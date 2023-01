Bob Pop denuncia que también fue acosado en los Feroz: "Vino tres veces a comerme la boca"

El escritor y guionista Bob Pop fue otra de las presuntas víctimas del productor Javier Pérez Santana durante la fiesta posterior a la celebración de la gala de los premios Feroz. Así lo ha asegurado esta mañana el también colaborador de Hoy por Hoy: el acoso no fue sólo contra la actriz y cantante trans Jedet –además de contra otro hombre cuya identidad aún no ha trascendido–, sino que se extendió a otros artistas invitados que acudieron al encuentro posterior a la gala y que, en su momento, no denunciaron.

"Ayer por la tarde, cuando leí lo que había pasado en la prensa, de repente vi la foto del señor acusado, que está en libertad con cargos. Ese señor a mí me acosó en la fiesta", aseguró Bob Pop en la tertulia radiofónica de Hoy por Hoy a la periodista Àngels Barceló. "¿También?", respondió ella, descolocada. "Sí. Estaba charlando con gente y vino como tres veces para comerme la boca sin mi permiso".

Sin embargo, el artista madrileño decidió no denunciar el suceso porque, confiesa, desconocía que se pudiese hacer algo así. "En ningún momento pensé que esto se podía denunciar. Simplemente pensé que me había tocado mi cuota de borracho baboso".

Y continúa: "Pero cuando veo el asunto de la denuncia pienso: qué mal educados estamos los de mi generación que tenemos que asumir que eso es lo normal. Y me parece un avance enorme que no tengamos que asumir que eso es lo normal [...] En mi caso la cosa tiene coña porque soy un tío en una silla de ruedas a quien estás acosando y que no se puede mover".

Javier Pérez Santana, el productor de 55 años de la firma Testamento nominado al premio Arrebato de Ficción por Mi vacío y yo, es el principal acusado de haber cometido el delito de acoso. La propia Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE), encargada del evento, avisó a la Policía tras conocer que un hombre y la actriz Jedet fueron acosados durante el transcurso del evento. La tarde del domingo, Santana pasó a disposición judicial, y esa misma noche salió en libertad con cargos.

La actriz y cantante Jedet denunció el acoso del productor durante la fiesta de los premios Feroz Europa Press

La periodista María Guerra, presidenta de la AICE, ha manifestado su "tremendo disgusto y tristeza" por que la celebración de los premios "haya terminado así". Además, ha recordado que los culpables serán "vetados" de por vida de cualquier evento relacionado con la organización y nunca más podrán aspirar a sus galardones.

En su comunicado oficial, la AICE "repudia y condena rotundamente las agresiones sexuales que se han denunciado en la fiesta posterior a la gala de los Premios Feroz 2023". También recuerda que "el equipo de seguridad del evento intervino nada más saber del hecho, aislando a los agresores y asistiendo a las víctimas".

