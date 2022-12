Estos son los 4 millones de coches que no podrán entrar dentro de las ciudades en un mes

Si eres de los que disfruta y exprime un coche hasta su último día, Madrid lo pone difícil. A partir de 2023, se impondrán nuevas restricciones para los coches más contaminantes. Y es que la Ley del Cambio Climático y Transición Energética va a obligar a las ciudades de más de 50.000 habitantes a establecer áreas con restricciones de tráfico, también denominadas Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) con el objetivo de mejorar la calidad del aire.

Esta nueva medida afectará a alrededor de 149 municipios españoles, lo que implica que, en menos de un mes, los coches con etiquetas B y C (distintivo ambiental) tendrán restringida la circulación en estas ciudades. En concreto, se tratan de turismos y furgonetas ligeras propulsadas por gasolina y matriculadas a partir de enero del 2000, o diésel a partir de enero de 2006.

Además, casi 4 millones de los 11,5 millones de coches que circulan por las carreteras españolas se verán afectados por no disponer de ningún distintivo. Esta nueva medida supondrá la inmovilización del 32% de los vehículos al no cumplir con los requisitos la Ley del Cambio Climático y Transición Energética.

Distintivo medioambiental.

En concreto, la Comunidad de Madrid cuenta con 23 lugares que alcanzan ese número de habitantes, lo cual significa que todos aquellos vehículos sin etiqueta o distintivo medioambiental A, tendrán restricciones de circulación en todos estos municipios: Alcalá de Henares. Alcobendas, Alcorcón, Aranjuez, Arganda del Rey, Boadilla del Monte, Collado Villalba, Colmenar Viejo, Coslada, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Madrid capital, Majadahonda, Móstoles, Parla, Pinto, Pozuelo de Alarcón, Rivas-Vaciamadrid, Las Rozas, San Sebastián de los Reyes, Torrejón de Ardoz y Valdemoro.

Para ello, es conveniente tener en cuenta el sistema de etiquetado para poder comprender el funcionamiento de la normativa. Existen cuatro distintivos ambientales de menos a más contaminantes: 0, Eco, B, C y “otros vehículos”, la categoría que no tiene distintivo también denominada como A.

La mayor parte de los vehículos con estas etiquetas podrán entrar en las nuevas ZBE, pero los coches con distintivos B y C no podrán aparcar. Alrededor del 50% de los vehículos no tendrán derecho a ningún distintivo por no cumplir con los requisitos como vehículo limpio.

Según la web de la ITV se traduce de esta manera: “Los coches que se han matriculado antes del 2000 si utiliza gasolina o antes del 2006 si es diésel, así que no se ajustan a los cerca de 16 millones de vehículos que menos contaminan. Aproximadamente la mitad del parque automovilístico español se ha quedado sin el distintivo ambiental.”

