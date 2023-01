Javier Pérez Santana, el productor de segunda fila en la diana por el presunto acoso a Jedet en los Feroz

El décimo aniversario de los Premios Feroz culminaría en un éxito rotundo en la capital aragonesa: mejor película del año As Bestas, Cinco Lobitos como mejor guion, Carla Simón con mejor dirección por Alcarràs, Pedro Almodóvar como Premio de Honor... Pero lo que nadie se esperaba es que ocurriera algo que eclipsara la gala: la presunta agresión sexual del productor Javier Pérez Santana -quien tras ser detenido quedó en libertad con cargos- a la actriz trans Jedet.

Pero, ¿quién es Javier Pérez Santana?

EL ESPAÑOL ha intentado ponerse en contacto con más de 20 personas del entorno de Santana y Jedet para saber más de este suceso y del productor. Nadie ha respondido.

Por lo que hemos averiguado, este productor de segunda fila tiene 55 años, vive en Barcelona y participa en ocho sociedades limitadas dedicadas a la construcción inmobiliaria y a las telecomunicaciones. Una es Testamento, la productora de la película nominada en los Feroz 2023 a Premio Arrebato Ficción Mi vacío y yo. El filme narra la historia de Raphi, una persona diagnosticada con disforia de género que intenta buscar su verdadera identidad. Finalmente, perdió contra La Piedad de Eduardo Casanova.

Según la empresa Informa, Santana ostenta en esta empresa el cargo de administrador solidario. El otro administrador era Agustí Villaronga, fallecido el pasado 22 de enero y director de películas como Tras el cristal, El rey de la Habana o El niño de la luna.

La productora Testamento se constituyó el 11 de febrero de 2011 y se dedica a las producciones cinematográficas, teatrales y a cualquier otra actividad relacionada con eventos culturales y de ocio. Los principales datos de dicha sociedad demuestran que, hasta 2021, su actividad económica fue mediocre. De hecho, durante el 2020, el importe de ventas fue de tan solo 31.725 euros, con unas ganancias de 1.319,43 euros. Es en el 2021 cuando comienza a tener cierta actividad, ascendiendo a una cifra de negocios en dicho año de 177.120,57 euros y unos beneficios de 54.769,39 euros.

¿Y qué hizo que la facturación aumentara tanto de un año a otro?

Fácil. Ser productor del largometraje de Villaronga, El ventre del mar. En 2021 fue galardonada en el Festival de Málaga con la Biznaga de Oro a la mejor película y estuvo nominada en los Premios Feroz por Arrebato de Ficción. Además, esta suma de beneficios se debe a la producción del documental de Adrián Silvestre Sedimentos, en el que un grupo de mujeres trans viajan a un pequeño pueblo de León para explorar y admirar tanto los paisajes como su propia personalidad. Esta sí cuenta con el Premio Feroz 2022 de Arrebato de No Ficción.

Reacciones tras la supuesta agresión

Después de darse a conocer la presunta agresión sexual de Santana a Jedet en la fiesta de los Feroz, varias personalidades han condenado este tipo de actuaciones. Una de ellas es Silvia de Pé, actriz y secretaria general de la Junta de Gobierno de la Unión de Actores y Actrices y que estuvo tanto en la gala como en la fiesta. EL ESPAÑOL ha podido hablar con ella.

"Desde la Unión de Actores y Actrices condenamos absolutamente este tipo de prácticas que están tan normalizadas y metidas en la sociedad, en las fiestas y en ambientes distendidos. Repugna y rechazo son las palabras que definen estas actuaciones y apoyamos a todas las víctimas de acoso y agresión sexual, denuncien o no denuncien, porque al final siguen siendo victimas", dice de Pé.

La actriz también ha recalcado que, tanto Jedet como la otra persona que ha denunciado y que por ahora se desconoce la identidad, "han sido muy valientes al denunciar" y que "es un paso para dejar de creer que estas conductas son normales y para que otras personas también lo hagan. Es una voz de alarma para que empiecen a dejar de pasar estas cosas. Estamos deseando que se clarifique este asunto y que no haya más casos de este tipo porque es muy desagradable".

La Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE) ha mantenido la distancia lanzando así un comunicado en el que la AICE "repudia y condena" las agresiones sexuales que se denunciaron en la gala de los Premios Feroz e insitiendo en su inmediata intervención "nada más saber el hecho". Finalmente, ha declarado que los supuestos autores de este hecho "lamentable" serán vetados de los Premios Feroz y de todas las actividades organizadas por la AICE.

Adrián Silvestre, director y compañero de Santana, también ha señalado su postura frente a este tipo de comportamientos y ha esclarecido que no estuvo involucrado "ni en esta, ni en ninguna otra agresión sexual".

- Que no presencié los hechos por los que Javier Perez Santana fue detenido. Yo no estuve presente durante el altercado con la actriz, la llegada de la policía ni la posterior detención. No fue hasta el día siguiente que tuve conocimiento de lo sucedido, a través de la prensa. — Adrián Silvestre (@AdrianSilvestr) January 30, 2023

Asimismo, el presidente de Aragón, Javier Lambán, ha expresado su "indignación" a través de las redes sociales.

Manifiesto mi indignación ante las agresiones sexuales denunciadas en los @PremiosFeroz. Por el hecho en sí y por la imagen negativa que se proyecta de #Zaragoza en #España. Mi apoyo total a las víctimas. Hay que castigar a los agresores y exigir explicaciones a la organización — Javier Lambán (@JLambanM) January 29, 2023

Bob Pop, también acosado por Santana

En la mañana del pasado lunes, el actor y escritor Bob Pop reveló en Hoy por Hoy que también sufrió supuestos abusos por parte del productor Santana, pero que no pensó que "se podía denunciar". "Ese señor a mí me acosó en la fiesta. Pensaba que era un borracho baboso y no pensé en denunciar. Vino como tres veces a intentar comerme la boca sin ningún permiso y yo lo esquivaba como podía. Yo pensaba que me había tocado el típico borracho baboso y que tenía que aguantar. En ningún momento pensé que eso se podía denunciar. Lo que me parece un avance enorme es que no tengamos que asumir que eso es normal. Pero a mí me pareció que era lo que habíamos tenido que soportar toda la vida y que me tocó este, como me podría haber tocado cualquier otro", sostiene.

