¿Eres compatible con tu pareja? Esto es lo que dicen los signos del zodiaco sobre tu relación

El estudio de la comparación de cartas natales para estudiar y analizar la compatibilidad entre dos personas es una parte de la astrología que tiene mucha importancia, al igual que la astrología horaria, las predicciones, los tránsitos, las progresiones de la edad, los ciclos de vida, la revolución solar o carta de cumpleaños, etcétera.

La compatibilidad entre parejas es muy importante. Las que realizo están basadas en un estudio no solamente a través de la psicoastrología, sino también de la numerología. Y utilizo también otros procedimientos importantes que analizo a través de un estudio del perfil psicológico de cada persona y que está relacionado con un estudio que combina varias técnicas orientales y occidentales, que componen un diseño especial para cada persona que da muchos datos que no se conseguirían solamente con el estudio de la astrología y/o de la numerología.

Muchas veces me preguntan por las cartas natales de los gemelos o de los mellizos, ya lo sean de forma genética o astrológica. Por ejemplo, la diferencia entre ambos está en que influyen los factores ambientales que cada uno recibe y la manera en la que ha vivido el parto y la vivencia intrauterina, o la posición durante su desarrollo dentro de la madre. Y esto tiene mucho que ver en la conformación como individuo.

Aunque en los gemelos el ADN sea idéntico, a lo largo del desarrollo y del crecimiento puede ir variando por cambios hormonales, enfermedades, etc. Y la respuesta a la diferencia de destinos o de personalidades, no solamente está en la biología y en la genética, sino en el libre albedrío de la persona y en la misión que viene a cumplir en esta vida. Así como en las interacciones que ocurren con otras personas que suceden con cada uno de ellos, y en el carácter que se conforma según esa persona va integrando los sucesos que ocurren en su vida.

También unos minutos de diferencia pueden cambiar de posición de la luna, o del ascendente y del medio cielo, o de los grados de distancia entre los aspectos que tienen los planetas. Pueden pasar de un decanato a otro.

Hay muchos puntos que analizar. Y el nombre y la numerología aquí tienen mucho que decir. También lo tienen otros muchos sistemas que utilizo para analizar el perfil psicológico, y que también me ayudan a completar la información precisa de cada una de las personas, ya sean gemelos o no.

En el caso de los mellizos es más fácil ver que existen diferencias no solamente físicas, sino también genéticas, ya que no comparten más que el 50% del ADN.

Importancia de conocer a los demás

Cuando conoces a alguien, si supieras con precisión los datos de esa persona tan agradable, podrías saber las compatibilidades y las disonancias entre ambos. Esto te facilitaría la labor del acierto o error en las relaciones, tanto de amistad, como de pareja, entre hermanos, con amistades o inclusive con personas con las que vayas a formar cualquier tipo de sociedad o acuerdo.

Lo más importante es la primera impresión que sientes en tu cuerpo. Deberías de prestar atención a los sentidos físicos que, unidos a la percepción y a los sentidos internos, como la intuición, son muy importantes. Te están indicando cómo es esa persona. Si eres consciente, te darás cuenta de que la primera impresión era la más importante. Porque más tarde comprobarás que sabías cómo era esa persona desde el principio.

Por ello si sabes más de esa persona, no solo por tu primera impresión sino a través de un estudio de compatibilidades, te cerciorarías de que va a ser así de condescendiente siempre y no solamente en un primer encuentro, ya que podría ser una fachada temporal.

Muchas veces no sabes si la pareja que has conocido será compatible contigo en gustos o en la forma de vida. Las relaciones entre amistades, parejas, familia o socios a veces son complicadas. Gracias a estos estudios podéis saber si tendréis más o menos puntos en común para una convivencia agradable y satisfactoria o para un proyecto de vida conjunto.

Si hay aspectos difíciles podréis acordar una manera de solventar las posibles fricciones.

Muchas veces hay personas que, aunque sean incompatibles consiguen una cierta armonía en sus relaciones. Esto es fruto de la actitud y de la motivación, pero también de un aprendizaje y madurez que hace que las relaciones sean satisfactorias.

Los puntos básicos que siempre son aconsejables en cualquier tipo de relación serían los siguientes:

1.- Aprender a compartir y además realizarlo de forma incondicional.

2.- La comprensión y la confianza son muy importantes.

3.- Debes aprender a escuchar lo que dice la otra persona y ponerte en su lugar.

4.- Evitar el apego y ser una persona posesiva.

5.- Es aconsejable evitar la manipulación por parte de la otra persona o que te traten mal. Debes exigir respeto hacia ti.

6.- Si miras el asunto en el que estás inmerso desde otro ángulo como si fuera otra persona la que está en tu lugar, ocuparás una posición más distanciada y lo verás de forma más efectiva.

7.- Deberías evitar exaltarte. Es mejor hablar serenamente y expresar que es lo que no te gusta, antes que sermonear o quejarte de lo que ocurre.

8.- Es importante aceptar a la otra persona, aunque no se coincida en algunos gustos u opiniones.

9.- Debes escoger el momento oportuno para tratar cada tema.

10.- Debes respetar el espacio de la otra persona.

11.- Es importante tomar decisiones o posiciones ante cualquier asunto. Si apruebas todo por quedar bien y por congraciarte, puedes dar una imagen distinta de cómo eres en realidad. Esto indica miedo al rechazo. Y después es muy difícil dar marcha atrás. Lo que conlleva a que la otra persona crea que eres de otra manera.

12.- Tienes que hacerte valer por tu propia forma de pensar para que respeten tu punto de vista.

Principales aspectos astrológicos en las relaciones

Por lo general se dice que polos opuestos se atraen. Y en cierto sentido así es. Pero hay que tener en cuenta otros aspectos importantes como son las distintas posiciones de los planetas, sus combinaciones y las distintas interacciones y relaciones entre ellos.

Es positivo que se den combinaciones favorables como conjunciones, sextiles o trígonos. Y que haya menos confrontaciones planetarias como las oposiciones y las cuadraturas o conjunciones maléficas.

Solo expongo de forma simplificada y sencilla para que comprendas la complejidad del sistema que requiere llevarlo a cabo.

Es importante la combinación de las posiciones del sol, que representa la vitalidad y lo que esa persona quiere desarrollar en la vida. Y de qué manera quiere brillar o destacar.

La luna nos indicaría en qué aspectos emocionales te sientes con mayor seguridad y dónde encuentras tu refugio emocional.

Si la relación de la luna de ambos no es compatible y la del sol tampoco, es algo que es importante observar. O si por ejemplo entre el sol y la luna de uno y del otro hay disonancias, porque nos indicaría que pueden darse momentos de tensión o de malentendidos en la pareja.

Venus en cada persona es la forma de amar y la forma en la que das valor a tus posesiones y a lo que te gusta o con lo que disfrutas.

Es importante también que Venus en los dos sea compatible o que existan buenos aspectos entre ellos.

Lo mismo ocurre con Marte. Este planeta representa los momentos de lucha y de defensa ante los demás. La capacidad de actuar ante acontecimientos inesperados y la gran reserva de energía vital.

Por ello hay que evitar que Marte interfiera o tenga aspectos como cuadraturas u oposiciones con planetas personales, como el sol, la luna, Mercurio o Venus.

Mercurio representa la comunicación y la forma de expresar lo que sientes y lo que quieres. Si no son incompatibles también surgirán problemas o malos entendidos entre ambos. O tal vez continuas desavenencias.

Júpiter es la fortuna y el modo de divertirte y debe ser complementario también.

Por lo general los aspectos Marte-Venus y Júpiter-Venus, o Sol-Luna son muy importantes para saber las compatibilidades.

El ascendente y el medio cielo también representarán aspectos importantes entre ambos. El primero es la forma de mostrarte a los demás y el segundo las metas y la profesión.

Hay muchas combinaciones posibles. Por ello voy a dar algunos datos que pueden facilitar si a primera vista hay o no compatibilidades.

Muchas veces el corazón no falla y es el primero que da un vuelco y te asegura que esa persona es “especial” y que has sentido un flechazo.

Pero después hay que profundizar porque los intereses entre ambos deben ser compatibles, las culturas también y la manera con la que cada uno ve la vida y a lo que le da importancia.

La afinidad y compatibilidad entre personas puede ser para parejas, amistades, padres e hijos, socios, etc. Y siempre es importante estudiar los puntos de compatibilidades y de posibles fricciones para saber a qué atenerte para evitar ciertos malentendidos, si ya sabes cómo va a reaccionar el otro.

El amor lo puede todo, pero en este terreno tan ambiguo, a veces es mejor tener certezas antes de embarcarte en una relación definitiva. Y así evitarás confrontaciones y disonancias difíciles de sobrellevar.

Arquetipos de Jung

Desde que naces te fijas en las figuras parentales y ellas crean el anima y 'animus' en ti. Si no se corresponden con una vivencia sana de los ejemplos que estás viviendo y que te sirven de modelos, más tarde podrás tener problemas en las relaciones con la pareja.

El anima es el aspecto femenino que forma parte del inconsciente colectivo de los hombres y el animus es la representación masculina presente en el inconsciente colectivo de la mujer.

Y si los primeros modelos no son positivos puedes tener más tarde problemas con la persona que buscas como pareja, ya que siempre se idealiza a alguien parecido a los primeros modelos femeninos o masculinos que has visto y que has vivido, ya sean padres, madres, abuelos, abuelas, profesores, hermanos, etc.

Aspectos de compatibilidad

En occidente la astrología está basada en el zodíaco tropical que tiene en cuenta las estaciones. En la astrología sideral, utilizada en la India, está basada en las constelaciones. Allí es muy importante consultar antes de un matrimonio o para cualquier evento importante en la vida de las personas, ya sea a nivel individual o de parejas.

En la occidental o tropical, los signos de la misma triplicidad, como pueden ser agua, fuego, aire y tierra, siempre serán más compatibles.

Con esto me refiero a que los signos de Aire (Libra, Géminis y Acuario) tienen más puntos en común entre ellos, ya que son semejantes en la forma de ver la vida de una manera más parecida. Lo mismo ocurre con los de Fuego: Aries, Sagitario y Leo. O con los de Agua: Cáncer, Piscis y Escorpio. Y con los de Tierra: Tauro, Virgo y Capricornio.

Pueden darse muchas combinaciones y tal vez no sea los dos de Fuego en cuanto al Sol, pero sí tenga uno de ellos el Sol en Aries y el otro la luna en Aries o en Leo. Eso es una combinación importante para que haya acuerdos y forma de ver la vida bajo un mismo prisma.

Cuantas veces has conocido amistades que su luna o ascendente es tu signo solar, o tienen el mismo regente. Por ejemplo, Géminis y Virgo, cuyo regente es Mercurio.

Otro aspecto importante es Marte con Venus, que representa la relación de pareja y que, si son compatibles o hay aspectos favorables existirá afinidad y atracción.

A veces una pareja demasiado parecida puede resultar pesada y aburrida, y hace falta algún detalle que haga saltar chispas con algún aspecto de disonancia que les evite ese estado insulso.

A pesar de las compatibilidades, surge también otro aspecto importante a tener en cuenta y son los ciclos planetarios. Esto significa que los Tránsitos planetarios o las Progresiones activan en un momento de la vida un área de la carta natal y que pueden ir desparejos en los dos.

Si uno tiene un Urano activando su personalidad o su trabajo y el otro lo tiene en una casa que no tiene nada que ver con ese aspecto de la pareja y está activando una gran independencia o viajes, pueden surgir incompatibilidades porque los intereses de ambos cambian. Y por ello podrían surgir desavenencias y llegar a conflictos que disuelven la relación.

Hay que cimentar las relaciones siempre con amor y comprensión., porque de esa manera es más fácil sobrellevar los momentos de posibles tensiones o aspectos disonantes de tránsitos o progresiones planetarias de cada uno.

Es importante que te intereses por la otra persona, por sus gustos y compartirlos. Pero todo es un feedback o retroalimentación conjunta, y es lo más importante. Y si no lo realizan los dos, tal vez no haya correspondencia y eso también separa a las parejas. La libertad es muy importante, no se puede estar pendiente todo el tiempo de con quién va; ni tampoco qué es lo que hace.

“La libertad de uno termina donde comienza la del otro, y eso es muy importante”. Nadie es dueño del otro ni lo posee. Es una unión de personas afines, con gustos parecidos y que se unen para disfrutar de la vida en común y crear un espacio en el que se pueda convivir a gusto y en el cual los intereses sean parecidos y cada uno aporte un aspecto importante para que la convivencia y la familia creada sea afín también.

La confianza es un pilar básico en la relación y cuando se pierde es muy difícil de volver a recuperar.

Principales compatibilidades

Los signos opuestos se atraen. Esto nos indica que los signos siguientes se atraerían fuertemente porque se complementan: Aries y Libra, Géminis y Sagitario, Piscis y Virgo, Capricornio y Cáncer, Escorpio y Tauro, Leo y Acuario.

Una conjunción entre el sol y la luna de ambos, o entre la luna de los dos, o tal vez entre el ascendente y la Luna, lo que marcaría uniones importantes. La unión entre el Sol y la Luna de ambos es muy significativa.

Podemos encontrar estas combinaciones no solamente en el sol de ambos, sino con las lunas. O con los aspectos favorables de Venus y Marte. O con la combinación del sol y la luna. O en los aspectos favorables de Venus en ambos.

Los aspectos entre las lunas de dos horóscopos indican cómo responderá cada miembro de la pareja hacia los hábitos y formas personales de ser del otro. Una conjunción, trígono o sextil indica comprensión, pero también cierta nostalgia y tendencia a comportarse como lo está haciendo el otro, lo que no es positivo, porque conduce al desánimo, tristeza o depresión.

La unión del Marte del horóscopo de uno en aspecto con el Venus del otro indica una gran atracción sexual.

Los aspectos de Mercurio indicarán afinidad intelectual. Pero hay que vigilar, pero si existe un aspecto entre Marte y Mercurio, ya que puede indicar una comunicación positiva o una tendencia a discutir. Y para ello hay que estudiar los aspectos de los demás planetas, especialmente los de Venus, Júpiter y Neptuno para ver si concilian en algo estás tendencias a las disputas.

Si las personas que se comparan tienen edades cercanas, los planetas lentos estarán ubicados en los mismos signos y habrá una mayor compatibilidad. Si hay diferencias de edad pueden darse combinaciones benéficas que facilitan la relación. Por eso hay que realizar el estudio completo.

Hay que estudiar ambas cartas porque pueden darse la mayoría de aspectos positivos y uno o dos más conflictivos pero que se pueden sobrellevar.

Lo más dificultoso es cuando el Marte de uno y el Urano del otro están en oposición, porque siempre existirá una gran rivalidad y un deseo de ganar batallas.

Cuando existe un mismo emplazamiento entre el regente del ascendente y el de la otra persona. Por ejemplo, si una persona tiene Tauro como ascendente deberá buscar la ubicación de su Venus y compararlo con el Venus de la pareja.

Para la atracción es importante observar el Marte y Venus de ambos, para ver qué relación existe. O si Venus de una está dónde el Marte de la otra.

El punto de la fortuna indica en que áreas o con qué disfrutáis, y si son parecidas en las dos personas es muy benéfico.

El planeta presente o el regente de casa siete también tiene un papel muy importante porque su ubicación y combinación o lugar dónde se encuentra en la carta de la pareja dará muchos datos sobre esa compatibilidad, y sobre los gustos que te inclinan a que te gusten personas de ese signo en casa siete o del regente de la misma.

El signo que hay en la casa 7, que es la de la pareja es muy importante porque buscas a personas con esas características. Y si hay planetas importantes también marcarán qué signos te llamarán la atención y cuales te atraerán más.

Si en tu casa 7 hay un signo de Fuego, te atraerán Aries, Leo, Sagitario. Y si hay un Sol en él, significa que la pareja será muy importante en tu vida y te enamorarás de forma muy profunda. Podría ser un Leo. Y si el signo es Sagitario, también podría ser un Sagitario.

Si en casa 7 estuviera Saturno podría significar que te gustan las personas serias y con las que sientas seguridad.

Hay todo un mundo de posibilidades y lo importante no es solamente la comparación de cartas, sino la capacidad de permanecer unidos y de aprender a sobrellevar los momentos de tensiones y de distanciamientos.

Para ello, y no como una regla que indique que siempre ocurre así, ya que hay que estudiar las combinaciones completas de ambas cartas, siempre es importante considerar lo siguiente:

Signos y sus compatibilidades según la posición del sol

ARIES: Mejor pareja, Acuario, Géminis, Leo. Más complicado como pareja: Virgo.

TAURO: Mejor pareja, Cáncer o Piscis, Virgo, Escorpio. Más complicado como pareja: Acuario, Aries, Leo.



GÉMINIS: Mejor pareja, Libra o Acuario. Más complicado como pareja: Géminis, Capricornio, Piscis.



CÁNCER: Mejor pareja, Tauro o Piscis, Leo, Virgo. Más complicado como pareja: Libra, Cáncer, Sagitario.



LEO: Mejor pareja, Leo. Aries, Géminis, Sagitario. Más complicado como pareja: Virgo, Capricornio, Tauro.



VIRGO: Mejor pareja, Escorpio, Tauro, Cáncer, Virgo. Más complicado como pareja: Aries, Sagitario, Leo, Piscis.



LIBRA: Mejor pareja, Géminis, Acuario, Libra. Más complicado como pareja: Cáncer, Sagitario, Piscis, Aries.



ESCORPIO: Mejor pareja, Virgo. Capricornio, Cáncer, Tauro. Más complicado como pareja: Acuario, Escorpio.



SAGITARIO: Mejor pareja, Leo, Sagitario. Más complicado como pareja: Libra, Aries, Cáncer.



CAPICORNIO: Mejor pareja, Escorpio, Virgo, Piscis. Más complicado como pareja: Leo, Sagitario, Acuario.



ACUARIO: Mejor pareja, Aries, Géminis, Libra, Acuario. Más complicado como pareja: Tauro, Escorpio, Capricornio.



PISCIS: Mejor pareja, Tauro, Cáncer, Escorpio, Capricornio. Más complicado como pareja: Piscis, Virgo, Géminis.

