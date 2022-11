Sánchez lleva al TC a Campo, que supervisó el sistema de penas de la ley del "sólo sí es sí"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido llevar al Tribunal Constitucional a Juan Carlos Campo que durante su mandato al frente del Ministerio de Justicia supervisó y estableció el sistema de penas de la llamada "ley del sólo sí es sí" que ahora son objeto de polémica.

El primer borrador de la ley lo elaboró el Ministerio de Igualdad que encabeza Irene Montero. El texto, elaborado por varias juristas, le fue entregado a Campo en una reunión informal que los ministros mantuvieron en Quintos de Mora, cerca de Madrid.

Montero se lo hizo llegar a Campo en papel y el entonces ministro y su equipo elaboraron un detallado informe que prácticamente descalificó aquel texto. El informe consideraba que no podía considerarse un borrador de ley porque no estaba articulado y no pasaba de ser algo parecido a una conferencia.

(Justicia redujo a 1 mes el plazo de adaptación de la 'ley del sí es sí' y la Fiscalía no pudo paliar sus efectos)

Además, los tres ministros jueces (Campo, Fernando Grande Marlaska y Margarita Robles) cuestionaron internamente lo que era entonces una de las primeras leyes del Gobierno de coalición.

En ese momento se produjeron momentos de tensión que llevaron a Pablo Iglesias, entonces vicepresidente, a calificar de "machista" a Campo. El presidente del Gobierno encargó a Campo y a la entonces vicepresidenta Carmen Calvo que se encargaran del asunto.

Campo mantuvo reuniones con Montero, incluida una larga comida en el Ministerio de Justicia y sus equipos negociaron los detalles del sistema de penas. Fuentes de ambos ministerios explican que ya entonces se habló de evitar que el sistema de penas de la ley provocara reducciones de condenas para sentencias ya dictadas.

Finalmente, Campo dio el visto bueno y el anteproyecto llegó al Consejo de Ministros. Fue en marzo de 2020, en un Consejo de Ministros tan caótico como que o se hizo público el texto concreto hasta días después.

Luego el anteproyecto se envió a informe al Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Fiscal. Finalmente, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley el 6 de julio de 2021 y sólo seis días después Campo fue destituido.

El texto que salió del Consejo de Ministros hacia el Congreso fue controlado y visado en el apartado de penas por el entonces ministro Campo, que ahora será magistrado del Tribunal Constitucional.

