Habla Antonio, el joven apaleado por menores en Murcia para subirlo a Instagram: "Me tocó"

Antonio ha tomado una decisión drástica con 18 años: no piensa volver a salir con sus amigos y su novia por las calles de Fortuna -el pueblo que le vio nacer y donde reside actualmente-. Tan dura decisión para un chico que se encuentra en plena efervescencia juvenil se debe a que Antonio ha recibido una paliza, a manos de una turba de menores, por salir en defensa de su chica cuando un crío de 13 años le dijo que si quería podía mantener sexo con ella. "Iban buscando un objetivo al que pegar y me tocó a mí", tal y como explica el propio adolescente a EL ESPAÑOL, en la puerta de su casa.

La reflexión sincera que realiza Antonio, nada más bajarse del coche de su padre tras recogerlo este lunes a la salida del instituto, va en consonancia con la imagen de chico responsable que desprende: tiene cara de no haber roto un plato en su vida. De hecho, este estudiante de Bachillerato está trabajando duro este curso, con la mirada puesta en la EBAU (selectividad), porque sueña con seguir la estela profesional de su padre: convertirse en prostodoncista, especialista en tratamientos de prótesis dental. Aunque la paliza que ha recibido le tiene distraído últimamente en clase.

"La agresión le viene a la cabeza de forma recurrente y le cuesta mucho concentrarse", según confirma su padre, el otro Antonio de la casa. "Ha sido tremendo, estamos todavía con el susto en el cuerpo". Prueba de ello es que el propio adolescente explica a este diario que no quiere pronunciarse sobre la terrible agresión que ha sufrido y que ya ha denunciado ante la Guardia Civil. Antonio solo quiere dejar clara una cosa al periodista: "No insulté a esos chicos ni les amenacé, solo les dije que dejasen en paz a mi novia. Tanto ella como sus amigas están muy asustadas por lo que pasó".

Y como para no estarlo tras el linchamiento que sufrió Antonio, en plena vía pública, el pasado lunes, después de salir a cenar a una hamburguesería, junto a su novia y unos amigos, como colofón al Día de la Mona que cada 10 de marzo se celebra en Fortuna. La paliza a este chico ha indignado a los vecinos de esta localidad murciana no solo porque pertenece a una familia muy querida, debido a que sus padres regentan una clínica dental, sino porque además la agresión fue retransmitida en Instagram como si fuese un evento. Prueba de ello es que en la denuncia presentada ante la Guardia Civil se ha aportado el vídeo que ilustra este reportaje.

Un grupo de adolescentes, cuatro de ellos menores de edad, propina una paliza a un chico de Fortuna y la retransmite en Instagram.

"Se fijaron en mi hijo y fueron a por él: le eligieron de manera aleatoria", tal y como sostiene el cabeza de familia en la entrevista que concede a EL ESPAÑOL. "Yo soy de Fortuna de toda la vida y esto no lo he visto nunca: estamos muy preocupados. El modus operandi es como el de una banda organizada, un líder que instiga a la violencia en los menores, pero él no interviene de forma violenta porque tiene antecedentes penales".

Antonio ha visionado el vídeo de la paliza a su primogénito, haciendo de tripas corazón, y ha llegado a esa conclusión porque la persona que grabó la agresión fue 'El Matagatos': un chico de 21 años con detenciones por violencia género, amenazas y lesiones. Aquel lunes, 'El Matagatos' era el único que tenía superada la mayoría de edad a ojos del Código Penal, contaba con antecedentes, y no le puso la mano encima a su hijo, sólo filmó el ataque supuestamente perpetrado por dos menores, de 16 años, y dos críos inimputables, de 13 años. "Yo creo que actúan como una banda organizada porque tiene las características propias", insiste el cabeza de familia.

Del contenido de la denuncia a la que ha accedido este diario, se desprende que no podría descartarse que este grupo de menores saliese a la calle con la intención de agredir a alguien como diversión y con la única finalidad de publicarlo en redes sociales. Todo ello debido a que en apariencia no había rencillas previas entre víctima y agresores. Esta práctica ya se ha producido en otros puntos del país, como Zamora, donde grupos de jóvenes escogían un objetivo, lo acorralaban para darle una tunda y lo grababan para difundirlo. Y eso es lo que ha ocurrido con la agresión de Antonio colgada en la cuenta de Instagram: peleass_de_fortuna.

"Esto ha pasado a las nueve y media de la noche, no estamos hablando de un tumulto entre jóvenes, un fin de semana de madrugada, cuando están bebidos: ¿A dónde vamos como sociedad?", se pregunta indignado, Antonio, un reputado prostodoncista de 47 años. "Estamos hablando de que ocurrió en 'horario infantil', cuando las familias están por la calle. Por eso hago una llamada de atención porque aquí hay que cambiar algo".

Antonio es el padre del adolescente de 18 años apaleado por una turba de menores en Fortuna.

Aquel lunes 10 de marzo, Día de la Mona, Antonio quedó con su novia, de 16 años, con su primo, de 14 años, y dos amigas. Primero acudieron a una hamburguesería y después de cenar se fueron paseando hasta un comercio regentado por un ciudadano asiático, en la avenida Salvador Allende, para comprar una bolsa de pipas. Al local entraron los dos chicos y en la calle se quedaron las tres chicas, siendo abordadas por unos hermanos gemelos de 13 años. Así lo detalla el propio Antonio en la denuncia que ha presentado por un delito de lesiones ante la Guardia Civil:

"Encontrándonos en el interior [de la tienda] escuchamos cómo unos jóvenes acosaban a las tres chicas. Salimos y vimos a dos menores que son gemelos pidiéndoles el Instagram. Yo les dije que las dejasen tranquilas, nos marchamos calle arriba y uno de los gemelos dijo: 'Yo si quiero, me la follo'. Los ignoramos y seguimos andando, entonces, los gemelos empezaron a seguirnos y cuando giramos de la avenida a la calle Velázquez, nos acorralaron y empezaron a golpearme", según relata Antonio.

Tales afirmaciones están respaldadas por el vídeo que 'El Matagatos' realizó, donde se pone de manifiesto que este adolescente, de 18 años, que estuvo tres meses dando clases de boxeo y que suele acudir al gimnasio, no respondió con violencia a ningún insulto ni empujón. Pero a pesar de evitar la bronca, Antonio recibió un tsunami de puñetazos y patadas por todo el cuerpo. "Conocía a uno de ellos, está federado en boxeo, y me propinó varios golpes en la frente", según prosigue relatando la víctima.

"Otro chico me dio un puñetazo que me dañó tres dientes, por los que estoy recibiendo tratamiento médico, y me partió el labio". Todo eso pasó después de que 'El Matagatos', móvil en mano, supuestamente animase a los menores a atacar a Antonio. "'El Matagatos' no llegó a golpearme, pero en la puerta del chino cuando se inició todo, les dijo a los dos menores que nos siguieran, diciendo textualmente: 'Ir a por él'". El apaleamiento se produjo ante la mirada cómplice de varios testigos, pero solo uno tuvo la valentía de meterse a ayudar a Antonio: un joven de Marruecos.

La hamburguesería en la que estuvo cenando Antonio junto a su novio antes de sufrir una paliza a manos de una turba de menores de edad. Badía

"Hicieron una primera intentona de agredirlo en un portal, si lo llegan a meter ahí: no tiene escapatoria. A la altura de la calle Velázquez le acorralaron y como se ve perfectamente en el vídeo: le agredieron de una forma brutal", tal y como remarca el padre de la víctima, con un nudo en el estómago al recordar las imágenes. "Mi hijo tuvo la fuerza y la habilidad de lograr escapar, pero si lo llegan a reducir, lo tiran al suelo y le pegan patadas, estaríamos hablando de consecuencias más graves. Menos mal que tuvo la habilidad de escaparse con la ayuda de un marroquí".

Antonio corrió como si le fuese la vida en ello, hasta una pizzería, donde pidió que alertasen a la Policía Local de que un grupo de chicos le perseguía para pegarle. Entretanto, su primo, de solo 14 años, era perseguido por otro adolescente que supuestamente esgrimía un cuchillo y al que dio esquinazo tras esconderse. "A mi sobrino le iba persiguiendo otro chico y terminó debajo de un coche, súper asustado, llamando a su madre y enviando mensajes a su novia, diciéndole que temía por su vida", según detalla Antonio, padre de la víctima y tío de este menor. "Los audios que envió son terribles: 'Reza por mí, por favor, me van a matar'".

- ¿Cómo reaccionó cuando le informaron que su hijo estaba refugiado en una pizzería tras recibir una paliza?

- Antonio: Nosotros estábamos celebrando el Día de la Mona en el campo, junto a mi madre. Yo me quedé en shock con la llamada de mi cuñada. Cuando llegamos a la pizzería, mi hijo estaba con el labio partido, con un diente dislocado, con la cara inflamada y ensangrentada.

- ¿Cómo se encuentra su hijo?

- A nivel físico, está un poco condolido, le duele la cara y está tomando antibióticos porque casi seguro que va a perder una pieza dental. A nivel anímico, mi hijo nos muestra la cara positiva, pero yo sé que él está jodido. Está mal y se encuentra fastidiado. De hecho, me ha manifestado que no quiere volver a salir por Fortuna más, ni a divertirse ni a otra cosa. Entonces, eso me duele porque Fortuna es mi pueblo, es donde yo he pasado toda mi vida y jamás han ocurrido cosas así: estamos hablando de críos.

- ¿Cómo están digiriendo en casa esta terrible agresión?

- Somos del mismo pueblo, nosotros y ellos, entonces, no queremos darle una trascendencia demasiado peyorativa, por las consecuencias que puede tener y cómo pueden llegar a reaccionar sus familias. Por un lado, tenemos un poco de miedo, pero por otro lado, también tenemos que hacerle frente porque se trata de nuestra seguridad y de nuestra convivencia en paz. Esto no tiene justificación alguna y hay que atajarlo.

Antonio, este lunes, mientras concede una entrevista tras la agresión sufrida por su hijo. Badía

En la denuncia presentada, Antonio, de 18 años, solicita a la Guardia Civil que se le imponga a los cinco denunciados una orden de alejamiento "porque teme por su integridad física". Sus padres han contratado los servicios del letrado Pedro Lozano para emprender acciones legales, una vez concluya la investigación del Instituto Armado y entreguen su informe a los juzgados de Cieza. De momento, no hay detenidos, pero si están identificados los supuestos implicados en el linchamiento: 'El Matagatos', los dos menores de edad y los niños inimputables.

"Nosotros estamos intentando hacer vida normal", afirma el cabeza de familia. Tanto Antonio como su esposa, Elena, siguen al pie del cañón en la conocida clínica dental que regentan desde hace dos décadas en Fortuna. "Somos gente del pueblo y ellos son gente del pueblo, les conozco, y no tengo por qué temerles y ellos tampoco tienen que temerme a mí. Incluso hemos hablado con la abuela de alguno de esos chicos y nos ha dicho que se sienten mal y que no sabían que era mi hijo, pero yo le he contestado que da igual que sea mi hijo o el de otro: esto no se puede justificar. Es una pena".

- ¿Los padres o algún familiar de los agresores de su hijo han venido a su clínica o han contactado con usted o su esposa para pedirles disculpas por la paliza que ha recibido su hijo?

- Antonio: No ha venido nadie de forma directa. Tampoco me importa.

A este padre, lo único que le preocupa es que a su hijo no le queden secuelas psicológicas para que vuelva a salir por las calles de su pueblo sin miedo, como cualquier zagal de su edad que queda con sus amigos. Dan fe de ello, los mensajes de WhatsApp que le ha enviado al adolescente mientras que estaba en clase, este lunes, en el instituto.

- Padre: ¿Cómo vas cariño?

- Hijo: No sé, el primer día es un poco complicado.

- Padre: Tienes que tener fuerza y seguir adelante.

- Hijo: Voy como puedo.

A lo largo de toda la entrevista, este hombre no tiene ni una mala palabra con los menores que han agredido sin piedad a su hijo ni muestra ánimo de venganza con sus respectivas familias. Todo lo contrario, Antonio solo habla desde la coherencia: "Lo que yo quiero que quede claro, es que los padres de esos críos tomen nota de lo que están haciendo sus hijos y les eduquen como yo hago con el mío, para que sea una buena persona, pero si esos padres no son capaces de educar a sus hijos, tendrá que ser otra autoridad la que tendrá que corregir ciertas conductas".

- ¿Qué espera usted del proceso legal que se avecina?

- Antonio: Hemos interpuesto la denuncia porque no queremos que esto le pase a otro crío, para que la Guardia Civil vaya a la casa de los padres de estos chicos y les diga lo que están haciendo sus hijos, para que les enseñen los vídeos y vean cuál es su manera de divertirse. Espero que la Justicia, al menos, les dé un escarmiento para que esos chavales no vuelvan a repetir este tipo de conductas. Lo más importante en este momento, es que mi hijo y mi familia, como ciudadanos libres que somos, podamos salir a la calle, tranquilamente, en buena convivencia y sin miedo.

