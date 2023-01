El menú del día más barato de España lo vende Francisco Porrero: ofrece ocho platos y cuesta 3,50 €

La fiebre por vender el menú del día más barato de España empieza a extenderse. La guerra de precios iniciada por el hostelero Carlos Moreno continúa y ahora es un colega de profesión el que ofrece el menú del día más económico del país. Se trata de Francisco Porrero, que el pasado 16 de enero comenzó a despachar, por un módico precio, un menú con cuatro primeros y cuatro segundos a elegir, agua, pan y postre.

Así, Francisco Porrero (Madrid, 1969) –de ahora en adelante Paco, como le conocen sus allegados– se suma a la revolución de vender menús low cost para hacer frente a la crisis económica derivada de la pandemia. Y aunque el hostelero no ha inventado la tradición de vender el histórico menú del día en los bares y restaurantes de España, sí ha innovado en el precio, ya que lo comercia a tan sólo 3,50 euros.

El menú del día, no obstante, cuenta con miles de adeptos en España desde que se popularizó en la década de los 60. Fue Manuel Fraga, ministro de Información y Turismo del entre 1962 y 1969 quien impulsó el menú turístico con el fin de atraer turistas extranjeros durante los años en los que la dictadura de Franco empezaba a agotarse.

De esa manera, aquel menú que llegó como una idea importada de Francia se estableció en el día a día de los españoles, que, desde entonces, recurren asiduamente a dicho menú compuesto por primero, segundo, postre, pan y postre o café. Siempre, eso sí, con un precio competitivo que no desafiaba las reglas del mercado hasta la llegada del hostelero Carlos Moreno y ahora, de Paco, quienes se han atrevido a reducir el precio hasta los 3,50 euros.

El Bar de Paco

Paco, reconoce a EL ESPAÑOL, comenzó a vender el menú low cost “por la situación” en la que se encontraba su bar, situado el número 17 de la calle de Getafe, en el municipio madrileño de Parla. “Estuve todo el año pasado –2022– luchando y trabajando bien, pero desde que comenzó la guerra en Ucrania se ha notado que la vida se ha encarecido y hay menos clientes, por eso, con el nuevo año, empecé a vender estos menús del día. Se están vendiendo muy bien”, explica a este medio en una de las mesas del Bar de Paco, su restaurante.

Este bar, de hecho, no lleva mucho tiempo abierto, ya que el experimentado hostelero tomó riendas de local en noviembre de 2021 –hace poco más de un año–. Era su primera experiencia al mando de un negocio, pues desde que comenzó su trayectoria laboral siempre había trabajado por cuenta ajena.

“Con 13 años salí del colegio y como mi padre trabajaba en un hotel, comencé a colaborar en la cocina. Estuve unos años de aprendiz hasta que me fui a hacer la mili a Bilbao, pero al volver continué con mi profesión. Me volvieron a llamar del Hotel San Francisco de Sales, un hotel que ya no existe cercano al Tribunal Constitucional, y lo que iban a ser unos meses de trabajo acabaron siendo 3 años”, rememora el hostelero.

Después, Paco cambió los fogones por las manzanas y las peras. Su hermano tenía una frutería en el centro de Madrid, pero sufrió un accidente, así que él y su mujer Kelly Peña (Bolivia, 1976) comenzaron hacerse cargo de ella. Esta frutería estaba en el Mercado de la Cebada, un emplazamiento que le venía como anillo al dedo, ya que él siempre había sido vecino de Usera.

Todo cambió, no obstante, cuando tuvo que empezar a trabajar en los diferentes bares de Parla. Desde el restaurante El Tranvía hasta la cafetería La Alameda, un lugar en el que se sentía como en casa. Pero los vientos de la pandemia comenzaron a arreciar congelando la economía y, particularmente, la hostelería. “Mi jefe, con confianza, me dijo que no podía continuar dándome trabajo porque las cosas estaban complicadas y me tuvo que despedir. Yo lo entendí y con lo que me dio tras el despido más unos ahorros, abrí este local”, explica.

Un local que funcionó bien unos meses, pero que luego comenzó a ir de capa caída hasta que Paco se sumó a Carlos Moreno y su equipo de El Bocata para comenzar a vender los menús del día más baratos de España. “De momento, llevo un par de semanas con ellos y he vendido casi 300. La cosa va muy bien y espero que, poco a poco, siga yendo a mejor”, reconoce mientras se aproxima la hora de la comida.

El menú barato

El día que este diario visitó el Bar de Paco, el hostelero estaba cocinando el menú del día, que, aunque sea barato, se sigue elaborando in situ. Nada de precocinados. Ataviado con un delantal rojo, Paco se hallaba delante de una paellera con todo tipo de mariscos y algo de arroz aún sin cocer. Los fogones, a tope, y el cocinero, removiendo el contenido con habilidad.

Evidentemente, uno de los platos del menú de ese día era paella, aunque, como Paco ha explicado a este medio, “los clientes pueden elegir entre cuatro primeros y cuatro segundos”. “Sin embargo, dentro de poco queremos que sean cinco y cinco”, añade. Todo ello, acompañado de un trozo de pan, una botella de agua mineral de 50 centilitros y un postre que puede ser una pieza de fruta, un yogur o un flan.

Todo se sirve en una bandeja de porexpán con varios compartimentos y los menús siempre son para llevar. De este modo, Paco ahorra en la limpieza de la vajilla y en el propio servicio que supondría tener que servir el menú del día en el local. Aun así, también hay otro menú más caro –por 7 euros– al que el consumidor puede acceder en el propio restaurante. Pero, sin duda, lo que está cambiando el destino del Bar de Paco es el menú de 3,50 euros.

“Desde que empezó a venderse se ha notado muchísimo el aumento de la clientela. Está siendo muy bien acogido por los clientes”, cuenta Juan Sánchez, el camarero hondureño, que, junto a Paco y Kelly, forman el equipo del Bar de Paco, el nuevo restaurante con el menú del día más barato de España.

