Estas son las notas de corte más altas y más bajas de España: en qué universidad estudiarlas

A las puertas de la Selectividad, crece la preocupación de alumnos y padres por saber en qué carreras estudiarán el próximo curso. A principios de junio, los estudiantes españoles se enfrentarán a las pruebas de acceso a la universidad, unos exámenes que serán fundamentales para conocer la nota que les permitirá entrar en una carrera u otra.

La prueba cuenta con cuatro asignaturas obligatorias: Historia de España, Lengua Castellana y Literatura II, Primera Lengua Extranjera II y, según la modalidad de Bachillerato, Matemáticas II, Matemáticas aplicadas a Ciencias Sociales II, Latín II o Fundamentos del Arte II. Además, en la fase específica, los alumnos podrán examinarse de hasta cuatro asignaturas optativas que les permitirá subir su nota, aunque solo se tendrán en cuenta las dos con mayor calificación.

En el sistema universitario español existen carreras cuya note de corte no exigen más de un cinco. Otras, como Medicina, demandan a los alumnos que las quieran estudiar obtener más de 12 puntos. No hay que olvidar que esta nota no solo depende de las calificaciones obtenidas en los exámenes de selectividad, sino que tienen muy en cuenta la media de Bachillerato. Un 60% de esta nota de acceso a la universidad depende de ella.

NOTAS DE CORTE MÁS ALTAS

En la élite de las carreras universitarias se encuentran los estudios enfocados a la rama científica, sanitaria y tecnológica. Estos grados cuentan con unos baremos que hacen difícil el acceso a ellos, pues las notas exigidas piden casi la perfección, no solo en los citados exámenes, sino también a lo largo de todo bachillerato. Las cinco carreras con las notas de corte más altas se concentran en la Comunidad de Madrid, aunque en otras universidades del territorio nacional los mismos grados exigen menos calificaciones.

En primer lugar, y como ocurría en años anteriores, encontramos el doble grado en Matemáticas y Física de la Universidad Complutense, con un 13,825. Una cifra bastante ajustada, pues la nota total que se puede obtener en el examen de acceso a la universidad es de 14. En el segundo puesto estaría el doble grado en Informática y Matemáticas, con un 13,655, también también de la Complutense. En tercer lugar se encuentra el grado de Biomedicina básica y experimental, que con un 13,591 se puede estudiar en la Universidad de Sevilla. En la cuarta posición, nos encontramos con el doble grado en Ingeniería Física e Ingeniería en Tecnologías Industriales (bilingüe), con un 13,525, estudiado en la Universidad Carlos III de Madrid. Por último, encontramos el grado en Medicina, que con un 13,476 en la Universidad Complutense, es una de las carreras con mayor demanda. Las notas de corte de este grado se sitúan entre los 13,4 y los 12,6.

NOTAS DE CORTE MÁS BAJAS

Para los estudiantes con una nota más ajustada -y que quieran realizar estudios universitarios-, existen multitud de opciones que solo exigen haber aprobado la selectividad. Aún así, alumnos con calificaciones altas también eligen este tipo de grados, lo que suele generar algunas controversias. Sin embargo, es importante recordar que las notas de acceso responden principalmente a la demanda de las carreras y no a la calidad de las mismas.

En el caso de las carreras con menor nota de corte, ramas como las de humanidades y las artes siguen ocupando los últimos puestos de los ránkings. Alguno de estos ejemplos son el propio grado en humanidades o antropología, aunque se cuelan en esta lista de cincos carreras como Derecho o varias ingenierías.

Algunos ejemplos de carreras con una nota de corte de cinco son las siguientes:

Universidad Complutense: Lengua y literatura, Filología Clásica o Turismo.

Universidad de Barcelona: Historia, Historia del Arte o Geografía.

Universidad de Granada: Antropología Social y Cultural, Ingeniería química o Sociología.

Universidad del País Vasco: Ciencia Política y Gestión Pública, Ingeniería eléctrica o Náutica y Transporte Marítimo.

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria: Administración y Dirección de Empresas, Arquitectura o Ciencias del Mar.

