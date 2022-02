Los irreverentes streamers 'Yo Interneto': invitados borrachos, algún bofetón e ídolos entre los jóvenes

¿Por qué zamparse una rata callejera puede ser más nutritivo de lo que piensas? ¿Y si hubiera sexoplanetas al estilo de los clubes de swingers? ¿Son los gobiernos un megalodón? Las respuestas a estas preguntas trascendentales para la Humanidad las obtienes en el pódcast Explicao, recién lanzado en Spotify. En cada capítulo, los cuatro veinteañeros comediantes del grupo 'Yo, Interneto' ponen el mundo (y más allá) patas arriba con ocurrencias absurdas y comentarios políticamente incorrectos -y también con alguna pelea en directo entre sus propios miembros-.

Si no te suena esta cuadrilla de humoristas, tal vez es que hayas superado la treintena o estés muy descolgado de todo lo que acontece en Twitch, la plataforma donde triunfan entre los más jóvenes con dos sesiones semanales en las que hablan de lo que se tercie. Y nunca mejor dicho porque mientras dialogan y se mofan de todo lo que les parece, beben unos tercios de cerveza. Y si ya los conocías y te preguntabas qué les habrá hecho Pedro Sánchez para llamarle Perro Xánchez, pues “no va por los derroteros políticos, sino de pura vocalización, porque a nivel de fonía es algo gracioso”, se ríe Darío Eme Hache, uno de los componentes de 'Yo, Interneto'.

En modo beberrón durante dos horas de charla en directo en Twitch como si fueran unos amigos que están tomando algo en un bar, reconocen que a veces ellos dialogan toñaos o contentos, sobre todo en la segunda hora del programa. Y claro, algunos de sus invitados, que como ellos se apuntan a la barra libre de birras, también salen un tanto embriagados: “Sobre todo los músicos, los que vienen en grupo suelen beber bastante”, confiesa Darío Eme Hache. El joven echa la culpa de ese estado achispado a la hora de emisión (20:00 horas) y al estómago vacío. Recuerda especialmente divertido el día que entrevistaron a la banda madrileña Carolina Durante.

Darío, durante la entrevista con EL ESPAÑOL. José Verdugo

Después de tres años de sesiones de streaming con 'Yo, Interneto', ahora estos chicos cuentan con casi 248.000 seguidores en Twitch. Aunque esta cifra está muy por detrás de otros streamers españoles, como AuronPlay (11,9 millones) o El Rubius (11,2 millones), son muy conocidos para la Generación Z. En la primera edición de los premios Esland, que distinguió a los mejores streamers de 2021, estaban nominados en la categoría de Mejor Talk Show del año, aunque ganó el popular pódcast The Wild Project de Jordi Wild.

Con “Explicao” ellos también han dado el salto al mundo de los pódcast, y desde su estreno a principios de febrero, han llegado a estar entre los 10 pódcast más destacados de Spotify durante dís. En este nuevo espacio de humor “chorra y de esquizofrenia constante”, como ellos lo califican, los contenidos también se improvisan, pero no tanto como en 'Yo, Interneto' en Twitch. “Nos atraía la idea de hacer algo diferente, con postproducción de audio”, cuenta Sr. Cheeto, otro de los cómicos del grupo junto con Orslok, el más peculiar de todos, así que no nos extraña que faltara a la cita con EL ESPAÑOL (al parecer se quedó dormido, y eso que quedamos por la tarde).

Dario le rompe un diente a Orslok de un golpe en Yo Interneto

En los pódcast, que duran 15 minutos, los jóvenes streamers están dentro de un submarino porque el mundo se acaba y ellos son, en principio, los últimos supervivientes. En ese ambiente apocalíptico y encerrados, los tres colegas conversan (bromean) sobre temas de actualidad e intentan explicarlos desde su perspectiva: “Como en la vida real, no tienen ni idea de casi nada y todo lo que hablan sobre los temas son conjeturas que tienen ellos, creencias”, detalla Darío Eme Hache.

Y mientras ellos rajan, en cualquier momento interviene el personaje de Ksio, el cuarto joven del grupo, un ente que se teletransporta al pasado y al futuro y desde allí aporta más información (y la lía aún más). Cada capítulo termina con la explicación seria del tema tratado (misión DART de la NASA, criptomonedas, exoplanetas, inmunoterapia...) a través de la “voz del conocimiento”, interpretada por el reconocido actor de doblaje Claudio Serrano.

Ksio bromea durante la entrevista con EL ESPAÑOL. José Verdugo

El fin del mundo

Aunque están todo el rato de broma (algunos momentos de la entrevista se parecen a una de sus retransmisiones en Twitch), también saben ponerse serios. Sr Cheeto comparte esa visión escatológica sobre el fin de la Humanidad: “El mundo lleva muchos años yéndose a la mierda. Si lo miras desde el punto de vista cosmológico, el sol en algún momento reventará. Siempre está el reloj del fin de los tiempos. Estamos a menos cuarto ya. Y de la actualidad, ahí está Ucrania a puntito”, confesaba, apocalíptico, días antes de que Putin lanzara su ataque contra Ucrania. Pero lo que realmente le preocupa es que suba la tarifa de autónomos. “Ese es para mí el fin del mundo”. También le alarma el coste de la vivienda, y “ni me planteo adquirir una y eso que cobro por encima de la media española. Creo que es lo que a los jóvenes más nos atormenta”.

Como padre, a Darío lo que más le inquieta son los problemas de la generación de sus hijos, “en qué mundo se van a criar, cuáles son los valores que van a estar presentes”. Y piensa que se hado una cierta regresión en la aceptación de ciertas cosas, en cuanto a algunos problemas que están al día en España y en todo el mundo, como el machismo y el racismo. “Veo una generación de chavales que ahora mismo tienen 15-20 años, que, joder, me da cierto miedo porque se hayan ventilado un poco eso”.

En algunos casos, Sr. Cheeto ve las redes sociales como algo negativo: “Hay mucha gente que tiene un altavoz que no debería tener. Y en eso me incluyo a nosotros también. Quizá no se debería tomar en cuenta todo lo que se dice en internet”.

Hablando de actualidad, les preguntamos a qué personajes públicos enviarían al fin del mundo para no verlos nunca más. Darío mandaría al otro lado del planeta a Orslok: “Que grabe todo lo que tenga que grabar y que se vaya. Y llegará tarde a él. Así que realmente no se irá. El día del apocalipsis va a llegar tarde al apocalipsis”, ironiza. También al jugador Mbappé por no venir al Real Madrid. “Es bastante bueno y me gustaría que estuviera en el equipo. Me cae mal hasta que no venga aquí”, se ríe. Cheeto propulsaría al infinito y más allá a El Rubius, “que se vaya a tomar por culo ya”, bromea.

Cheeto, siempre con su barba y su particular gorra. José Verdugo EL ESPAÑOL

Si bien todos conocen a los streamers más conocidos de nuestro país, los favoritos de Cheeto son Maximus (AgenteMaxo en Twitch) y Sannset, “una chica que rolea que es de las personas más graciosas y divertidas que he conocido últimamente, se ha convertido en una de mis personas favoritas”. Para Darío es el streamer JUJALAG, “me parece la leche”. Como referentes en humor patrio, a Cheeto le encantan “los chanantes” y Venga Monjas y de fuera, Dave Chapelle y Bo Burnham. Y también le inspiran series como The Office y Parks and Recreation. Ksio, del ámbito de la comedia, bebe del género que más le gusta, el falso documental. En formato pódcast, les gusta especialmente El Sentido De La Birra, de Ricardo Moya.

El origen

En ocasiones, la amistad y la pasión por algo te lleva a unirte profesionalmente. Grosso modo, eso es lo que originó la unión de los tres miembros de “Yo, Interneto” (Darío Eme Hache, Sr. Cheeto y Orslok). Ksio, el realizador en las sesiones de Twitch, también puede decirse que forma parte de él, (especialmente en “Explicao”), pero de otra manera, ya que está detrás de la cámara y actúa como moderador. Lo que no quita para que aporte su toque de humor y muchas risas: “Ksio es el que más memes hace de aquí”, puntualiza Cheeto.

“La primera conexión fue cuando Cheeto y yo nos conocimos hace 5 o 6 años ya en un FIB, de fiesta, nos veíamos de festival en festival, de fiesta en fiesta, nos caíamos guay, estábamos juntos, teníamos cosas en común y luego ya formábamos parte del mismo grupo de amigos, que éramos un montón. Y surgió la idea en 2017, cuando empezaron a hablar de montar un podcast”, explica Darío. Después, Cheeto conoció a Orslok y, poco a poco, de forma natural, por afinidad y buen rollo entre ellos, “empezamos a quedar en casa de Cheeto básicamente para beber cerveza, y allí apuntábamos todo lo que molaría hacer en una libretilla”, recuerda Darío.

Antes de unirse los tres, todos ya habían creado contenidos en las redes sociales o YouTube por su cuenta. Tuvieron claro desde el principio que querían hacer algo sin guion. Un espacio en el que pudieran hablar de cualquier asunto sin cortapisas y todo improvisado. “Teníamos la necesidad de crear contenido nuevo, de hacer algo distinto, que no estuviera sujeto al criterio de nadie. Y nos juntamos en mi casa, empezamos a montar un estudio allí. Dijimos, necesitamos gente dicharachera, que hable por los codos, que no se calle y que tenga una visión de internet parecida a la nuestra. Y Orslok encajaba perfecto en ese perfil”, relata Cheeto.

Finalmente, no lanzaron el pódcast: la casualidad y la tragedia les guardaban otro destino, Twitch. Estuvieron cuatro meses yendo a casa de Cheeto sin grabar, preparándolo todo, y “cuando ya lo teníamos montado para echar a rodar, se cae el techo de mi casa encima de todo el estudio. Así empezó 'Yo, Interneto'”, recuerda Cheeto. Por entonces, el joven vivía en el barrio de Lavapiés, en una casa de principios de siglo, “echa polvo, imagínate”.

No les pasó nada malo a ninguno, pero el estudio quedó destrozado, inservible. Y todo el proyecto y sus ilusiones se paralizaron hasta que coincidió que unos amigos formaron una estación de pódcast y ellos contaban con el estudio que necesitaban. Allí arrancaron y estuvieron dos temporadas. Luego, continuaron en el seno de Webedia, y ahí continúan.

Darío, Cheeto y Ksio. José Verdugo EL ESPAÑOL

El nombre del grupo no se debe a que sean especialmente techies, sino porque querían “hablar de lo que ocurre en internet, es decir, a día de hoy, todo”, precisa Darío. Cheeto, el más tecnológico, explica que el logo es un cable RJ45, el cable de conexión a internet.

Quién es quién

Darío Eme Hache (Darío Manzamo): 28 años, de Madrid, estudió Periodismo, “aunque no valió para mucho”. Tiene “progenia, un niño y una niña, de dos años y medio y seis meses”. Comenzó en redes sociales, haciendo vines (vídeos cortos de seis segundos con la aplicación Vine, hoy ya cerrada), y en ellos “hacía tonterías, chistes, gags”. Solapó el empezar a poder vivir de los contenidos generados en Twitter e Instagram con el último año de carrera, cuando ejerció de becario en el periódico ABC, en la sección de Cultura. “Era un sitio muy tranquilo salvo cuando a alguien le apetecía morirse 15 minutos antes de salir”, bromea. Dice que de siempre ha sido muy gracioso, “así lo avala mi trayectoria”, se ríe. “Me he llevado muchísimos partes en el cole por hablar, maldad ninguna, solo por hablar cuando ya se había callado toda la clase y ahí me caían los palos. Si es que me gusta hablar por los codos. Todas las semanas hablo demasiado”.

Sr. Cheeto (Abraham Bandera): 29 años, de Málaga. Vive en Madrid desde 2012, año que inició su canal de YouTube. Estudió magisterio y, “al igual que Darío vi que estaba ganando dinero y dije no me veo haciendo una oposición”. En la capital estudió realización y luego empezó a trabajar en Los 40 en la Cadena Ser, en el pódcast YU y luego en La Ventana. Mientras trabajaba en la radio soñaba con un programa en el que le dejaran total libertad para expresarse como en Twitch “y poder conectar con la audiencia joven, que es un nicho que estaba perdido. Y me funcionó”. Para él Madrid “es la hostia, es la mejor ciudad del mundo, lo digo sin titubear, pero Málaga en verano no le puede ganar, lo siento”. Y como a Darío, de siempre le ha gustado hacer tonterías y decir chorradas. Además de cómico, trabaja en una empresa de hardware y recomienda a todo el mundo los ordenadores con discos duros NMVe, “un SSD que va directamente por PCI. Van mucho más rápido”.

Orslok: (Germán García) nació en 1995, en Betanzos (Galicia), “lo cual es una es una putada para él porque siempre va a ser la segunda persona más famosa, ya que Paco Buyo es de la misma localidad. Nunca va a llegar al número uno de famoso en su ciudad”, se cachondea Darío. Se mudó a Madrid para estudiar Ciencias Políticas y en 2016 empezó a hacer vídeos en YouTube (The Orlosk Show). Ahora quiere ser artista musical y compone hyperpop, que es una mezcla del eurobeat con pop. “Con Rojuu ha lanzado un tema llamado Tofu Delivery, que lo ha petado mucho en Spotify y ahora también otro tema, titulado Aventura, con Maximus y ahora está trabajando en un LP”, cuenta Sr. Cheeto.

Ksio (Álvaro Alonso): 26 años, de Madrid. Es el realizador de “Yo, Interneto”, “el de las máquinas, el que trabaja de verdad”, bromea. Estudió Comunicación Audiovisual “porque siempre me ha gustado hacer el bobo, hacer mis vídeos, hacer mis cosas”, y luego una FP de Realización. Después se fue de Erasmus a Berlín y en el tiempo libre empezó a seguir a los otros compañeros, como un fan más. “Chateaba con ellos y les hacía memes y vídeos y me acabaron haciendo moderador de su chat. Sí, soy el censor, el tutor legal”. Cuando volvió de Alemania, comenzó a trabajar en la productora NOOB a la que luego entraron los otros chicos de “Yo, Interneto” y “empecé a trabajar como realizador para ellos. El destino quiso que nos juntásemos”.

Y siguen unidos, ahora todavía más en el pódcast original de Spotify en el que se divierten mientras hacen caja. Contentos, reconocen haber llegado a un nivel de ingresos que les da para vivir bien de este trabajo.

Los tres de 'Yo Interneto' (falta Orslok) al final de la entrevista. José Verdugo EL ESPAÑOL

