo.

Llevaba unos años un poco triste con todo el tema del deporte porque no podía hacer nada, todo acababa lastimándome las rodillas y en el Pilates encontré todo lo contrario, me volvió a hacer sentirme fuerte y elástico, con movilidad y con resistencia. Me ha cambiado todo, hasta a nivel mental por esa tristeza que comentaba de no poder seguir ejercitándome como había hecho durante toda mi vida. Ahora en el Pilates he encontrado el complemento perfecto y me hace sentirme físicamente igual que cuando jugaba. Estoy encantado de la vida.

P: ¿Qué otros deportes probó para evitar el dolor en las rodillas?

R: Estuve yendo al gimnasio, pero no me gusta la musculación; probé el ciclismo, pero con lo que disfrutaba era salir a recorrer bastantes kilómetros, pero con las niñas, sobre todo cuando eran muy pequeñas, no me podía ir tres horas por ahí a montar en bici, y para hacer 40 minutos… no es lo mismo. Al Pilates es algo a lo que le puedo dedicar poco tiempo, pero es tan intenso y, como lo hago varias veces a la semana, es como una tonificación general para todo mi cuerpo que me ha ayudado mucho a sentirme mejor, incluso con las propias rodillas, porque ahora no tengo tantos dolores, tengo más fuerza, más movilidad, más elasticidad… es algo que es muy completo para todo el cuerpo. Es perfecto.

P: ¿Y estando tanto tiempo de pie, cocinando en el programa, no le dolían las rodillas?

R: No, no a esos niveles. Si embargo luego sí que, por ejemplo, cualquier cosa que tiene impacto sí me duele, pero, por suerte, puedo estar de pie mucho tiempo (risas).

Su experiencia en el Barça con Guardiola

En la temporada 2007, Eneko fichó por el filial del F.C. Barcelona que militaba en Tercera División y en el que debutó Pep Guardiola, actual entrenador del Manchester City, campeón de la Champions League.

El zaragozano no tuvo muchas oportunidades para jugar entre la competencia en el equipo por jugadores como Sergio Busquets o Pedro, como por las lesiones, que le impidieron rendir al nivel que le hizo fichar por el equipo catalán.

Pregunta: ¿Cómo fue su experiencia en el Barça?

R: Cuando fiché por ellos desde el Real Zaragoza, era la primera vez que salía de mi casa y eso cambió mi vida. Salí de casa de mis padres para vivir en Barcelona, que para un chaval como yo era Eurodisney (risas). Y encima me iba a entrenar Guardiola, uno de mis ídolos de pequeño, así que tuve una experiencia increíble, aprendí muchísimo.

Pep me ayudó a mirar el fútbol de una manera completamente distinta a la que tenía. Además, tuve compañeros espectaculares de un nivel altísimo como Pedro, Busquets, Marc Valiente, Víctor Sánchez… Gente que ha sido internacional durante muchos años y campeones del mundo. Lo recuerdo como un año súper intenso y de aprendizaje total, que luego me vino muy bien para poder dedicarme a ese deporte ya que me amplió mucho más la visión que tenía del fútbol. Estar con alguien como Guardiola que te ayuda a mirar el balompié de otra manera, como pasa en MasterChef con los jueces, cosas que yo antes no veía, te lo hacen ver y te enseñan a hacerlo bien de forma didáctica.

P: Y comparándolo con los jueces, ¿cuál de ellos, Samantha Vallejo-Nágera, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz, se parecería más a Guardiola?

R: Seguramente sería Jordi, un enfermo de lo suyo. Guardiola para el fútbol y Cruz para la cocina. Son obsesivos hasta niveles extremos. Es gente que le gusta saber absolutamente de todo y controlarlo para tomar ellos las decisiones. Jordi y Pep se parecen mucho.

P: ¿En la época del Barça ya arrastraba lesiones en las rodillas?

R: Las primeras operaciones las tuve a los 18 años y toda mi carrera del fútbol ha estado marcada y condicionada por las rodillas. Pero bueno, lo disfruté mucho. También me veo como un privilegiado porque, a pesar de haber tenido tantas operaciones, pude tener una carrera. Lo normal habría sido retirarme antes, pero estuve 12 años jugando.

El triunfo en MasterChef 11

El pasado 19 de junio, Eneko se proclamó vencedor de la undécima edición de MasterChef, en su edición de anónimos, presentando un menú a los jueces que era un viaje por los sabores que le recordaban a su pareja y a sus hijas.

Eneko con su mujer y sus hijas. Televisión Española

El entrante se llamaba 'El amor', y estaba inspirado en los sabores que le hicieron empezar a cocinar tras el primer viaje que hizo con su pareja a Tailandia: Un tartar de carabinero macerado con piel de lima, una teja de cilantro y unos shots de emulsión de cilantro. El fondo del carabinero lo terminó como una infusión thai o sopa laxa. "Es un plato como tú: transparente, bonito, elegante, expresivo y, por lo tanto, te define", le dijo Jordi Cruz.

El plato principal, llamado 'La familia', reflejaba los valores en los que ha sido educado y que le han guiado al crear su propia familia, dejando de lado los sabores internacionales para centrarse en la tradición: Un pichón en dos cocciones con un fondo terminado con cacao, brandy, oporto y manzanilla. Encima colocó una duxelle de setas con un poco de jugo del propio pichón y acompañó el plato de un milhojas de pasta filo relleno de paté elaborado con los interiores del pichón y coronado por un multiesférico de maíz. Terminó con un aceite ahumado texturizado para dar una nota de humo al plato.

Para el postre, lo llamó 'El futuro', y, pese a que la repostería siempre había sido el punto débil de Eneko, ese plato quería ser el principal reflejo de su aprendizaje: Rocas de chocolate blanco acompañadas de un bizcocho de té matcha y un helado de chocolate blanco, vainilla y pimienta de Jamaica, que coronó con algodón de azúcar en un claro guiño a sus hijas. "Has logrado un menú equilibrado, muy reflexionado y muy bien hecho", le confesó Pepe Rodríguez.

P: ¿Cómo se le ocurrió el menú de la final?

R: Lo estuve pensando durante mucho tiempo, creo que era algo que quería llevar con una base muy sólida y que hablara mucho de mí, que fuera muy íntimo y que contara la historia de mi vida y estuviera relacionada con la cocina. Me dieron la oportunidad de contar esa historia a través del amor por mi mujer, Cris, de cómo la conocí cuando era un enamorado de la cocina. Luego la familia, de echar esa mirada atrás y ver cómo la había formado fijándome en la de mis padres. Por eso quería llevar ese plato más hacia la tradición, que es la base para luego hablar del futuro. Al final, en el postre, hablo del futuro en mi vida que son mis hijas, y del futuro en la cocina, que es este programa.

Eneko entregando sus platos a los jueces del talent show. Televisión Española

P: ¿Qué sintió después de haber ganado MasterChef?

R: Una satisfacción y una alegría enorme. Estoy feliz como nunca he estado, creo… Pienso que, por primera vez en mi vida, me siento un poco orgulloso de mí a nivel profesional. Eso nunca lo había sentido. Lo había sentido con la familia que tengo, pero a nivel profesional siempre me he quedado como que nunca había dado el 100%, como que nunca había llegado a brillar del todo.

Es una espinita que tenía clavada del mundo del fútbol porque pienso que no conseguí hacer todo lo que era capaz y que no brillé lo suficiente. Sé que estaban las lesiones de rodillas por el medio y que influyeron mucho, pero para mí no era excusa y quería haber dado un paso más adelante, pero no lo conseguí. Entonces aquí lo he logrado, en MasterChef sí que cierro esta etapa, aunque espero seguir años perteneciendo a la familia del programa.

P: ¿Cómo vivió la final en el plató? ¿Y con quién la vio en casa? Ya que lleva un tiempo grabada…

R: Ha sido raro. Ya podré decir, cuando me pregunten por la calle, que he ganado, que hasta este momento no podía desvelar nada. El día que vencí en el plató lo disfruté extrañamente, porque en MasterChef es muy difícil disfrutar cocinando.

Lo que pasa es que en la final, como llevaba yo mi menú pensado, no como en el resto de las pruebas del programa, tenía una base y una confianza en los platos que iba a hacer, que eso no te lo daban el resto. Y entonces ahí disfruté porque sabía que era lo que iba a hacer.

Luego volví a vivir la final con mi familia y algunos de mis compañeros, fue increíble. Es un programa que está montado y editado de una manera que te hace volver a sentir lo mismo que en las cocinas del programa. Mientras lo estaba viendo se me saltaban las lágrimas y se me erizaba la piel.

P: ¿Impresiona más un estadio lleno o tener a su mujer y a sus hijas en el programa viéndole cocinar?

R: Son cosas parecidas. Un estadio lleno me daba miedo, pero gracias a ese crecimiento personal que creo que he tenido, lo he disfrutado todo. Sé que para algunos de mis compañeros era difícil la presión de MasterChef y no lo supieron gestionar también, pero como yo ya venía con la experiencia previa del fútbol, lo he conseguido sacar adelante.

P: ¿Los jueces han sido muy duros?

R: Sí, y pienso que es como tienen que ser. Cuando te empiezan a dar las primeras valoraciones que entras en el programa, te mandan al suelo, psicológicamente es muy difícil y te vas a casa hundido. Es complicado porque tú vas con mucha ilusión y enseñando lo mejor de ti, pero no es suficiente, no vale. Entonces empiezas a entender por qué y por eso te digo que creo que tienen que ser tan duros, te educan la mirada que tienes hacia la cocina y hacia los platos que haces, ese es el momento en el que empiezas a ver los fallos y les ves las costuras a lo que haces por todos los lados, algo que antes no percibías porque vas todo orgulloso con tu plato pensando que está perfecto. En cada cata, en cada valoración, he conseguido ir entendiendo qué cosas valen y qué cosas no.

Eneko y su familia con los compañeros del programa, jueces y el montón de dinero. Televisión Española

P: ¿Cómo se siente al ver su foto en un libro de cocina con sus recetas?

R: No me lo creo. Voy a sacar un libro con mis recetas en el que sale mi cara en la portada. Parte del premio (aparte del trofeo, 100.000 euros y el Máster en Cocina Técnica y Producto en la Universidad de Ciencias Gastronómicas Basque Culinary Center)es eso, que den una oportunidad que la mayoría de la gente no podrá hacer nunca. Estoy deseando tenerlo en las manos.

P: ¿Por qué decidió participar en MasterChef?

R: Había una broma recurrente entre amigos, familia y tal que cada vez que venían a casa a comer a casa me decían que tenía que ir a MasterChef. Pero la que me empujó definitivamente fue Cris, mi mujer. Estábamos en un momento de vida en el que yo pensaba que no me podía marchar de casa con dos niñas, la tercera en camino…. Pero ella me dijo que no desaprovechara la oportunidad, que estaba superando los castings y que podía entrar. Así fue y, al final, he ganado.

Aunque ha realizado platos muy elaborados a lo largo de su paso por MasterChef, Eneko tiene claro cuál es su plato favorito: el huevo frito. "Es lo que más me gusta. Y si debajo tiene unas migas ¡espectacular! O con jamón ibérico, virutas de trufa… un huevo de gallinas de calidad, bien frito con puntilla y la yema líquida. Eso me parece insuperable", admite el exfutbolista.

Y añade que "la yema del huevo frito me parece que es la mejor salsa del mundo porque tiene una parte grasa, pero a la vez tiene un punto de acidez que lo levanta. Luego el crujiente de la de la puntilla con la clara...".

P: ¿Qué ingrediente no puede faltar en sus platos?

R: Me gusta mucho mezclar las cosas de aquí, tradicionales, con ingredientes de otros sitios. Me flipa el cilantro y me gusta mucho la lima. Creo que es un cítrico que te ayuda a refrescar los platos que son más grasos. En casa siempre tengo lima.

