Manuel Torres estará en la lista de Vox Chiclana, pero pide el voto para el PSOE: su enfado por ir el siete

"Mi nombre es Manolo Torres. Soy chiclanero y técnico radiólogo. Llevo 23 años de trabajo profesional como técnico", comienza el comunicado de Manuel Torres en el que anuncia su renuncia a ir en las listas de Vox el próximo 28-M en Chiclana de la Frontera (Cádiz). Si fuera solo eso, a nadie extrañaría: son muchos los que abandonan las formaciones políticas a las que pertenecen por discrepancias con la dirección. Lo más llamativo de este caso es que Torres está pidiendo en plena campaña electoral el voto para el PSOE.

Tal y como él mismo explica, "hasta hace poco era militante de Vox. Hace cuatro años era militante e iba en la lista electoral para las elecciones municipales. En esta nueva candidatura para estas elecciones municipales, el candidato, el señor Manuel Vela, quiso contar conmigo y lo hizo para ponerme en la candidatura en el número siete".

Esto ha motivado el enfado de Torres, que no entiende cómo ha conformado el partido la lista. "Cuando he llegado a conocer a los miembros de la candidatura y las personas que acompañan al señor Vela en la candidatura de Vox, no es lo que esperaba. Cuando comencé en política municipal lo hice pensando en aportar lo mejor que puede haber en Chiclana. Una vez conocida la candidatura en la que yo mismo estaba, veo a las personas que integran esta candidatura. Por ello he pedido mi baja en el partido", señala.

No quiere ser el número 7 y no quiere que su nombre aparezca en la lista. "He presentado formalmente la renuncia ante el juzgado para no estar dentro de esa candidatura y que me quiten como posible candidato electo".

"Me afilié a Vox pensando en lo mejor para Chiclana y ahora me salgo de Vox también pensando en lo mejor para Chiclana", apunta.

Estos motivos le han llevado a señalar "lo que creo que es mejor para Chiclana". Que traducido resulta: votar al PSOE para que siga en la alcaldía. "Chiclana tiene un buen camino de crecimiento, las cosas se están haciendo razonablemente bien y, vistas las listas de las candidaturas que hay y el conjunto de candidatos, creo que apostar por lo mejor para Chiclana es considerar que la mejor candidatura que se presenta es la que encabeza José María Román".

Deja claro para finalizar el comunicado que, a pesar de haber pertenecido a la formación de extrema derecha, votar al PSOE "es lo que yo pienso hacer, a pesar de que he sido militante de Vox, pero en Chiclana y pensando en lo mejor para Chiclana y en su futuro, hay que contar y hay que apoyar a José María Román".

La respuesta del alcalde

Vox ha salido al paso de las declaraciones realizadas por el ya exmiembro de su lista. Explican que el enfado y la salida de Torres del partido se debe exclusivamente al número en que le han colocado en la lista.

"Alguien que estaba en la lista de Vox y ahora vota al PSOE no tiene principios firmes", declaró Manuel Vela, candidato del partido de Abascal, a Diario de Cádiz.

José María Román, alcalde de Chiclana de la Frontera, habló con EL ESPAÑOL sobre lo acontecido. "Lo que demuestra es que —la del PSOE— es una candidatura que integra a mucha gente, con hasta 11 independientes. Eso genera que alguien de la candidatura de Vox se va a pronunciar a favor nuestra", expone.

De sus palabras destaca que era "lo que estábamos intentando buscar", una candidatura que es por Chiclana y "para Chiclana, por encima de ideologías".

Según el regidor, es algo que le traslada la gente. Quieren un municipio donde todos se entiendan por el bien de quienes viven allí y de quienes pasan sólo algunas fechas en la localidad para disfrutar de ella en vacaciones.

