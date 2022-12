La DGT ya te multa con 80 euros cuando sales de la ITV aunque estés aprobado: los motivos

Es una condición obligatoria que todos los vehículos que tengan más de cuatro años de antigüedad pasen por la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) que certifica que el automóvil tiene buenas condiciones para circular por la carretera de manera segura. Lo que se tiene en cuenta, para garantizar que el coche se encuentra en buenas condiciones, es que no se manifiesten fallos en la dirección, en los frenos o en la suspensión y que sus sistemas de seguridad a bordo sean óptimos. Una vez que se ha pasado esta prueba de manera favorable, los conductores deben llevar la pegatina correspondiente en sus parabrisas. Si no se cumple con esta norma, la DGT te puede sancionar con una multa de hasta 80 euros.

Así se refleja en el Real Decreto 2822/1998, del 23 de diciembre, que establece obligatorio portar siempre esta pegatina, también conocida como distintivo V-19. Además, el anexo XI del Reglamento General de Vehículos indica la manera correcta de colocarla: "En el caso de vehículos que tengan parabrisas, el distintivo se colocará en el ángulo superior derecho del parabrisas por su cara interior".

Este tipo de sanciones van dirigidas de manera exclusiva al titular del vehículo. De tal manera que si conduces con un automóvil que no es tuyo no serás multado tú, pero sí lo será con 80 euros el amigo o familiar que te haya prestado el coche. Algunos usuarios también presentan dudas sobre si se pueden dejar puestas las pegatinas de la ITV de años anteriores. En este caso, no hay ninguna ley que lo sancione, aunque desde el organismo recomiendan retirar las anteriores para mejorar la visibilidad.

Pegatina de la ITV.

Los distintivos de la ITV varían casa año de color. Tal y como se recoge en el anexo XI del Reglamento General de Vehículos: “Los colores del fondo de las pegatinas y los de los caracteres se determinarán de acuerdo con el año civil en que caduque el plazo de validez de la inspección”. De esta manera, las pegatinas que podemos encontrarnos son tres: fondo verde con caracteres rojos, fondo amarillo con caracteres rojos y aquellas que cuentan con fondo rojo con caracteres amarillos.

