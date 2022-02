Pedimos las hamburguesas de Carlos Maldonado, Aleix MasterChef y Dani García: ¿cuál es la mejor?

Son las 13.30 horas del viernes. Último día de una semana dura y sin apenas descanso. Todo comenzó con la batalla en el Partido Popular y termina con la crueldad de la invasión de Rusia a Ucrania, que en el resto de Europa miramos de soslayo. Es la hora de comer y nos viene mal cocinar, así que hablo con mis compañeras de piso —teletrabajamos todos—: ¿alguien se apunta a pedir tres hamburguesas distintas para comer?

—Voy a pedir tres diferentes: Vicio, El Círculo y La Gran Familia Mediterránea.

—¿Eso qué es? —pregunta rápidamente Lorena.

—Vicio lo he escuchado, está de moda ahora, y La Gran Familia es lo de Dani García, ¿no? —contesta Bea.

—Correcto. Vicio es de Aleix Puig, ganador de Masterchef; La Gran Familia Mediterránea es del chef Dani García; y El Círculo es lo último de Carlos Maldonado.

Ya sólo nos falta saber qué vamos a pedir. Las comparaciones son odiosas, pero hay que probarlas todas. Primero vamos a mirar cuáles son los platos estrellas que nos ofrece la aplicación de Glovo, donde se pueden encargar los platos a domicilio de cada uno de estos chefs.

Elegimos tres hamburguesas diferentes. En 'Vicio' hemos pedido la 'Original', con patatas normales y cocacola, que vendríamos a decir si estuviéramos en un restaurante de comida rápida ante el mostrador. En 'El Círculo', 'Lujuria' es la seleccionada. Por último, La Gran Familia Mediterránea nos preparará una Burguer Costilla Barbacoa.

Mientras llegan los pedidos, las preguntas son recurrentes. Pero, ¿esto es nuevo aquí en Madrid? ¿Cuánto tiempo llevan estas hamburguesas? ¿Hay algún restaurante o solo a domicilio? ¿Qué precio tienen? ¿Esto es tipo restaurantes como McDonalds' y Burger King o es más tipo Goikos? Vamos paso por paso.

Esto es Vicio

Vicio es la marca registrada por Alex Puig. El concursante y ganador de Masterchef creó este restaurante de comida a domicilio en 2020 y en su primer año ya facturó alrededor de 4 millones de euros de beneficio. El objetivo es el regreso a los clásicos, llenos de calidad y de buena imagen.

La hamburguesa de Vicio.

El producto que hemos elegido es una especie de menú. La hamburguesa Original viene con unas patatas fritas —muy buenas, por cierto— y la Cocacola Cero. La combi completa, que dirían los filósofos del siglo XXI. Todo esto nos ha costado 15,90 euros. Bueno, en realidad, para no engañarles, el precio ha sido de 19,89 euros, que la aplicación nos ha cobrado 4 euros más de entrega y tarifas —te lo avisan antes de pedir—.

Esta elección está motivada en que este es el top de ventas de Vicio. El número uno es este Combo Satisfayer. Doble hamburguesa (180 gramos) de vaca madurada, lechuga francesa, tomate pera, cheddar, pepinillo y salsa Vicio en un pan brioche.

El producto que ofrece es muy bueno y la imagen está muy cuidada. Todo ajedrezado en colores negro y rojo, con lemas muy llamativos como 'te damos lo tuyo'.

Cuando empezamos a probarla, todos le dan el aprobado. Está muy bueno, aunque quizás la carne está muy hecha. Bea presume de que le gusta la carne un poco menos hecha. "Yo, si lo que han hecho es únicamente presentarle la plancha a la hamburguesa, mejor", bromea. Lorena comparte la opinión. Ambas piensan que deberían poder elegir el punto de la carne, "sobre todo por el precio, que al final se encaja en 20 euros".

La conversación se aleja de la hamburguesa.

—¿Esto de quién decías que era? —pregunta Bea.

—De Aleix Puig. Ganó la séptima edición de Masterchef. Su sueño "competir contra McDonald's, Burger King o Goiko Grill. Sentarme un día en un auditorio y contar cómo conseguí que mi negocio compitiera contra los más grandes”, contó en un reportaje que hicimos en EL ESPAÑOL.

—Ah, cierto. Este hombre era pescadero, ¿no? —continúa Lorena.

—Sí, sí. La empresa familiar era una pescadería y empezó trabajando ahí. Después de estar en Masterchef hizo postres para Oreo incluso. Y ahora, pues ha creado Vicio, que además de hamburguesas tiene pizzas a domicilio.

La hamburguesa de Vicio pasa el aprobado, aunque quizás sea demasiado caro para lo que ofrece. El menú está bien y, sobre todo, destaca el sabor de las patatas fritas, diferentes a cualquier otras. La hamburguesa acaba con un notable de un jurado bastante tiquisimiquis.

La Gran Familia de Dani García

Dani García es uno de esos locos a los que admirar. Recibió su tercera estrella Michelín y decidió que se dedicaría a una cocina más democrática. Te ficha el Real Madrid y dices que vale, pero que te vas a jugar al Xerez Deportivo. "No me gusta hacia dónde va la alta cocina", respondió en su día el cocinero a EL ESPAÑOL.

“La tercera estrella es el sueño de cualquier cocinero y colma cualquier ego que puedas desear en la alta cocina. Pero hay otras cosas que te llenan igual. Si eres un tío que tiene mucho ego y llega a su casa diciéndose que trabaja en un tres estrellas Michelín, pues vale, pero si no eres así, comprenderás lo que he hecho yo", explicó por entonces.

La hamburguesa que hemos pedido a La Gran Familia Mediterránea by Dani García es Burger Costilla Barbacoa Dani García. Es brutal y tiene un diseño muy moderno en la caja. A Lorena no le gusta el estilo 'gamer', ve poco últil la forma en la que se saca la hamburguesa, pero a Bea le encanta. "De hecho, para mí será la primera y más valorada por el 'packaging', es muy original". El precio es de 13,50 euros y quizás lo peor es que no viene con acompañamiento.

El empaquetado es lo más llamativo de esta hamburguesa.

"¡De la consola a tu plato! Descubre los sabores únicos, irresistibles y explosivos de tres mundos diseñados por cuatro gamers: Rubius, Vegetta, Willyrex y, por supuesto… Dani García", dicen en la web.

En la boca, el resultado es completamente contrario. Lorena está encantada con el sabor de la carne del costillar. Bea tiene reticencias por la salsa barbacoa, que le quita el sabor a la carne. En realidad, el conjunto es perfecto y el sabor es brutal. Para el gusto del reportero es la mejor de las tres que se han probado, sin desmerecer a ninguna de las otras dos.

Lo mejor quizás de este restaurante a domicilio es que se puede comer casi de todo. No habrá ni un solo comensal que pueda rechazar todos los platos de la carta.

El Círculo

Llega el momento de probar lo último de Carlos Maldonado, 'El Círculo'. Bromeamos porque está hecho para "disfrutonas y disfrutones". Este restaurante está físicamente en Talavera de la Reina, en la calle Carlos Barral, ciudad de la que es natural Maldonado.

Este chef tiene una historia digna de ser contada. EL ESPAÑOL ya habló con él en su restaurante hace algo más de un año, en su restaurante Raíces: de limpiar cuadras a ganar una estrella Michelín.

Recientemente se ha estrenado una docuserie en RTVE Play en la que se cuenta en profundidad su historia. El chef talaverano estuvo a 15 días de cerrar el restaurante en 2020, por culpa de las restricciones a causa de la pandemia de la Covid-19.

Lujuria.

Ahora, sus hamburguesas han llegado a Madrid. Desde este viernes 24 de febrero se pueden pedir a domicilio exclusivamente a través de Glovo. El Círculo se expande y lo hace con una carta inspirada en los nueve círculos del infierno de la Divina Comedia de Dante: gula, fraude, ira, avaricia, limbo, herejía, violencia, pereza y lujuria.

Nos toca elegir qué pediremos en este restaurante. En esta casa no existe la gula. Sí tenemos más trampas que tarzán y a veces eso nos hace enfadarnos. Tampoco somos ostentosos ni vivimos en otro mundo. Sí somos un poco herejes y alguno practica boxeo, pero lo nuestro no es violencia, que nos da pereza. No nos queda otra: pedimos lujuria, con un precio de 11,45 euros, más los 3,50 euros de tarifas y entregas.

Este plato tiene hamburguesa de toro con huevo frito, bacon ahumado, cubierto por una envolvente salsa chimichurri, queso fundido, tomate, ensalada aliñada con

Está muy buena. El sabor es brutal y si te gusta mancharte las manos mientras comes, es tu hamburguesa ideal. Muy, muy buena. "Esto es brutal", dice Lorena; mientras que Bea apunta que las patatas gajos que acompañan al plato no son nada del otro mundo y eso le resta: "¿Seguro que no son del McDonald's?" A mí, la verdad, las patatas me dan un poco igual.

Deliberación final

Lo cierto es que a los tres comensales nos han gustado las tres hamburguesas. Cada uno tiene una opinión al respecto y este jurado tiene opiniones distintas.

Bea se muestra muy crítica. La que más le ha gustado ha sido Lujuria, de El Círculo. Apostilla que es la que mejor sabor tiene y que, aunque la de Dani García está muy buena, la barbacoa no le encanta. Con respecto a la de Vicio piensa que está correcta, bastante buena, pero se debería poder elegir el punto de la carne.

Lorena prefiere la hamburguesa de costilla de Dani García. En realidad, hubo que frenarle los pies para que no se la llevara ella sola por delante. Le entró por el ojo y le encantó de sabor. "Estaba muy buena. La carne de la costilla es magnífica", apuntó. La de Vicio no terminó de gustarle.

En lo que al reportero respecta, es el 'buenista' de este jurado. Gana la de Dani García, le sigue Lujuria y, por último, la Original de Vicio. Pero, vaya, que todo tiene unos estándares de calidad muy altos en la carne y los productos. Además, el pan es suave, no se desmorona con facilidad —suele ocurrir en otros bocadillos— y se diferencian los sabores de todos los productos con los que están elaborados.

Si Bea dijo que no repetiría, porque para la calidad precio prefiere el Goikos, Lorena volvería a pedir las tres. Esto es cuestión de gustos. Prueben en casa y echen un vistazo a las cartas, que no tienen desperdicio.

