'El Matagatos’, tras la paliza en grupo a Antonio en Murcia: “Porque iban borrachos, si no, lo matan”

Al término de cada jornada liguera, lo habitual es que los partidos de fútbol sean analizados al milímetro en los programas deportivos por sus respectivos tertulianos de cabecera. En el pueblo de Fortuna, 'El Matagatos' y su pandilla de menores de edad le han dado una macabra vuelta de tuerca a este género, comentando en Instagram la paliza en grupo que le dieron al pobre Antonio porque salió en defensa de su novia, después de que uno de ellos la acosara y le dijera que si quería mantenía sexo con ella.

En esta versión hardcore de lo que sucede en los programas deportivos, en vez de comentar las mejores jugadas del partido de fútbol, el guion es tan nauseabundo que se centra en repasar los puñetazos y las patadas que ha recibido Antonio a manos de una turba de menores -de entre 13 y 16 años-. De hecho, algunos de los agresores se convierten en 'tertulianos' porque intervienen en Instagram, jactándose de los golpes que ellos mismos le han propinado a la víctima.

El que hace las veces de presentador es 'El Matagatos': un chico, de 21 años, con antecedentes por amenazas y con una orden de alejamiento en vigor de una chica menor de edad a la que agredió en un episodio de violencia de género. Prueba de ello es que el directo se emite a través de su perfil de Instagram, el 10 de marzo, con el supuesto objetivo de darle publicidad a la paliza que acaba de recibir Antonio y que ha sido grabada por el propio 'Matagatos'.

Tanto el vídeo del linchamiento como el de la 'tertulia' donde bromean sobre las lesiones que sufre Antonio, obran en poder de la Guardia Civil y son pruebas fundamentales para las acciones legales que ejercerá la familia de la víctima a través del letrado Pedro Lozano. EL ESPAÑOL ha accedido en exclusiva al streaming que 'El Matagatos' realizó en Instagram, justo después del linchamiento, y su contenido pone de manifiesto que no se arrepentían de haber apaleado en grupo a un chico indefenso, de 18 años, al que acorralaron en la calle aquel lunes 10 de marzo.

'El Matagatos', uno de los identificados por propinar una paliza en grupo a un vecino de Fortuna, jactándose de lo sucedido en Instagram

Este directo en Instagram también saca a la luz la falta de conciencia en el manejo de redes sociales que demostraron quienes lo vieron. Valgan como ejemplo los corazones que enviaron a los comentarios de sus protagonistas: 'El Matagatos' y varios menores de edad, a los que este diario les ha cambiado sus nombres, por otros falsos, para transcribir el análisis bárbaro que hicieron sobre cómo acorralaron a Antonio contra una furgoneta, para apalearle delante de su novia, su primo y dos amigas.

- 'El Matagatos' al inicio del directo en Instagram: Esa sí que ha sido buena, luego volvimos, cuando lo de la Policía, y vi que el espejo estaba metido para adentro por la pelea. ¡Acho lo pusisteis!… El Mario le ha dado un puñetazo al Manuel en toda la barriga. Porque el Manuel y el Vicente iban borrachos, que si no, se cargan al tío, lo matan [a Antonio].

- Un menor: ¡Acho! ¿Vistes el último que yo le di?

- 'El Matagatos': Acho, no sé, yo vi cuando el Antonio le dio un puñetazo y el Manuel también. Lo pusisteis...

- Un menor: Le metí una en la cara y se puso la mano en la boca. ¿Te acuerdas?

- 'El Matagatos': Hermano, yo no le iba a pegar al 'payo' porque yo que sé. Me han dicho que es buen zagal.

- Otro menor: Más de lo que le hemos hecho al payo no se le puede hacer.

- 'El Matagatos': ¿Cómo que no se le puede hacer, hermano? Cabrón, si le habéis sacado la mandíbula, le habéis quitado un diente, el labio está partido y se lo tienen que coser.

- Otro menor: El labio se lo he partido yo, hazme caso.

- 'El Matagatos': El Vicente creo que no dio ni una, estaba 'to' borracho, se estrelló contra el coche y casi se cae. Yo lo vi 'to' borracho.

- Otro menor: ¿Tú has visto la que yo le di?

- 'El Matagatos': No vi casi nada, hermano, si yo estaba grabando y solo vi cuando lo pusisteis contra el coche. Ahí flipé: puñetazos por 'tos' 'laos', con las dos manos.

- Otro menor: El que más dio ahí, fue el Manuel, y luego fui yo.

- 'El Matagatos': Acho, pero eso sí, ahí os habéis pasado, hermano. Habéis ido cuatro o cinco a por uno. Pero es que eso pasa en Fortuna.

- Otro menor: Es que había mucha gente separando. Tío, no sé para qué separan tanto. Si ves el vídeo bien, salen las payas diciendo: '¡Hijos de puta!'

Un grupo de adolescentes, cuatro de ellos menores de edad, propina una paliza a un chico de Fortuna y la retransmite en Instagram.

Con esos comentarios, se puede afirmar que 'El Matagatos' se ha cavado su propia tumba porque confiesa que grabó la paliza que investiga la Guardia Civil. Pedro Lozano, el abogado que representa a la víctima de esta agresión, avanza que ejercerá acciones legales contra este joven, de 21 años, por la comisión de tres delitos.

"Es el único de los investigados que ha rebasado la mayoría de edad y del visionado de las imágenes se desprende la posible comisión de un delito contra la integridad moral, por la grabación del vídeo; un segundo delito de revelación de secreto, por su difusión en redes sociales, y un tercero de inducción a delinquir porque él instigó supuestamente a los menores a pegar a Antonio", tal y como sostiene el letrado.

"Las acciones contra 'El Matagatos' se dirigirán al juzgado de instrucción de Cieza, cuando la Guardia Civil entregue sus diligencias, mientras que para los menores pediremos un delito de lesiones graves ante la Fiscalía de Menores de Murcia por la desproporción entre el número de atacantes y la víctima", según precisa el abogado Pedro Lozano.

De momento, el Instituto Armado no ha concluido sus pesquisas por dos motivos. El primero, se debe a que de los seis jóvenes implicados en la paliza grupal a Antonio solo han sido identificados cinco: 'El Matagatos', como el presunto inductor, junto a dos menores de 16 años y dos críos inimputables de 13 años, todos ellos, como supuestos agresores. Falta por conocerse la identidad de uno y para lograrlo, los investigadores están escudriñando el vídeo del linchamiento -fotograma a fotograma-.

El segundo motivo por el que la investigación sigue abierta, se debe a una nueva denuncia que ha sido presentada por Fernando: el padre de un menor de 14 años que es primo de Antonio, la víctima de la paliza, y que fue perseguido por otro adolescente que esgrimía un arma blanca. "Hay testigos que vieron cómo uno de esos chicos sacó un cuchillo de su riñonera y persiguió a mi hijo por varias calles, diciéndole: 'si te pillo te mato'", tal y como relata Fernando a EL ESPAÑOL.

El menor sin camiseta supuestamente persiguió con un cuchillo a un primo del adolescente que fue linchado en Fortuna.

La Guardia Civil está trabajando en la identificación de este séptimo menor de edad, por los supuestos delitos de amenazas de muerte y tentativa de lesiones. Este diario ha podido saber que el sospechoso aparece sin camiseta, justo al inicio del vídeo de la brutal paliza que sufrió Antonio, aquella truculenta noche del 10 de marzo. "Esto lo he denunciado porque no puede quedar impune, no puede llegar una 'manada' y decir: vamos a buscar a una presa, a dos o a tres", sentencia Fernando.

Las palabras de indignación de este padre de familia se deben a que su hijo, de 14 años, al igual que le ocurrió a su sobrino, Antonio, de 18 años, tuvo que correr para proteger su integridad física: "Mi hijo temió por su vida".

Aquel lunes, Antonio acudió a una hamburguesería, junto a su novia, su primo y dos amigas. Después de cenar se fueron paseando hasta un comercio regentado por un ciudadano asiático, para comprar una bolsa de pipas. Al local entraron Antonio y su primo, mientras que en la calle se quedaron esperando las tres chicas, siendo abordadas por unos hermanos gemelos de 13 años, los cuales las acosaron.

Uno de esos críos inimputables le llegó a espetar esto a la novia de Antonio: "Yo si quiero, me la follo". Tal obscenidad provocó que el adolescente saliera en defensa de su chica y el grupo de menores lo acorraló para apalearlo, mientras que uno de ellos se fue a por el primo: el hijo de Fernando. "Mi hijo estaba al lado de Antonio cuando le engancharon y un descerebrado que iba descamisado, sacó de la riñonera un chuchillo y se le encaró a mi chiquillo. Eran siete u ocho, atacando cada uno por un sitio".

- ¿Qué ocurrió después?

- Fernando: Mi hijo salió corriendo en un acto de supervivencia. Como juega al fútbol y hace mucho deporte en el gimnasio que tenemos en casa, logró escapar, de lo contrario ahora podríamos contar una desgracia mayor. Corrió por varias calles porque ese chico seguía buscándole a ver si le cazaba y consiguió esconderse debajo de un coche, enviándole mensajes a mi mujer y a su novia. Eran mensajes de pánico absoluto.

Sigue los temas que te interesan