PSOE y Sumar buscan pasar página del 'sólo sí es sí' y le imputan el coste político a Podemos

El PSOE no quiere que la ley del 'sólo sí es sí', tras la sentencia del Tribunal Supremo, sea en la campaña electoral de las generales lo que fueron las listas de Bildu en la de las municipales y autonómicas. Es decir, que sus efectos negativos no empañen la campaña, una vez comprobado que el 28 de mayo les penalizó gravemente en las urnas decisiones como el fiasco de esa ley.

Por eso, una vez conocido el fallo del Supremo, todos los ministros y dirigentes socialistas siguieron la estrategia de dirigir el foco hacia Unidas Podemos y, más concretamente, hacia la ministra de Igualdad, Irene Montero.

Esa estrategia es continuidad del giro iniciado la semana pasada para romper amarras de sus todavía socios de Gobierno. Antes Pedro Sánchez no pudo destituir a la ministra de Igualdad, pero promovió meses después de iniciarse el rosario de reducciones de condena la reforma de la ley con ayuda de los votos del PP.

[El PSOE cambia de táctica para captar voto de Sumar y Podemos: "A nuestra izquierda no hay nada"]

Ahora, según explica el PSOE, la polémica ley ya ha sido modificada, aunque sus efectos pueden seguir produciéndose durante meses.

"Ayer el Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre una ley que ya no está en vigor, y no está en vigor porque se corrigieron los defectos de esa ley que provocaban efectos no deseados", aseguró el ministro de Presidencia, Félix Bolaños.

La posición de Yolanda Díaz

Según esas fuentes socialistas, el objetivo es que sea Podemos quien pague el coste de la enorme polvareda causada por la ley.

Lo curioso es que esa estrategia coincide con la de Sumar, la plataforma que lidera Yolanda Díaz, porque pretenden que Montero no esté en sus listas al Congreso, para que asuma la responsabilidad por el fiasco de la ley y no lastre las expectativas de la coalición.

Salvo dimisión, Montero seguirá siendo ministra de Igualdad hasta que se forme el Gobierno que salga de las elecciones generales, pero lo único seguro es que en ese Gobierno ella no estará. Porque aunque Pedro Sánchez pueda formar Gobierno lo hará previsiblemente en coalición con Sumar y Yolanda Díaz no la propondrá para ministra.

Fuentes socialistas recuerdan que Díaz apoyó con su voto la posición de Montero, contraria a reformar la ley para evitar sus efectos negativos. La vicepresidenta segunda rechazó la toma en consideración de la reforma para evitar las reducciones de condena y también el texto que finalmente se aprobó. No obstante, no hay ninguna declaración pública suya explicando su posición sobre la ley.

Fuentes del Ministerio de Igualdad y de Podemos cuestionan que Irene Montero sea la responsable del fiasco de la ley y critican la posición del PSOE desmarcándose de la norma. De hecho, recuerdan que el capítulo de las penas que ha provocado las reducciones de condena fue elaborado por el entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ahora magistrado del Tribunal Constitucional.

Sigue los temas que te interesan