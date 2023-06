La guardia pretoriana de Yolanda Díaz: así es el clan gallego que la acompaña desde sus inicios

Yolanda Díaz se sigue batiendo el cobre para configurar un equipo con el que concurrir a las elecciones generales del próximo 23 de julio. En Sumar confluirán finalmente grupos políticos de casi toda España para tratar de aglutinar el voto a la izquierda del PSOE. La lideresa será la vicepresidenta, que ha marcado los tiempos de la coalición y las negociaciones desde el principio. Pero Díaz no habría podido articular tal empresa sola. Su victoria sería impensable sin el trabajo de todo un equipo; y en ese equipo los gallegos son legión.

El pasado 2 de abril culminó el proceso de escucha de la vicepresidenta del Gobierno. Era el inicio de Sumar. En apenas dos meses, todo está conformado.

La lucha por el poder a la izquierda del PSOE se aceleró tras el 28-M. La convocatoria de elecciones generales cogió a contrapié a Díaz y a Sumar, un proyecto al que aún le quedaban muchos pasos para consolidarse.

La campaña de las municipales y regionales había roto definitivamente a Unidas Podemos. La vicepresidenta y su proyecto político se mostraban más en sintonía con otras fuerzas de izquierdas. Remendar el descosido llevaría meses de trabajo, pero el anticipo de los comicios pedía celeridad.

Sumar se puso manos a la obra. Yolanda Díaz y su equipo han trabajado hasta este viernes 9 de junio para conformar una confluencia en la que irán la mayoría de grupos políticos a la izquierda del PSOE, con Unidas Podemos incluido e Irene Montero excluida.

El ejército de Díaz es amplio. Sin embargo, los cimientos nacen en Galicia. Allí brotó el núcleo duro de la vicepresidenta, en la marea de la izquierda gallega. "Sabe construir equipos con mucho afecto", dijo en su día una persona cercana. "Pero es extremadamente exigente: hay mucha reciprocidad tanto en el cariño como en el compromiso colectivo".

Marta Lois

Marta Lois fue la encargada de registrar como asociación al Movimiento Sumar, el partido que liderará Yolanda Díaz de cara al 23-J. Será su escudera y no en vano ya es la presidenta de la agrupación política. La politóloga es una de las personas de máxima confianza de la aún vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo hasta el punto de que fue de las primeras personas en conocer las intenciones de Díaz de crear y liderar una formación que cubriera el espacio ideológico a la izquierda del PSOE.

Fue portavoz de Compostela Aberta en Santiago de Compostela y concejala de Igualdad, Desarrollo Económico y Turismo en el consistorio compostelano durante el mandato de Martiño Noriega, entre 2015 y 2019, por lo que Lois (Vigo, 1969) no es ajena a la política. Por ello, es más que previsible que entre en una de las listas de Sumar en su Galicia natal.

Como varios de los fundadores de Unidas Podemos, la presidenta de Sumar es doctora en Ciencias Políticas en la Universidad de Santiago de Compostela y especialista en políticas de género firmando un libro, junto a la profesora Alba Alonso, llamado Género y Política. Nuevas líneas de análisis ante la cuarta ola feminista (Tirant lo Blanch, 2022). Por todo ello, ha sido responsable del programa de Cuidados de Sumar.

Ese trabajo ha cristalizado, según la web de Sumar, en un documento sobre las diferentes problemáticas como el “bajo o nulo reconocimiento de las actividades de cuidado”, en un sistema “injusto” en el que la mayoría de estas acciones no remuneradas son realizadas por mujeres. Otras propuestas fueron “garantizar el derecho universal y gratuito de una plaza de primer ciclo de cero a tres años en los próximos seis años” o “incentivar la respuesta pública” para los cuidados fuera del calendario escolar, ideas anunciadas por Díaz el día que presentó su ideario.

Antón Gómez-Reino

Antón Gómez-Reino es amigo de Pablo Iglesias. Al menos, eso fue lo que expuso en la SER el otrora líder de Unidas Podemos el día que le señaló públicamente como uno de los que abandonaron su barco para surcar mares junto a Yolanda Díaz.

Destacaba Iglesias la importancia de las listas electorales “no porque haya culos que necesiten ocupar un sillón, que también los hay. Los cuadros dicen 'oye, yo quiero volver a ser diputado'. Yo el otro día escuchaba a un amigo decir 'estoy en el ecuador de mi carrera'. Tío, esto no lo digas en público. Una cosa es que tú quieras estar en el ecuador de tu carrera, Tone, y otra es que digas en público que quieres estar otros siete años más ocupando un cargo”.

Tone no es otro que Antón, claro. Días antes se había desmarcado de las directrices de Belarra para acudir a la presentación de Sumar, con Yolanda Díaz a la cabeza. Además, había expuesto en sus redes: “Frente al ruido y el pasado, presente y futuro. Adiante, Yolanda Díaz, presidenta”.

Nacido en A Coruña (1980), el diputado se posicionaba al lado de la gallega públicamente en toda una declaración de intenciones sobre el futuro. Atrás quedaron los días donde Iglesias le apoyaba para dirigir Podemos en Galicia contra Carolina Bescansa.

En el presente, Tone forma parte de Marea Atlántica y es diputado de En Marea. Según la web del Congreso, tiene bastante experiencia en el mercado laboral: “Trabajador precario en diversos sectores: mozo de almacén, reparto de publicidad. Técnico de laboratorio en bacteriología. Autónomo durante años, gestionando una pequeña tienda primero y una productora alternativa del ámbito musical después. Experiencia laboral y activismo en economía social y en cooperación internacional. Traductor (portugués-español). Técnico Superior en Salud Ambiental. Inspector (LIGAL, Laboratorio Interprofesional Galego Analise do Leite)”.

Gómez-Reino es de los que siempre ha apostado por la unión. “No me cabe duda —de que se llegará a un acuerdo entre Podemos y Sumar—”, llegó a exponer hace escasas fechas. Además, durante la campaña de las municipales defendió a Yolanda Díaz a capa y espada. “No dijo lo que dicen que dijo”, apuntó sobre el posible apoyo de su compañera gallega a Más Madrid en vez de a Podemos.

Fran Pérez Lorenzo

Francisco Pérez Lorenzo (Vigo, 1973) es periodista y escritor. Por su dilatada experiencia con la pluma, el vigués se ha dedicado en los últimos tiempos a asesorar y escribir los discursos de Yolanda Díaz, convertida de facto en la cabeza de Sumar de cara a las elecciones generales. No obstante, el comunicador no cumplía este cometido solo, sino que formaba tándem con el filósofo Rodrigo Amírola, un conocido errejonista ex de Podemos, y con Xaime Subiela, consultor político gallego también presente en este reportaje.

Fran P. Lorenzo. Twitter

Pese a todo, antes de su etapa como speechwriter de Díaz –y presumiblemente de Sumar–, Pérez Lorenzo ejerció como periodista en diversos medios, como El Correo Gallego, antes de su aterrizaje en Madrid. Llegado a la capital se integró en el gabinete de prensa de Podemos, donde llegó a ser jefe de prensa de Carolina Bescansa, una de los fundadores del partido morado. Tras la caída en desgracia de la gallega bajo la dirección de Pablo Iglesias, Pérez Lorenzo fue recolocado en la localidad madrileña de Rivas-Vaciamadrid.

Formado en la Universidad de Santiago de Compostela y en la Universitat Oberta de Catalunya, Pérez Lorenzo también ha tenido su carrera como novelista. Sus dos títulos son A festa equivocada (Rodolfo e Priscila, 2022) y Cabalos e lobos (Xerais Narrativa, 2015), con el cual obtuvo en 2014, un año antes, el Premio Blanco Amor.

Xaime Subiela

Dentro de la corte gallega de Yolanda Díaz en Madrid también se encuentra Xaime Subiela. Junto al filósofo errejonista Rodrigo Amírola y al periodista Francisco Pérez Lorenzo, este politólogo, investigador social y consultor público ha sido otro de los miembros del equipo detrás de los discursos de la todavía vicepresidenta segunda. Al igual que ella, participó en el partido político En Marea. Lo hizo como coordinador de la formación en el Congreso de los Diputados tras las elecciones generales de 2016.

Subiela (Chantada, Lugo, 1969) anteriormente había ejercido como concejal en Ames, un pueblo coruñés de 32.000 habitantes, bajo las siglas de un partido local. Por tanto, su incursión en la Cámara Baja no había sido su primera experiencia en la política. Y, la última, por supuesto, ha sido bajo el paraguas de Díaz en el Ministerio de Trabajo.

En lo profesional, el politólogo es socio fundador de la empresa Cidadania, dedicada a la investigación social aplicada y a la consultoría pública. También, a nivel académico, Subiela ha coordinado varios trabajos de ciencia política y ha escrito el ensayo Para que nos serve Galiza? (Galaxia, 2013), además de otros trabajos conjuntos sobre la sociedad y la lingüística gallega.

Virginia Uzal

Xornalista. Feminista. Galega. Atlántica. Natural de Ordes, estas son las cuatro palabras con las que se define la jefa de prensa de Yolanda Díaz y directora de Comunicación. La joven directora de comunicación es “fundamental” en las labores diarias de la vicepresidenta y una de las grandes culpables de que Díaz esté tan bien valorada. Uzal es la sombra de Díaz.

Virginia Uzal.

A los 18 años se mudó a Madrid. Estudió Periodismo y Comunicación en la Universidad Rey Juan Carlos I, donde también cursó un máster en Comunicación, Cultura y Ciudadanías Digitales. Tiene un libro publicado. Se trata de una Guía del Camino de Santiago.

Llegó hasta donde está hoy tras ser fichada por En Marea para llevar su comunicación en el Congreso. Esto le condujo también hasta Yolanda Díaz, con quien comparte hoy gran parte de sus días. Además, estos años ha sido parte fundamental en que no hubiera ruptura en las relaciones entre Podemos y el resto de grupos.

Estela Pazos

Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela, su trayectoria profesional está ligada a la comunicación. Es la directora de gabinete adjunta de la ministra de Trabajo y Economía Social. Además, ha sido asesora parlamentaria en el Congreso de los Diputados del grupo parlamentario UPECP-GeC.

Su currículum es amplio. Ha sido jefa de prensa del equipo Sanxenxo Dakar-Leche Río; responsable de comunicación, promoción y contratación artística de Articket; guionista de programas de TVG; gabinete de comunicación del Plan de Optimización Energética de la USC; responsable de Comunicación en el Parlamento de Galicia del grupo parlamentario mixto y redactora y presentadora de informativos en Galivisión.

Estela Pazos.

En política, fue en las listas de Alternativa Canguesa de Esquerdas, el movimiento que llevaba como líder al malogrado Xosé Manuel Pazos. En las fotos veraniegas de Yolanda Díaz se le ha podido ver junto a ellas.

Elena Cardezo

Asesora de la vicepresidenta en el Ministerio de Trabajo, al igual que Díaz es abogada de profesión. Se trata de una de las personas de confianza de la líder de Sumar. Lleva trabajando con ella desde que llegara a la política nacional, allá por el año 2016.

Elena Cardezo.

Al igual que el resto de miembros de esta legión gallega, ha trabajado en el equipo técnico del grupo parlamentario En Marea y es una de las fundadoras de Sumar. De hecho, es la tesorera.

Pazos es experta jurídica, se licenció en Derecho hace años. Ha participado en el diseño de las campañas electorales anteriores.

Manuel Lago

Manuel Lago Peñas es un viejo amigo de Suso Díaz, el padre sindicalista de Yolanda. Con él militó varios años en Comisiones Obreras, donde trabajaron en el gabinete confederal. Fichado por la ministra de Trabajo, Lago fue una pieza fundamental en el diseño de los ERTE durante la pandemia. “Es otra de las piezas clave. Empezó a colaborar con su padre hace muchos años, pese a que venía de una tradición más a la izquierda que el PCE”, explicaba una fuente a EL ESPAÑOL el pasado mes de abril.

Manuel Lago, Yolanda Díaz y Antón Gómez-Reino en una imagen de archivo. EFE

Recientemente, Suso Díaz y Lago cerraron la lista de Por Coruña, la candidatura de unidad conformada por Podemos, Esquerda Unida y Alianza Verde, que no obtuvo ningún concejal en La Coruña tras las elecciones autonómicas y municipales del pasado 28 de mayo. No obstante, eso no ha impedido que el economista siga siendo asesor de Yolanda Díaz –y presumiblemente de Sumar–.

Nacido en Vigo en 1956, Lago, aparte de trabajar en CCOO, también ha sido miembro del Consello Económico e Social de Galicia y director económico-financiero de la CRTVG, así como profesor de la Escola de Relacións Laborais de la Universidade da Coruña. Además, fue diputado en el Parlamento de Galicia con En Marea tras las elecciones autonómicas de 2016.

