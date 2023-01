Abilio y los 7.000 regantes contra Teresa Ribera por el trasvase Tajo-Segura: "Va a ser una auténtica ruina"

Ni los 71 años que cumplirá en menos de un mes ni tampoco la lluvia intermitente que caía sobre la capital durante la mañana del miércoles evitaron que Abilio Aracil partiera de madrugada desde Murcia hasta Madrid para defender los derechos de los regantes. Se levantó a las 03.30 horas, preparó un kit básico para la manifestación, se dirigió al lugar donde se encontraría con el resto de sus compañeros y se subió al autocar que le llevaría hasta la sede del Ministerio para la Transición Ecológica.

Abilio fue uno de los 7.000 manifestantes que se aglutinaron durante la mañana del miércoles en la concentración convocada por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats). En ella, y durante más de tres horas, trabajadores y empresarios mostraron su profundo rechazo a la nueva medida anunciada por el Gobierno con la que se establece un nuevo caudal ecológico para el río Tajo.

Desde primera hora de la mañana, centenares de autobuses procedentes de provincias como Alicante, Murcia o Almería llegaban a la capital con todos sus asientos ocupados. De su interior bajaban, perfectamente organizados, miles y miles de manifestantes ataviados con chalecos fluorescentes, pancartas en mano y el deseo de reivindicar sus derechos. De uno de esos autocares bajó sobre las 11.00 horas Abilio junto al resto de sus compañeros de la Comunidad de Regantes La Santa Cruz de Abanilla, en Murcia. “Aquí estoy yo, defendiendo a los míos como uno más con los años que tengo. Si no se para esto, va a ser una auténtica ruina”, explicaba en conversación con este periódico.

Abilio Aracil, expresidente de la Comunidad de Regantes La Santa Cruz de Abanilla. D.M

Entre sus críticas, lanzaba dardos directos a los políticos, a los que considera que no están capacitados para defender los intereses comunes del país. “Estoy aquí por eso, defendiendo los intereses de España. Los políticos que tenemos no lo hacen. No saben hacer las cosas con una línea recta de comportamiento”, añadía al mismo tiempo que sujetaba en la mano una de sus pancartas.

Tal y como afirmaba el propio Abilio, recorrer casi 420 kilómetros de madrugada no fue para él un sacrificio, sino todo lo contrario. Se mostraba profundamente orgulloso de poder decir en voz alta cuando regresara a su pueblo que había sido uno de los miles de regantes que habían viajado hasta Madrid para defender los intereses de su tierra natal y los de todos los trabajadores del Levante.

Por ello, junto a sus decenas de compañeros de la Comunidad General de Regantes de la Zona IV, mostraron en la Plaza de San Juan de la Cruz su deseo de evitar una catástrofe que, aseguran, afectaría a miles de familias. “Es mucho territorio. Estamos hablando de Alicante, de Almería, de Murcia, de Valencia. Los políticos no entienden nada. Desgraciadamente, tendremos unas elecciones dentro de cuatro días y la gente les volverá a votar”, expresaba con enfado.

"Nos estáis ahogando y no con agua" o "En el Levante, sin agua, desisto y paro" fueron algunas de las frases más escuchadas durante una manifestación que tenía como principal objetivo concienciar a la sociedad sobre las terribles consecuencias que acarrearían la medida recientemente anunciada por la ministra Teresa Ribera. Una medida basada en la fijación por primera vez los llamados “caudales ecológicos”, unos caudales mínimos que no podrán ser a partir de ahora ni utilizados para usos industriales y agrícolas, ni tampoco para el trasvase.

La decisión no ha sentado nada bien a todo un sector que ha definido la decisión del Ejecutivo como una “sentencia de muerte” para la agricultura española, pero sobre todo para el dedicado a la explotación de productos en la zona del Levante. De hecho, tal y como aseguran, según los cálculos de algunos estudios, tan sólo en la Comunidad Valenciana se podrían llegar a perder más de 15.000 empleos en los próximos años.

Imagen de la manifestación de los regantes celebrada este miércoles frente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

“Mi pueblo, por ejemplo, tiene 23.500 hectáreas de superficie, de las cuales ahora mismo tenemos 3.000 hectáreas de regadío del trasvase. Si nos quitan el trasvase, nos quedamos con menos todavía”, explicaba Abilio en conversación con este periódico.

Para él, su principal preocupación es la catástrofe económica que podría suponer para cientos de familias el no poder contar con la cantidad de agua suficiente como para poder trabajar sus explotaciones agrícolas. “Pasaría lo que pasó en los años 60. Los que están viviendo ahora de esto se irán a Alemania, a Francia o a Suiza, como ya ocurrió en su día. Muchos emigrantes de Abanilla que se fueron en su día siguen allí y no han vuelto”, aseguraba.

Cientos de autobuses ya están rumbo a Madrid para defender el #TrasvaseTajoSegua. #SinTrasvaseDesiertoYParo https://t.co/OrOS9iPrEr — S.C.R.A.T.S (@scrats_regantes) January 11, 2023

Por ello, desde el sector se muestran claros y solicitan al Gobierno recapacitar sobre la medida y, como mínimo, mantener la actividad del sector tal y como la conocían hasta el momento. Sin embargo, algunos, como es el caso de Abilio, dan un paso al frente y se muestran completamente convencidos de creer tener en su mente la principal solución al problema.

“España necesita un Plan Hidrológico Nacional. En su día, Josep Borrell presentó uno basado en la interconexión de cuencas, que es lo que España realmente necesita. Pues como lo presentó el PSOE, lo que ocurrió fue que el PP no lo aprobó”, explicaba al mismo tiempo que narraba sus vivencias durante sus más de 20 años de experiencia como presidente de una comunidad de regantes.

De hecho, tal y como explica, su propia familia son algunos de los principales afectados. "Estos señores hace 50 años plantaron árboles (refiriéndose a sus hermanos). Ahora los tienen en producción y resulta que les cortan el trasvase y se van a secar. ¿Cuánto les ha costado que esos árboles hayan crecido? Pues 50 años de vida, de trabajo… No es sensato, no es justo".

José y 'Urcisol'

Misma situación la de José. Junto al resto de sus compañeros de la empresa ‘Urcisol’, llegó a Madrid desde Águilas (Murcia) para reclamar al Gobierno que en su tierra se necesita el agua como el comer. "Es alucinante toda la gente que ha venido. Cuando hemos parado a la altura de Albacete, habría por lo menos otros 30 autobuses", añadía.

Por ello, desde que todo el equipo con el que viajó puso un pie en la capital, sus gorras verdes y sus pancartas de grandes dimensiones se hicieron más que visibles para mostrar, durante la concentración, la suma de su localidad a la lucha. “Estamos necesitados de agua y están dejando muchas tierras sin poder regarlas porque no tenemos agua. Si no tenemos agua no podemos cultivar y si no podemos cultivar… No solo nos afecta a nosotros, afecta a todo el mundo. De la agricultura vive todo el mundo. Los supermercados, los transportes, todo el mundo vive de la agricultura”, añadía.

José junto a sus compañeros de Urcisol en la manifestación. D.M

Y es que, a pesar de que la ministra Teresa Ribera planteaba como principal solución establecer que el precio regulado del agua desalada pueda mantenerse fuera de periodos de sequía, lo cierto es que los agricultores consideran la medida “insuficiente” y poco viable. “Se está desalando agua en el mar, pero eso sale carísimo. Tú desalas agua en el mar y puedes regar en Águilas, pero tú no puedes subirte el agua a otros sitios porque el coste se eleva. Ahora mismo el litro de agua vale más que la gasolina. Es todo un disparate”, aseguraba José.

Por ello, consideran que el Gobierno no debería dejar que eso ocurriera y que deberían, no obstante, poner solución a una problemática que afectará a miles de familias. “Lo que es una lástima es que el agua se esté echando al mar por un sitio y se esté desperdiciando por otro, cuando lo que deberíamos hacer es aprovecharla. Nosotros sacando agua por un lado para poder desalarla y los otros desperdiciándola por otro lado. Eso no es viable”.

Y no solo se trata de un aspecto relacionado con el desempleo. Entre las principales críticas que se han lanzado al Ejecutivo durante la manifestación, ha destacado también el aspecto económico, ya que se estima que la decisión pueda provocar una reducción patrimonial de entorno a 5.692 millones de euros. “No hay alternativa a la disminución del volumen de agua disponible", añadían.

Manifestación de los regantes este miércoles frente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. D.M

Otros participantes

A la manifestación no solo han acudido trabajadores y empresarios afectados, sino también algunos representantes institucionales como los alcaldes socialistas de Lorca, Murcia y Águilas o las consejeras de Agricultura de Valencia y Andalucía. Del mismo modo, algunos miembros de la formación de Vox, como es el caso del líder del partido, Santiago Abascal, o el portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, también estuvieron presentes en la concentración.

Además de los cánticos, el ruido de las trompetas y los silbidos emitidos por parte de los miles de asistentes, uno de los momentos más destacados de la mañana fue el baile realizado por tres mujeres representando a las tres provincias afectadas por el recorte del Trasvase Tajo-Seguro: Alicante, Murcia y Almería. Durante su actuación, lanzaron cubos de agua frente al Ministerio a modo de crítica contra las instituciones por la sequía que afecta a gran parte del territorio español.

Por su parte, el presidente del Círculo del Agua también quiso formar parte del acto subiendo al escenario preparado para el momento para hablar sobre la “decisión sectaria" de la ministra el recortar el Trasvase de forma “innecesaria". "No ponga en riesgo el honrado trabajo de los agricultores. No sea inconsciente y provoque miles de despidos. Tiene que dejar la chaqueta del partido político en casa y defender a todos. Es una radical del agua", reprochaba José García Gómez a la ministra.

