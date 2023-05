El vídeo de la Familia Arcoíris tras okupar la finca de Rodrigo en Cádiz: la ley no le deja echarlos

A Rodrigo Mangana le avisó su cabrero hará unas dos semanas. Le vino a decir algo así como que unos hippies queían hablar con él para pedirle permiso para acampar en su finca ganadera, donde habitualmente pastan sus vacas y sus cabras, en el término municipal de Benaocaz. El hombre se reunió con dos, "que parecían los líderes" y les respondió tajantemente que no, que se oponía a la solicitud y que en su finca no podían entrar. Sin embargo, su empleado volvió a avisarle el pasado sábado: la comuna había tomado su campo por las bravas.

Él avisó a la Guardia Forestal y al Seprona y, ya el domingo, a la Guardia Civil. La Benemérita le recomendó que interpusiera una denuncia por 'okupación'. "Así lo hice", comenta Mangana en conversación con EL ESPAÑOL. El hombre esperaba el desalojo con la mayor brevedad posible, pero de momento no pueden porque están "ocupando un inmueble".

Quería hablar él mismo con las personas que okupan su finca, pero la Guardia Civil "me aconsejó que era mejor que yo no subiera. La cuestión que desde el sábado al domingo el número de personas ha ido aumentando". Justo a la entrada de su paraje ya ha visto botes de pintura grandes llenos de arroz, legumbres y lentejas, "que será lo que comen".

Agentes del Instituto Armado "tres", puntualiza Mangana subieron a hablar con ellos. Y hasta hoy. De hecho, son los que están imponiendo multas por las infracciones que comete la conocida Familia Arcoíris, aunque también ha ido el director del Parque Natural a levantar acta de infracción.

Todos los 'okupantes' están identificados. Entre ellos habría dos niños, por lo que Mangana apunta que debería aplicarse la ley del menor igual que se atienen a la de vivienda para no poder desalojarles. Además, están infringiendo varias normas, como la de acampada en un Parque Natural o el encendido de fuegos, prohibido en esta época del año.

Por el momento, las inclemencias meteorológicas en la Sierra de Cádiz están evitando un desastre. Sin embargo, el próximo domingo se espera que llegue el viento de Levante, lo que unido al fuego y a un aumento de las temperaturas podría provocar un incendio con suma facilidad.

La lluvia también está evitando otra tragedia: que las vacas de Rodrigo mueran de sed por no poder acudir al abrevadero, situado en un lugar muy cercano al que se encuentra la comunidad hippie. Además, Rodrigo le recomendado al cabrero no acercar las cabras hasta allí, porque los perros se acercan a ellas y podría suponer un problema. Las vacas, a su vez, no pasan por el lugar por temor a los canes que tienen los 'okupas' de la finca.

"Ya me han dicho que no les van a desokupar. Y que van a estar 28 días. Lo que está haciendo la Guardia Civil es apagarles los fuegos y desmontándoles los tenderetes". Ellos se irán por su propio pie antes de que llegue el verano a Andalucía.

—¿Los ha vuelto a ver?

—Hablé con uno. Muy educado. Bajaron dos a comprar al pueblo. Pero con el que hablé no iba a comprar nada. Me dijo que tenía solo 23 euros y que era para recargar el saldo del teléfono.

La Guardia Civil acude de manera insistente hasta el lugar donde se encuentra acampada la Familia Arcoíris. Aunque han prestado algo de resistencia, finalmente han conseguido identificar a la mayoría de los presentes. Son en torno a tres decenas.

Su calendario

Los agentes tratan de impedir que hagan fuego, que es lo más peligroso. El lugar en el que han acampado, además de una finca privada, es un Parque Natural situado en la Sierra de Grazalema. Por ende, tampoco está permitido acampar.

La Guardia Civil identificando a los okupas, en su mayoría extranjeros.

En uno de los vídeos grabados en el lugar se puede ver cómo los representantes del grupo hablan con los miembros de la Benemérita. Mientras tanto, el resto hace un círculo alrededor de unas piedras y todos cogidos de la mano cantan y bailan.

El asentamiento no durará eternamente. Este grupo se mueve tal y como mandan las estrellas, pero regidos por el calendario lunar. De este modo, llegaron el pasado 19 de mayo, con la luna nueva, y se irán el próximo 17 de junio, cuando concluya el ciclo lunar de 28 días. Asimismo, es necesario reseñar que la cúspide del encuentro llegará el próximo 4 de junio.

A partir de ese día, las autoridades esperan una asamblea en la que llegue el desnudo de los integrantes y las prácticas sexuales liberales. "La fiesta típica de ellos, que es ponerse todos en pelotas y pegarle al sexo duro y libre", resume Rodrigo con enorme resignación. Tanta, que exclama que "están incumpliendo todas las normas habidas y por haber: acampar y hacer fuego en un espacio que es Reserva de la Biosfera y Parque Natural, ocupar una propiedad privada..."

El Ayuntamiento

Se encuentran en una zona llamada Fuente Las 9 Pilas, uno de los parajes que componen el Parque Natural de la Sierra de Grazalema, situado entre las localidades de Ubrique y Benaocaz, dentro del término municipal de este último pueblo. Sólo se puede acceder tras unos 40 o 50 minutos caminando y en ascenso..

La Guardia Civil les ha cercado el paso para que no se sumen más integrantes. Muchos de los viajeros que han llegado a este enclave lo han hecho en autostop. Se les ha visto en gasolineras de pueblos cercanos como Ubrique, por ejemplo.

La alcaldesa de Benaocaz, Olivia Venegas, aseguró cuando se produjo el asentamiento que los integrantes de esta comunidad bajan al pueblo a comprar provisiones a una tienda y luego vuelven.

Todos trabajan para que el problema se solucione cuanto antes, aunque a Rodrigo ya le han dicho que los 'okupas' de su finca no se marcharán hasta el nuevo ciclo lunar. "La Guardia Civil y la dirección del Parque Natural han intentado por las buenas que estas personas desalojen", dijo la alcaldesa de Benaocaz. Sin embargo, los integrantes de la comunidad no están dispuestos a abandonar su nuevo lugar de residencia.

