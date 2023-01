Carlos, el actor que ha creado una App que te dice el aforo de las discotecas al momento: así funciona

A quien no le ha ocurrido eso de estar tomando unas copas con unos amigos después de cenar, que la noche se anime y que alguno diga: "¿Y si salimos hoy?". Para que a continuación otro de los presentes responda: "Vale, pero, ¿a dónde vamos?". A partir de ahí, uno se da cuenta de que desconoce muchos de los bares y discotecas de su ciudad. No sabes qué tipo de música se escucha en el sitio al que quieres salir, desconoces cuánto cuesta la entrada, tampoco conoces qué tipo de ambiente o público te vas a encontrar en el lugar al que has decido ir para pasar una buena noche con tus amigos. Son muchos los interrogantes que se presentan en esta situación.

Para facilitarte todo esta elección, y que no tengas que dar media vuelta al llegar al local en el que quieres salir con los tuyos, Carlos Camino ha creado voy!, una aplicación que te cuenta en tiempo real todo lo que necesitas para salir de fiesta. Puedes conocer cuánto cuesta la entrada, los diferentes precios y ofertas que ofrece el local al que tienes intención de ir, qué música ponen, cómo hay que ir vestido, cuánta gente va a ir esa noche o si hay mucha cola para acceder, y toda esta información se ofrece en su app al instante.

EL ESPAÑOL ha hablado con el creador de esta novedosa aplicación para móviles, Carlos Camino, y también con uno de los primeros inversores de la empresa, Ignacio Lucea, para que nos cuenten más sobre este nuevo proyecto tecnológico que tiene la intención de cambiar la forma en la que salimos por las noches.

Captura de pantalla de la aplicación.

"La idea surgió después de una cena con amigos, nos apetecía salir, pero no sabíamos a dónde ir. Al día siguiente, después de dejar reposar la idea, hablé con mi hermano, y nos pareció un proyecto muy interesante, y que nadie había hecho todavía", cuenta el creador de la idea a este periodico. Carlos es actor de profesión, y al ser la primera aplicación que crea ha tenido que ir aprendiendo conforme este proyecto cogía forma. "La mayor dificultad ha sido que en muchos momentos no sabía cuál era el siguiente paso que debía dar para continuar construyendo esta idea", declara Carlos a través de la línea telefónica a este medio.

La app se creó el 7 de julio de este año, en un claro guiño a San Fermín, la madre de todas las fiestas. Desde entonces, ya son más de 5.000 los usuarios registrados con los que cuenta voy!, un crecimiento mucho mayor del que podían esperar los 12 socios de este proyecto. "Está funcionando como no he visto nunca", comenta Ignacio Lucea, el primer inversor de esta aplicación, a EL ESPAÑOL.

Cómo funciona

Esta aplicación además de facilitarte toda la información antes mencionada, cuánto cuesta la entrada, los diferentes precios y ofertas que ofrece el local, que música ponen, como hay que ir vestido, cuanta gente va a ir esa noche o si hay mucha cola para acceder, dispone de un curioso sistema de niveles y puntos. Cuando el usuario instala su aplicación comienza en el nivel uno, y conforme se va utilizando se sube de nivel. Esto nos otorga una serie de beneficios, que van desde rebajas en el pago de las entradas a botellas de alcohol gratuitas para disfrutarlas en el local en el que estamos.

Captura de pantalla de la aplicación.

Para que todo funcione perfectamente, y que la información que se da en la app sobre los bares y discotecas sea correcta es muy importante contar con la colaboración de los dueños de estos establecimientos. "Una vez que te cogen el teléfono, hay gente que lo entiende y te facilita toda sus datos enseguida. Hay otros a la que hay convencer con más insistencia, pero por lo general todo el mundo se ha mostrado receptivo a facilitarnos todo lo necesario. En algún caso, cuando no me cogían el teléfono en alguna discoteca, he tenido que ir yo mismo de madrugada al propio local para contarles mi proyecto e intentar convencerles", declara Carlos Camino a este periodico.

Planes de futuro

Esta aplicación por el momento solo está disponible para Madrid, una ciudad que reúne aproximadamente el 50% de la industria de la noche en España. Sin embargo, con vistas a 2023 tienen pensado instalarse en otras ciudades de España como son: Barcelona, Bilbao, Valencia, Salamanca o Santander. Incluso, cuenta Carlos a EL ESPAÑOL que también les gustaría dar el salto al mercado internacional, pero por el momento quieren asentarse en nuestro país. Su objetivo es llegar a 100.000 usuarios a finales del próximo 2023.

"Esta es una app que enriquece una experiencia común al resto de los mortales, porque estamos en una de las mejores capitales del mundo para salir. Solucionamos un problema que todo el mundo ha tenido alguna vez en su vida, y además al instante. En definitiva, hacemos de intermediarios entre el consumidor y el dueño del local", declara Ignacio Lucea a este medio a través de la línea telefónica.

Captura de pantalla de la aplicación.

