Yolanda Díaz, a Belarra: registrará la coalición esta tarde y no negociará el veto a Irene Montero

Sumar registrará esta tarde la coalición electoral liderada por Yolanda Díaz sin agotar el plazo límite previsto -a las 23:59 horas de este viernes- una vez que la líder de Podemos, Ione Belarra, haya asegurado que la decisión de estar en ella "está tomada".

Según fuentes de Sumar, la presencia y la representación de Podemos "está ampliamente garantizada" con una propuesta ya sobre la mesa y, por tanto, no van a seguir negociando hasta el último minuto, como quiere la secretaria general de la formación morada, Ione Belarra. Por tanto, no se negociará el veto impuesto a la ministra de Igualdad, Irene Montero.

El proyecto de la vicepresidenta segunda del Gobierno no quiere revivir lo que ocurrió en Andalucía en mayo de 2022 cuando Podemos se unió in extremis a un pacto de las fuerzas de izquierda y se quedó fuera de la coalición al no llegar a tiempo para firmar el documento antes de registrarlo en el Parlamento andaluz de cara a las elecciones autonómicas.

"No aceptaremos que Podemos nos lleve al escenario de Andalucía", han indicado desde Sumar. Por tanto, Podemos tendrá que firmar la coalición cuanto antes si no quiere quedarse fuera y deberá decidir si acepta o no el veto de Sumar a la ministra de Igualdad, Irene Montero.

Irene Montero, un "obstáculo insalvable"

A mediodía, Belarra anunciaba que Podemos tiene decidido que concurrirá con Sumar a las elecciones generales del 23 de julio pese a que la plataforma de Yolanda Díaz ha trasladado que Irene Montero es un "obstáculo insalvable" para la candidatura amplia de izquierdas.

También ha alertado que Podemos corre el peligro de no obtener representación en el Congreso en la próxima legislatura, por lo que pide un "acuerdo justo" y seguir negociando porque no aceptan el veto a su número dos.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, Sumar ofrece a Podemos que Belarra vaya por Madrid o por Navarra en las listas. Además, y como publica elDiario.es, Sumar le ha ofrecido a Podemos siete puestos de salida: el 1 por Navarra, 1 por Guipúzcoa, el 1 por Cádiz, el 1 por Murcia, el 5 por Madrid, el 4 por Barcelona y el 1 por Canarias.

Estos puestos, según los morados, no les garantizarían escaños en el Congreso de los Diputados, por lo que piden un "acuerdo justo" y más representativo.

De esta forma, Belarra ha instado a continuar negociando para replantear los términos del acuerdo, dado que no aceptan el veto a Montero, las listas y que se pueda llegar a un acuerdo sin tener que esperar al último minuto de plazo. Desde Sumar rechazan esta opción y registrarán la coalición esta misma tarde.

Belarra ha reconocido que le "entristece profundamente" que Yolanda Díaz, a través de sus negociadores, proponga que el acuerdo de coalición con Sumar se construya sobre la exclusión de Irene Montero, que ha "llevado las transformaciones feministas más lejos que nadie antes en este país".

Tras loar las normas que ha impulsado la titular de Igualdad, ha recriminado que se les pida "sacrificar" a su principal activo político, para relatar que Montero se ha puesto ha disposición del partido y "hacer lo que fuera necesario" en favor de la unidad, en alusión a su retirada voluntaria de las listas.

Sin embargo, Belarra ha subrayado que su respuesta como líder de Podemos y del resto de miembros del secretariado es que su veto es "no solo una injusticia sino un tremendo error político".

