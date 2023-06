Quién es quién en Sumar: la guía para conocer los partidos que forman la coalición de Yolanda Díaz

A falta de menos de diez horas para que finalizara el plazo para registrar las coaliciones electorales, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, comparecía ante los medios para confirmar la noticia que la izquierda llevaba días esperando. Después de que el 93% de los inscritos de Podemos votaran a favor de la integración con el Movimiento Sumar de Yolanda Díaz, la formación morada confirmaba que concurriría con el proyecto de la vicepresidenta del Gobierno a las elecciones generales del próximo 23 de julio. "Está ampliamente garantizada", decía Belarra sobre la coalición.

Con sus palabras, parecía que la unión entre Unidas Podemos y Movimiento Sumar era ya toda una realidad. Sin embargo, el discurso de Belarra dejaba un sabor agridulce en torno a las negociaciones. Y es que, aunque la líder de Podemos confirmaba que la coalición estaba cerrada, lo cierto es que faltaba aclarar qué ocurriría con uno de los eslabones clave que ha tensado las negociaciones entre los dos partidos durante las últimas semanas: la presencia o no de Irene Montero en la formación.

Yolanda Díaz confirmaba que registraría la coalición la misma tarde del viernes y que no negociaría bajo ningún concepto el veto a la ministra de Igualdad. Unas palabras que dejaban la decisión final en manos de Podemos, que tendría que elegir si aceptar el acuerdo prescindiendo de la figura de Irene Montero o, por el contrario, quedar fuera del pacto y no aceptar el veto de la ministra de trabajo. Pero, finalmente, a última hora de la tarde, Podemos anunciaba que concurriría a los comicios con 'Sumar'.

Las ministras, desde la izquierda, Ione Belarra, de Derechos Sociales y Agenda 2030; Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, e Irene Montero, de Igualdad, en una imagen de junio de 2022. Europa Press

Como consecuencia del pacto, Ione Belarra aceptaba el número 5 de las listas de Madrid, mientras que Irene Montero quedaba fuera de la formación. Sin embargo, a pesar de haber presentado la coalición ante la Junta Electoral a última hora de la tarde, Podemos espera ahora que Díaz "reconsidere" la reincorporación de la ministra de Igualdad antes de que se formalicen las candidaturas el próximo 19 de junio.

Tras el batacazo del PSOE en las elecciones municipales y autonómicas del pasado 28 de mayo y la amplia victoria del Partido Popular en grandes ciudades y municipios, Yolanda Díaz daba el paso y registraba su partido bajo el nombre de 'Movimiento Sumar'. Una formación con la que, además de intentar convertirse en la primera presidenta del Gobierno, la ministra de Trabajo trata de unificar todas las fuerzas progresistas de cara a las próximas elecciones generales del 23-J y poder, así, frenar el avance de la derecha.

Las dudas sobre cuáles serían los partidos que se sumarían el proyecto de Yolanda Díaz ha mantenido en vilo a los votantes de izquierdas durante las últimas semanas. Pero la apuesta de la ministra de Trabajo de cara a las próximas generales ha ido consiguiendo cada vez más apoyos, hasta el punto de llegar a contar con el "sí" de hasta 14 formaciones diferentes.

A nivel nacional: Podemos, Izquierda Unida, Más País, Verdes Equo y Alianza Verde. Pero no han sido los únicos. También se han subido al carro de la vicepresidenta otras formaciones a escala regional y de menor rango como Izquierda Asturiana, Catalunya en Comú, Más Madrid, Compromís, Chunta Aragonesista, AraMÉS, el Proyecto Drago, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Batzarre.

Izquierda Unida

Enrique Santiago y Yolanda Díaz, en una imagen de archivo. Europa Press

El acuerdo entre Izquierda Unida y Movimiento Sumar se cerró durante el mediodía de este mismo viernes. El coordinador federal del partido, Alberto Garzón, que ya anunció que renunciaba a estar en la candidatura tras 12 años como diputado, confirmaba a través de las redes sociales la anexión de la formación al proyecto de Yolanda Díaz. Una coalición que, tal y como él mismo comunicaba, les garantiza escaños en el Congreso. Y todo ello a pesar de que la portavoz federal, Sira Rego, tampoco será candidata con el objetivo de favorecer que otros miembros de la organización puedan estar en las listas.

"Ha sido un gesto de generosidad que vuelve a remarcar la filosofía de niiestra organización respecto al proyecto colectivo. Nuestra formación cuenta con la mayor extensión orgánica y presencia institucional de todas las que componen este espacio y ello será imprescindible para el devenir de la izquierda", aseguraba Garzón. Del mismo modo, desde la formación afirman querer contribuir desde ya para que 'Sumar' sea un espacio "cómodo" que permita la participación de la ciudadanía y las organizaciones con "mecanismos democráticos, transparencia y fraternidad".

Cabe destacar además que, la semana pasada, el Partido Comunista de España (PCE) acordó que su secretario general, Enrique Santiago, fuera el referente federal de Izquierda Unida y la formación comunista como diputado en el Congreso. Desde la formación enumeraban tres aspectos fundamentales para el éxito de Yolanda Díaz el próximo 23-J: la creación de un espacio de diálogo multilateral entre todas las fuerzas políticas, la negociación discreta y una campaña unitaria en cuanto al discurso y la imagen.

Más País

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el líder de Más País, Iñigo Errejón, en el Impact Hub Piamonte, a 17 de marzo de 2023, en Madrid Europa Press

El partido liderado por Iñigo Errejón, Más País, también formará parte del proyecto de Yolanda Díaz para el próximo 23-J. La formación liderada por el ex de Podemos, consiguió representación en el Congreso de los Diputados con un total de tres escaños después de los resultados de las elecciones generales del pasado 2019. Ahora, buscarán seguir teniendo representación, en este caso, con Movimiento Sumar. Iñigo Errejón se configurará como integrante de las listas dentro de Más Madrid, aunque buscará también colocar a otros candidatos en regiones como Murcia o Andalucía. A última hora de la tarde, se confirmó que Errejón ocuparía el cuarto puesto en las listas de 'Sumar' en Madrid.

Más País se registró como partido político en el año 2019. Desde entonces, se ha configurado como una formación de izquierdas enfocada en las políticas verdes, los derechos de la mujer y las minorías sexuales. La entrada de Más País también se considera clave en la coalición liderada por Díaz. Y es que el partido encabezado por Iñigo Errejón ya tiene experiencia en negociar con partidos que también concurrirán con Sumar a los próximos comicios. Es el caso de formaciones como Equo, Compromís o la Chunta Aragonesista, con los que ya han creado coaliciones en algunas comunidades autónomas.

Verdes Equo y Alianza Verde

Los dos principales partidos ecologistas del territorio nacional, Verdes Equo y Alianza Verde, tambien concurrirán junto a Yolanda Díaz a las elecciones del próximo 23-J. Así lo anunciaban este jueves los portavoces de la formación Verdes Equo, Florent Marcellesi y Silvia Mellado, quienes valoraron positivamente un acuerdo que "consolida las políticas verdes como un eje central" de Sumar. Tal y como aseguran, se configurarán dentro de la formación de Díaz como la "apuesta decidida por un proyecto progresista y verde en España" y resaltan que tendrán una presencia "destacada" en las listas.

Además, aseguran "salir a ganar" y, como principal objetivo, destacan su deseo de aportar su experiencia frente a la "crisis climática y por una transición ecológica justa". Uno de los objetivos principales del partido, además del de promover las políticas verdes, siempre ha sido el de configurarse como un núcleo de debate sobre la ecología política y la equidad social.

Florent Marcellesi, coportavoz de Verdes Equo. Europa Press

En el caso de Alianza Verde, la unión podía intuirse antes, incluso, de que Yolanda Díaz anunciara la presentación oficial del partido a las elecciones generales. De hecho, fue el pasado 13 de marzo cuando la formación liderada por Juantxo López de Uralde celebraba que la vicepresidenta del Gobierno terminara el proceso de escucha de 'Movimiento Sumar'. Además, poco después, Alianza Verde publicó en sus redes sociales la siguiente frase: "¡Seguimos sumando en verde!".

Una frase muy reveladora que se sumaba a otras emitidas por el propio líder de la formación, que enfatizaba que para que un proyecto fuera "verde, justo y feminista" debía constituirse con las fuerzas unidas. En su caso, Alianza Verde se trata de un partido político ecologista y ecosocialista cuyo origen surgió a partir de los miembros que se mantuvieron en Unidas Podemos tras la salida de Equo para integrarse en Más País.

Más Madrid

"¿Estás de acuerdo con que Más Madrid apoye a Sumar y que desde el equipo coordinador se negocien las mejores condiciones de cara a las próximas elecciones generales?". Fue la pregunta a la que las bases de Más Madrid tuvieron que responder el pasado miércoles. Finalmente, con un 96,11% de los votos a favor, el partido que lidera en la actualidad la oposición al PP de Ayuso en la Comunidad de Madrid también apoyará a 'Sumar' de Yolanda Díaz en las próximas elecciones generales.

Tal y como anunciaron, la formación dará un "apoyo unánime", aunque con algunos matices. Así lo aseguró la líder municipal, Rita Maestre, que confirmaba que será necesario mantener las formas de hacer política de la formación, participar en el proceso programático y preservar su marca. “No vamos a volver al bipartidismo, porque eso es volver a un país que ya no existe, y en el que gana la derecha. A la pregunta bipartidismo o Yolanda Díaz, respondemos Yolanda Díaz, primera presidenta de este país”, expresaba Maestre.

Íñigo Errejón, Mónica García, Yolanda Díaz, Mónica García y Rita Maestre, visitan la Pradera de San Isidro, a 15 de mayo de 2023, en Madrid (España). EFE

Finalmente, tras días de negociaciones, la coalición ha decidido que Más Madrid ostentará los puestos 3, 4, 7 y 10 de la lista electoral por Madrid. Y todo ello a pesar de que la denominación será 'Sumar', el mismo nombre que se empleará también en la cartelería y el material de la campaña. Además, tal y como se ha confirmado, en todas las papeletas aparecerá la cara de Yolanda Díaz. Hasta el momento, la defensa de la Sanidad Pública, garantizar el acceso a la vivienda y mejorar la calidad democrática han sido los tres pilares fundamentales de sus campañas.

Catalunya en Comú

Yolanda Díaz también contará para el próximo 23-J con una de las principales fuerzas políticas catalanas. Hace unos días, se anunció que el eurodiputado de Catalunya en Comú, Ernest Urtasun, sería portavoz de Sumar. Una decisión que hizo saltar las alarmas sobre un nuevo "giro" de Podemos, en este caso, desde lo que era la antigua En Comú Podem. Las negociaciones tampoco han sido nada fáciles. De hecho, hasta la última hora de la tarde, los morados amenazaban con no implicarse en la campaña de los Comuns si Irene Montero quedaba fuera de las listas.

En su caso, se trata de un partido de ideología de izquierdas, catalanista, aunque no independentista. Entre sus caras visibles, ha estado siempre la de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, quien ha defendido en varias ocasiones al partido como una formación que lucha para el referéndum, que defiende la "fiscalidad justa" y que se considera "feminista".

Compromís

Los portavoces de Compromis Àgueda Micó y Alberto Ibáñez confirmaron durante la mañana del viernes el acuerdo alcanzado junto a Yolanda Díaz. Desde la sede del partido confirmaban que la formación concurriría con Sumar a las elecciones del próximo 23-J. 'Sumar Compromís' será, por lo tanto, la marca con la que se presentarán ambas formaciones en coalición en la Comunidad Valenciana. En su caso, el cabeza de lista de Alicante al Congreso corresponderá a Sumar y el de Castellón será una persona que no pertenecerá a ninguno de los partidos. En cuanto al Senado, el primero por Valencia lo elegirá Sumar, mientras que los cabezas de lista de Castellón y Alicante serán escogidos por Compromís.

Joan Baldoví, candidato de Compromís a las autonómicas del pasado 28 de mayo, junto a Yolanda Díaz. Europa Press

Las negociaciones entre ambos partidos tampoco han sido nada fáciles. El candidato del pasado 28M, Joan Baldoví, aseguraba que no estaban poniendo "líneas rojas" en el acuerdo, aunque sí exigían liderar las listas electorales en la Comunidad Valenciana. Históricamente, el partido se ha caracterizado por su lucha por la confluencia del nacionalismo valenciano progresista y el ecologismo político, además de hacer énfasis en la necesidad de superar las carencias económicas actuales e incidir en la defensa del valenciano.

Chunta Aragonesista

En su caso, el anuncio se hizo el pasado miércoles. El Comité Nacional de Chunta Aragonesista aprobaba, al igual que el resto de partidos, concurrir con Sumar a las generales. "La militancia de CHA ha valorado de forma muy positiva el acuerdo conjunto, que permitirá a Aragón contar con voz en Madrid", señalaba su presidente, Joaquín Palacín. Y es que, según ha confirmado el partido, uno de los principales objetivos de la coalición es buscar presencia en Madrid, al igual que ocurrió en 2019 con su unión a Más País y Equo.

Chunta Aragonesista, o más conocido como Chunta, es un partido político fundado en la década de los 80 que centra su principal actividad en Aragón. Se define a sí mismo como un partido aragonesista y socialdemócrata, además de ecopacifista, feminista y humanista. Una de sus principales líneas de actuación en los últimos años ha sido su negativa al trasvase de agua desde el Ebro hacia otras cuencas. En su caso, no obtienen representación en el Congreso desde el año 2011, cuando concurrieron en coalición junto a Izquierda Unida.

AraMés

El pasado jueves, la coalición AraMés cerró un acuerdo para sumarse al nuevo proyecto de Yolanda Díaz. En su caso, la formación la integran: Més per Mallorca, Més per Menorca, Ara Eivissa y Gent per Formentera. Los dos primeros han reclamado en varias ocasiones la celebración de un referéndum de independencia en Baleares con el objetivo de que las islas pasen a formar parte de los Países Catalanes, junto a Cataluña y la Comunidad Valenciana. Y, además, han celebrado en varias ocasiones actos de homenaje a los condenados por el 1-O.

Varios diputados autonómicos de Més per Mallorca, encabezados por Miquel Ensenyat, en un acto de apoyo a los condenados por el 1-O. Europa Press

Salvo algún imprevisto, el senador autonómico, Vicenç Vidal, será su principal candidato. Tal y como ha señalado el partido a través de un comunicado, el objetivo no es otro que configurar un "gran bloque de izquierdas" para que los diputados de los diferentes territorios tengan libertad de voto. “Será el verdadero voto útil de izquierdas para realizar políticas útiles y progresistas para Balears”, añadían.

Proyecto Drago

Al igual que otros de sus tantos excompañeros de Podemos, el canario Alberto Rodríguez ha sido otra de las figuras que se ha sumado a la coalición creada por la vicepresidenta del Gobierno para el 23-J. Fue a mediados de esta semana cuando Proyecto Drago, el partido creado por el antiguo número tres de la formación morada, anunciaba su unión a 'Movimiento Sumar'. “Es momento de mirar al futuro, tener la voluntad de sumar, de integrar. Salimos a ganar, el 23-J podemos tener una política institucional que se parezca más a nuestra gente", aseguraba el partido a través de un comunicado.

Por el momento, aunque el pacto comprende las dos circunscripciones de Canarias, no se ha confirmado que Rodríguez vaya a ser quien encabece la listas en alguna de esas candidaturas. Proyecto Drago surgió tras la salida de Alberto Rodríguez de Podemos hace apenas dos años. Desde entonces, su objetivo ha sido centrar su actividad política en Canarias a través de "la defensa del territorio" y el respeto "a las realidades diversas de las ocho islas”.

Alberto Rodríguez y Yolanda Díaz en Telde, Gran Canaria. Alberto Rodríguez

Hay que recordar, además, que Alberto Rodríguez fue condenado por el Supremo por darle una patada a un policía durante una manifestación celebrada en La Laguna en el año 2014. De hecho, la polémica llegó hasta el punto de que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, decidió retirarle el escaño tras ser condenado a 45 días de cárcel que fueron sustituidos por una multa.

Iniciativa del Pueblo Andaluz

“Las andaluzas y los andaluces tendrán la oportunidad de votar por y para Andalucía dentro de la coalición Sumar gracias a la presencia de Iniciativa del Pueblo Andaluz en cooperación con el conjunto de la coalición”, anunciaban los coportavoces de Iniciativa del Pueblo Andaluz a través de un comunicado. El objetivo principal de su anexión al movimiento de Díaz, aseguran, es contribuir a la calidad de vida de los andaluces, además de mejorar las condiciones para que Andalucía "aporte en el contexto de un estado español más federal que el actual y con más solidaridad entre los pueblos".

Iniciativa del Pueblo Andaluz es un partido político formado en 2018 en Andalucía después de haber concurrido como Iniciativa por Andalucía junto a Izquierda Abierta e Izquierda Unida. Tal y como confirman desde la formación, una de sus principales líneas de actuación es lograr la transformación del modelo productivo andaluz a través de la transición ecológica y social.

Baztarre

Del mismo modo que ocurrió con el resto de formaciones, Batzarre también aprobó por mayoría concurrir a las próximas elecciones generales de julio junto con el Movimiento Sumar. En las pasadas elecciones autonómicas, el partido formó parte de la candidatura Contigo Navarra-Zurekin Nafarroa, junto a Podemos, IUN, Alianza Verde, Verdes Equo e independientes. Precisamente, esta confluencia ha sido la que les ha hecho obtener un escaño en el Ayuntamiento de Pamplona.

Miembros del partido Baztarre. Europa Press

De las 23 personas que participaron en las votaciones, el 75% se mostraron a favor de sumarse al proyecto de Díaz. "Consciente de que la confluencia de todas las fuerzas políticas de izquierdas del país son imprescindibles para el proyecto político, movilizar el voto de la ciudadanía y generar ilusión", aseguraban desde el partido. Del mismo modo, entienden la coalición como la única forma de poder alcanzar un Gobierno de carácter progresista que luche por la creacion de políticas para la mayoría social.

Batzarre es una pequeña formación con origen en Navarra que, anteriormente, había concurrido con Izquierda Unida. Se trata de un partido que se define a sí mismo como vasquista, republicano y muy cercano al nacionalismo vasco. Sin embargo, mantiene diferencias con esta ideología. Aspira a crear una comunidad política entre Navarra y la comunidad autónoma del País Vasco y apoya la promoción de la identidad vasca, Sin embargo, no está a favor de la autodeterminación unilateral sin contar con el resto del Estado. Su actual portavoz es Joseba Eceolaza, que en el año 2022 publicó un libro relatando la crueldad que vivieron las víctimas de ETA.

Otro de los partidos que, finalmente, se sumó a la coalición de Díaz fue Izquierda Asturiana. Todo lo contrario a lo que ocurrió con el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) de Ceuta que, tras haber recibido ofertas tanto de Sumar como del PSOE, decidió no presentarse a los comicios generales del 23-J y dar libertad a su militancia a la hora de votar a las distintas fuerzas progresistas.

La vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, celebraba el acuerdo a última hora de la tarde tras presentar la coalición a la Junta Electoral Central. "Se trata del acuerdo más amplio y plural alcanzado en toda la etapa democrática en España entre fuerzas progresistas y verdes (...) La ciudadanía nos está esperando y nosotras y nosotros asumimos el reto (...) Salimos a ganar el país", añadía a través de un comunicado.

