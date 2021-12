Horóscopo para 2022: predicciones sobre trabajo, dinero, amor, salud y mejores momentos

Este nuevo año 2022 será un tiempo especial para hacer un balance de tu vida y de la armonía que mantienes en tu entorno y principalmente en la familia. Deberás mantener la serenidad y la calma para que los temas que tengas que tratar a nivel personal y de amistades cercanas sea siempre equilibrado.

Será mucho más sencillo que te dejes guiar por la intuición para poder percibir de manera sensible y rápida cómo debes actuar ante cada nuevo acontecimiento que suceda en tu vida.

Si no lo haces de esta manera perderás vínculos importantes no solamente a nivel personal e íntimo sino también en tus círculos afines y de tu trabajo.

Está comenzando en tu vida un tiempo para ser una persona sincera y guiada por la buena voluntad hacia todos, de esta forma podrás conseguir el éxito en todas las empresas y situaciones que manejes ahora mismo.

Deberás evitar juzgarte de una manera severa porque lo único que conseguirás será todo lo contrario.

La clave de este año será el amor y la serenidad.

Principalmente deberás tener en cuenta que tienes que asumir todos los retos de una manera precisa para no dejar nada pendiente para el año que viene. Todas tus iniciativas deberán ser zanjadas totalmente en este año si no corres el riesgo de llevarlas a cuestas en años sucesivos.

Deberás mantener una forma moderada en todas las actuaciones que mantengas en familia, ya que el método y el orden serán precisos para evitar extremismos que no llevan a nada.

Los signos más afectados serán los de Tauro, Escorpio, Géminis, Sagitario, Leo y Acuario, ya tengan su sol, la luna, el ascendente o el MC, o tal vez alguna casa importante del tema natal. Estarán conformando un gran trígono de Aire/Fuego que acelerará los procesos individuales y colectivos de una forma muy intensa.

Recuerda que todo lo que des con cariño y atención verdadera redundará en tu vida. Y, sin saber cómo, regresará multiplicado muchas veces. Así que escoge la senda positiva de la luz y evita el camino de la oscuridad.

Predicciones mensuales

ENERO

Se moverán principalmente las energías que se refieren a tu forma de reflexionar y de interiorizar para llegar a conclusiones válidas para tu vida y para tu espíritu. Y se verá reflejado en la manera de activar tus iniciativas y de aprender a mantener las emociones en su equilibrio correspondiente para evitar circunstancias que se te escapen de tu control, y también en la forma de dialogar y de relacionarte con los demás.

Evita que tu gran vitalidad sea utilizada de forma drástica y poco filtrada a través de los canales del equilibrio.

Principalmente te centrarás en la estabilidad familiar y en la reorganización del hogar y de las estancias en los que pasas más tiempo.

Aparte de los signos que ya hablamos al principio, capricornio y cáncer también deberán prestar también una atención en esta época

FEBRERO

Se moverán principalmente las energías que están relacionadas con tus acciones del pasado y con lo que la vida te ofrece en estos momentos. Y que vayan en un sentido o en otro solamente depende de lo que tú te hayas labrado. Y es tiempo también para prestar atención a la manera de utilizar tu lenguaje escrito y tu modo de expresión especialmente con los niños, el romance y con el uso de tu creatividad. Todas estas áreas estarán en “stand by”, lo que significa que deberás prestar atención para mantener el ambiente cálido y cordial y de esta forma evitar malentendidos fuera de lugar. La originalidad deberás ofrecerla de forma brillante y serena para llegar mejor a los demás.

Las personas del signo de acuario y de leo deberán prestar más atención en esta época. Especialmente porque estos signos van a notar que todo el año estará bastante movidito.

MARZO

Se moverán principalmente las energías que se refieren a la forma de ponerte en el lugar de los demás y de ayudarlos de forma desinteresada. Y notarás también que podrías atravesar por posibles restricciones y malentendidos en las áreas afectivas y en los encuentros en los que se muevan momentos emocionales con hermanos y amistades cercanas. También en las relaciones con mujeres en general.

Es importante ocuparte del área de la salud y del bienestar personal.

Es aconsejable que cuides tus hábitos alimenticios para evitar que tu salud se resienta.

Aparte de los signos que notarán más el efecto este año, las personas del signo de piscis y de virgo deberán prestar especial atención en estos momentos.

ABRIL

Se moverán principalmente las energías que se relacionan con los nuevos comienzos y la vitalidad con la que enfrentas tus actividades. Y deberás fijarte principalmente en el área de las relaciones tanto personales como de pareja. Ya que estarán en un momento álgido y por ello hay que evitar elevar el tono. La comprensión será muy importante y para ello deberás ponerte en el lugar del otro, porque esto será muy efectivo y comprenderás más fácilmente el punto de vista del otro.

Aparte de los signos que notarán más el efecto este año, las personas de libra y de aries deberán prestar atención en estos momentos de una forma especial.

MAYO

Se moverán principalmente las energías que se refieren a tu forma de utilizar tu gran intuición. Y a todo lo que tenga que ver con las relaciones de pareja y a lo que implique al mundo de las ganancias a través de distintos medios a la profesión. Es el tiempo de utilizar tus habilidades innatas para poder aprovechar el máximo los rendimientos de las mismas.

Sucederán cambios imprevistos en las relaciones, principalmente en el campo de las emociones y si hay mujeres implicadas en ello.

Es importante llegar a acuerdos entre las dos partes para que todo sea fructífero.

Aparte de los signos que notarán más el efecto este año, afectará principalmente a los signos de tauro y de escorpio, que deberán prestar mayor atención ya que todo el año estará bastante movido para ellos.

JUNIO

Se moverán principalmente las energías que se refieren a las comunicaciones ya sean habladas o escritas y a las áreas que implican a los hermanos, hijos y personas cercanas de confianza. Tendrás que prestar atención a las situaciones en los que estén implicados principalmente los viajes y las esperanzas no cumplidas a lo largo de la vida. Es importante que pongas en marcha tus conocimientos y tu gran experiencia de vida para elaborar un plan benéfico no solamente para ti sino también para las personas con las que convives y con las que interactúas normalmente. Sentirás que tu energía irradia buenas energías si has llegado hasta aquí con buenas vibraciones este año.

Sentirás que es un punto en el que es importante que desarrolles tu misión de vida y que dejes atrás pensamientos vacíos que no te sirven para nada.

Lo notarán especialmente los signos de los que hablamos al principio y los signos de sagitario y de géminis, los cuales ya tienen este año bastante movidito.

JULIO

Se moverán principalmente las energías que se refieren a la manera de enfocar tus actividades profesionales. Y también a la forma de cuidar de tu salud y de tu bienestar personal. Deberás de tener en cuenta las metas profesionales y la capacidad de abrirte a nuevas amistades y a que te conozcan más personas. Es el momento ideal para poder mostrar tu verdadero talento y destacar ante los demás. Es el tiempo de desarrollar toda tu creatividad y de demostrar tu verdadera valía. Deberás utilizar principalmente la intuición y tus grandes percepciones para poder abarcar más sensaciones y poder utilizar tus sentidos especiales e internos de una manera singular y muy precisa.

Aparte de los signos que sentirán más el efecto este año, los signos de capricornio y cáncer lo notarán con mayor profundidad.

AGOSTO

Se moverán principalmente las energías que se refieren a los viajes, a los giros espectaculares en tu vida y también a los romances. Tendrás que ocuparte de tus proyectos de este año con calma. Y para ello tienes que poner énfasis en la capacidad de congregar el mayor número de amistades afines y de confianza que podrán ayudarte en los fines que perseguís entre todos. Ha llegado el momento de la verdadera definición y de dar “el do de pecho” para poder ultimar los detalles que te ayudarán a resaltar tu labor y tu misión en la vida.

Por ello es importante que te muestres al mundo tal y como eres en realidad, sin ocultarte tras velos ni máscaras.

Aparte de los signos que notarán más el efecto este año, los signos de acuario y de leo deberán prestar especial atención, ya que este año lo tienen bastante movido.



SEPTIEMBRE

Se moverán principalmente las energías que se refieren a tu familia y a la manera de conseguir el equilibrio y la armonía en la misma. Y deberás prestar atención a todo lo que subyace bajo la capa oculta de tus sentimientos y de las emociones más profundas.

Por ello es importante que te ocupes de resolver malentendidos de otras épocas y que aprendas a solventar tus asuntos para evitar seguir cargando con el peso de los mismos, ya que de otra manera te costará salir del bucle en el que podrías entrar.

Tu sensibilidad estará muy marcada, pero a la vez te ayudará tu instinto y podrás activar tu gran sexto sentido para llevar a cabo todas tus acciones de una forma más sencilla.

Aparte de los signos que notarán más el efecto este año, los signos que lo sentirán de forma más notoria serán los de piscis y virgo.

OCTUBRE

Se moverán principalmente las energías que se refieren a la capacidad que tendrás de resolver temas importantes que necesitan solucionarse de una vez por todas. Es el tiempo de demostrar tu verdadera forma de ser y de presentarte ante los demás tal y como eres. Lo más importante es que puedas cuidarte tanto física como emocionalmente. Y que tu forma de llevarte con los demás sea armónica y equilibrada.

Lo que significa que podrás hacer las paces por hechos del pasado que derivaron de malas elecciones y de compromisos erróneos.

Podrás actuar de forma cálida y amorosa y dar mayor vitalidad a tus acciones porque ha llegado el momento en el que el reloj se ha vuelto a poner a cero para comenzar a activar tus nuevas acciones.

Aparte de los signos que notarán más el efecto este año, también en esta época lo sentirán principalmente los signos de aries y de libra.

NOVIEMBRE

Se moverán principalmente las energías que te indican que es un tiempo para recibir sorpresas inesperadas gracias a tus buenas acciones del pasado. Sentirás que debes dedicarte a solucionar algunas acciones que ya sucedieron que no has sabido resolver ya que están relacionadas con los sentimientos y con la forma de comunicarte. Es importante que transformes tu manera de expresarte y que aprendas de los errores de otras épocas porque todo es cíclico y cuanto antes lo asumas mejor será para ti y para tu misión en la vida. Deberás abandonar antiguos hábitos que ya no sirven a tu vida actual.

Y para ello es favorable dejar atrás esas actitudes obsoletas que no te ayudan a demostrar tu verdadera forma de ser.

Los signos que ya sentirán este año todas las esferas de su vida bastante moviditas, ahora lo notarán con mayor fuerza, especialmente los de escorpio y tauro.

DICIEMBRE

Se moverán principalmente las energías que se refieren a la necesidad de ayudar a personas cercanas para que las escuches y las comprendas. Y además ha llegado el momento de utilizar toda la vitalidad y la gran agudeza e ingenio que tienes. Es tiempo para mostrar a los demás tu gran ingenio y la manera de llevar a cabo tus actuaciones, ya que en ellas unirás intuición y creación “in situ”, lo que te dará un gran abanico de cualidades y de herramientas útiles para mostrar tus habilidades y tu forma de plasmar tu gran creatividad.

Es el tiempo de concretar ideas y de organizar reuniones y encuentros con personas con las cuales podrás proyectar planes conjuntos y fructíferos para todos.

Aparte de los signos que notarán más el efecto este año, en esta época principalmente lo notarán los signos de géminis y de sagitario, que ya lo sentirán con bastante fuerza durante todo el año

