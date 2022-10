No es algo nuevo en la historia. Todas las cortes en la Edad Antigua y en la Edad Moderna tienen dos formas de comunicarse: la oficial y la no oficial. En 2022, en el reinado de Felipe VI, las cosas no son muy distintas. Una cosa es lo que dice el departamento de relaciones con los medios cuando un periodista llama por teléfono para consultar un tema y otra, muy distinta, cuando la Corona quiere un mandar un mensaje alto y claro. Para conseguir esto último no se usan las notas de prensa ni las comunicaciones oficiales. Para eso están los corrillos en los actos y las comidas entre compañeros. Esto es y será siempre la mejor forma de comunicar.

Aunque parece que el sol brilla sobre el monte de El Pardo –la última visita de Estado de los Reyes a Alemania ha sido un éxito rotundo-, los nubarrones que vuelven desde el pasado parecen amenazar tormenta sobre el palacio de La Zarzuela. Y para que esas lluvias no sean torrenciales, inunden y se lleven por delante todo lo trabajado hasta ahora, Casa Real está haciendo un arduo y laborioso trabajo de comunicación en modo off the record.

A sus 84 años y estando a más de 7.000 kilómetros de distancia, el rey Juan Carlos sigue siendo la mayor amenaza para la estabilidad del reinado de Felipe VI y en su equipo se temen que lo peor está todavía por llegar. "Algo está preparando en su mansión de la isla de Nurai, que tiene un precio de 11 millones de dólares. Vamos, pobrecito, ya me gustaría vivir a mí allí como él vive. Lo peor es lo que se avecina, porque algo gordo va a venir: se habla desde una entrevista con algún amigo suyo periodista –que podría ser perfectamente Carlos Herrera– o hasta que esté grabando una serie documental al más puro estilo Pedro Sánchez", cuenta a EL ESPAÑOL | Porfolio una fuente cercana al equipo de Felipe VI.