Aberchán, el médico que "maneja ignorantes", y su yerno "el Lobo peligroso": así ‘reinan’ en Melilla

La evolución de la investigación policial frente a la trama que presuntamente está detrás del fraude del voto por correo en Melilla para este 28-M no está dejando lugar para demasiadas sorpresas. Este lunes, la Policía Nacional detuvo a 6 personas, y a otros 3 el martes. Uno de ellos es el número 3 de la candidatura de Coalición por Melilla (CpM) y actual consejero de Distritos en el Gobierno en coalición con el PSOE en el Gobierno de la Ciudad Autónoma, Mohamed Ahmed Al-Lal. El otro nombre que ha trascendido es el de Abdelilah Nasiri, conocido tanto por su sobrenombre, Abdul El Lobo como por ser yerno de Mustafá Aberchán, el presidente del CpM y quien ya fuera condenado por falsedad documental y dos delitos electorales en 2008 por comprar votos por correo.

El Lobo es el marido de una de las tres hijas que Mustafá Aberchán con su mujer, Zahra. "El Lobo es el hombre de confianza de Aberchán, pero tiene la inteligencia de una nuez. Es inculto y peligroso. Es conocido en toda Melilla por sus altercados violentos, como el que protagonizó en la feria, cuando llegó a exclamar el típico no sabéis quién es mi suegro", precisa una fuente de toda solvencia consultada a EL ESPAÑOL.

"No tiene oficio conocido. Se supone que es el que iba por todas las consejerías que maneja el CpM recogiendo el dinero de los proyectos y de las cosas. Ostentaba mucho poder, ante los consejeros y todo, haciendo valer siempre su condición de yerno de Aberchán", precisa otra fuente que también prefiere mantener el anonimato.

El suegrísimo es Mustafá Aberchán, y para acumular todo ese poder en Melilla pese a haber sido condenado a dos años de prisión e inhabilitado por intentar ganar las elecciones de manera fraudulenta en 2008, es necesario contar su historia.

Nació hace 63 años en el barrio melillense de Monte María Cristina en el seno de una familia marroquí que regentaba una tienda de alimentación. Accedió a la nacionalidad española a los 27 años, en 1987, tras el proceso de regularización efectuado en Ceuta y Melilla por el Gobierno de Felipe González.

Estudió el bachillerato en el Colegio del Carmen, en Melilla, regentado por los Hermanos de La Salle. Luego hizo Medicina en Granada gracias a una beca del Gobierno marroquí. Allí conoció a su mujer, nacida en Larache, y también licenciada en la misma Facultad. Posteriormente Aberchán se especializó en Cirugía Digestiva "pero no hizo con el MIR: lo hizo a través de un convenio entre España y Marruecos que ya no existe", cuenta otra fuente.

Hasta 1994 ejerció en el Hospital Comarcal de Baza como cirujano, pero el convenio del Gobierno marroquí espiró y le impidió legalmente desde entonces seguir ejerciendo como cirujano en un hospital público español. Por ello volvió a Melilla en 1995, donde "no era nada conocido", y abrió una consulta privada en la que solo podía practicar operaciones de cirugía menor. También operaba también esporádicamente en un hospital de Nador.

En Juventudes Socialistas

Siempre le gustó la política y llegó a militar en Juventudes Socialistas. Dos de sus hermanos, Benaisa y Aisha, estaban afiliados al PSOE, e incluso Benaisa había sido representante en la Asamblea melillense por el partido socialista. Pero el sector islámico del partido se escindió, y por ello en 1995 funda Coalición por Melilla. Ya en las elecciones de ese año se convierte en la tercera fuerza política en su Asamblea. En 1998 se convierte en Consejero de Medio Ambiente gracias a una moción de censura presentada por un edil que había abandonado el PP, el apoyo del PSOE y los votos del CpM.

En 1999 otra carambola del destino le haría presidente de la Ciudad Autónoma con el apoyo del Grupo Independiente Liberal de Jesús Gil y de dos diputados del PSOE, que desoyeron las órdenes dadas por Joaquín Almunia desde Ferraz para que no hubiera pactos ni con el GIL ni con el CpM.

Sus vínculos con el PSOE adquirieron tintes delictivos -comunes- en 2008. A aquellos comicios concurrieron en coalición el PSOE y Coalición por Melilla (CpM). Se enviaron cartas con membrete del INEM prometiendo trabajo a cambio del voto. "La gente iba con la carta del INEM, entregaban el voto en las sedes de ambos partidos y los partidos los dejaban en Correos". Aquello se saldó con 18 condenados de ambos partidos por delitos de falsedad y fraude electoral. Entre ellos, destacan las condenas a 2 años de cárcel y 30 meses de inhabilitación para el secretario general del PSOE de Melilla, Dionisio Muñoz, y otros 2 años de prisión y 30 meses de inhabilitación para Aberchán. La inhabilitación de Aberchán espira en agosto, y por ello no puede concurrir como candidato a estas elecciones.

"Es una persona muy falsa, No se puede estar tranquilo con él porque sabes que te la va a jugar. Y es un zorro que sabe manejar a las masas ignorantes. En Melilla como un mesías: un médico es un semidiós", cuenta otra de las fuentes a este periódico.

Ha alternado la política con el ejercicio de la medicina. Es cirujano en el Ingesa, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria que depende del Ministerio de Sanidad y que gestiona la prestación sanitaria pública de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Vive en un chalé cerca de la frontera, construido por él en un terreno que adquirió para ello.

"Aquí sabemos todos que es un quintacolumnista. No era normal, cuando estaban las fronteras abiertas, el flujo de enfermos que venía de Marruecos buscándolo para que los operara en el Hospital". Tampoco era normal "que cuando era diputado de la Asamblea abandonara la operación para atender cuestiones políticas que estaba haciendo y dejara al cargo al otro cirujano ".

"Ingeniería social"

Otra fuente precisa que "el CpM es una obra de ingeniería social de Aberchán. Lo que busca es quedarse con la ciudad. Va de santón y utiliza la religión. A los no musulmanes los llama blanquitos. Hermanos Mulsulmanes, no votéis a los blanquitos: esa es la consigna de CpM. Lo que ocurre es que no son eficaces. En otras elecciones empezaron con 2.000 votos, luego, con 4.500... y ahora con 10.000: ocho o nueve concejales. Lo que les ha pasado en estas elecciones es que la red de captación de votos que tenían se les ha hecho freelance".

Por el momento, tal y como ha avanzado EL ESPAÑOL, todos los arrestados pertenecerían al más bajo escalón de la organización, habituales del mundo del narcotráfico en la ciudad. Cumplían la función de comprar los votos a cambio de cantidades que oscilaban entre los 50 y los 200 euros. "Y llegaban al CpM y decían: tengo mil votos y me he gastado tanto. Pero ahora cuestan tanto. Y se les pagaba. ¿Y quién se los pagaba? Y los de abajo cantan por bulerías. Porque ojo, al moro tú no lo puedes comprar: sólo lo puedes alquilar".

Los agentes esperan ahora llegar a los autores intelectuales del fraude. orquestado por el CpM, un partido considerado por los servicios de inteligencia y por mandos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado consultados por EL ESPAÑOL como el satélite político de Marruecos en la ciudad autónoma. Según fuentes consultadas en ambas esferas por este diario, CpM es un partido con notoria conexión marroquí y, por tanto, no se descarta la posible injerencia de Rabat en este episodio de fraude electoral.

La operación policial se ha precipitado después de que los investigadores detectasen un intento de soborno a funcionarios de Correos en Barcelona, a los que se les trató de comprar para extraer los votos de Melilla y llevarlos a salvo a la península. No es la primera vez de este modus operandi: la sentencia que condenó a Aberchán en 2008, a la que ha tenido acceso este medio, consideró como hechos probados que el partido "tenía contactos en el servicio de Correos que podían facilitarles el acceso a los sobres".

