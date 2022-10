El imperio de Cris Díaz, 'trainer' de famosas a 55 € la sesión: María Pombo o Aitana van a su gimnasio

En Instagram todo el mundo la conoce por ser la figura detrás de los entrenamientos personales de las ‘influencers’ españolas. A pesar de ello, el apodo que se le ha asignado en los últimos años no es algo con lo que la exdeportista de élite Cris Díaz se sienta completamente cómoda, aunque tampoco niega la realidad. “Me identifico poco con que me digan que soy la entrenadora de las famosas, pero sí que es verdad que entreno a muchas famosas”, cuenta a EL ESPAÑOL. Pero no solo las entrena a ellas. Tal y como afirma, también es la entrenadora de embarazadas, lesionados y un gran porcentaje de gente anónima que lleva trabajando a su lado durante los años de expansión de su empresa “Crys Dyaz and Co”.

Solo el 2,7% de los pacientes de su agenda son personalidades conocidas, pero asegura que es a través de las ‘influencers’ como ha conseguido mediatizar su trabajo y captar más adeptos. En la actualidad, ha logrado crear todo un imperio. Entrenamientos personalizados, fisioterapia, nutrición e incluso una unidad especializada en el cuidado de la mujer, sobre todo enfocada a la preparación al parto, post-parto y menopausia. Algo que nunca llegó a imaginar cuando empezó. “Tampoco hubiera pensado que cuando empecé a nadar iba a ser campeona de España o que iba a batir un récord, pero yo siempre digo que hay que ponerse objetivos a corto, medio y largo plazo. Es lo que he ido haciendo todos los años de mi vida, ponerme un objetivo e intentar conseguirlos siendo muy constante y leal a mis principios, que es lo que el deporte de élite me enseñó”, añade.

A pesar de ello, la realidad es que han sido muchas las famosas que han apostado por sus métodos en los últimos años. Desde las más ‘top’ en Instagram, como María Pombo, Laura Escanes, Marta Díaz o Violeta Mangriñán, hasta los rostros más conocidos de la televisión, como Blanca Suárez, Sara Sálamo, Aitana, Lara Álvarez o Vicky Martín Berrocal. “Acuden a nosotros porque hacemos un buen trabajo, les cuidamos, les acompañamos y sabemos adaptarnos. Tenemos un equipo multidisciplinar con el que si un día no estás bien y tienes que pasar al fisio, tenemos un equipo de fisio para que te cuide. Se sienten muy cuidados en un englobe 360º que les permite ver resultados y eso les hace confiar en el trabajo que nosotros hacemos. También porque estamos muy pendientes a nivel emocional y eso es fundamental, estamos muy cerca de ellos”.

De izquierda a derecha: Violeta Mangriñan, Blanca Suárez y Lara Álvarez Instagram

Comenzó con el negocio en 2015 y, siete años después, ya puede decir que ha sido todo un éxito. Con la creación de su centro deportivo, ubicado en La Moraleja, en Madrid, puso el énfasis en el desarrollo de un espacio donde sus pacientes no solo acudieran a entrenar, sino también a cuidarse en todos los aspectos. Es fisioterapeuta, entrenadora personal y exdeportista de élite. Formó parte de la Selección Española de Natación, con la que logró un total de 13 récords absolutos en la prueba de 50 braza. Sin embargo, no es algo a lo que aspirara de pequeña, sino que fue gracias a su madre como descubrió su pasión por el agua.

“Empecé a nadar porque mi madre iba a clases de natación dos días en semana. Le gustaba hacer deporte y le reportaba muchos beneficios y nos llevaba a nosotras con el objeto de conciliar. Yo iba dos días en semana, me vieron en el club de Carabanchel, donde yo iba y me dijeron que si quería formar parte del club, que me veían cualidades”, explica en conversación con este periódico. Los dos días de entrenamiento a la semana pronto se convirtieron en una hora diaria con la selección madrileña y, posteriormente, en siete horas al día con la selección nacional. “Aquello se profesionalizó y se puso serio. Lo recuerdo como una etapa maravillosa. Volvería a repetirlo todos los años de mi vida”, añade.

Sin embargo, algo hizo ‘click’ y cambió radicalmente su vida. “Yo cuando estaba entrenando y compitiendo siempre digo que se me erizaba la piel. Competir y entrenar me apasionaba. Pero yo ya había cumplido todos los récord que me había marcado: tener récord de España absoluto, llegar a una final de un campeonato de Europa, ir a varias copas del mundo y estar en la Selección Española. En ese momento empecé a notar que entrenar y competir no me motivaba tanto y empecé a centrarme en la parte profesional”, explica.

Por aquel entonces, se encontraba en el tramo final de su Grado en Fisioterapia. Comenzó a interesarse por la parte del paciente y por el deporte más amateur. “El mundo del deporte de élite es muy lesivo y quería ayudar a las personas a moverse, a tener un estilo de vida más saludable, a que comieran mejor y a que interiorizaran que descansar era importante, que ir al fisio era importante y que escucharse era importante”, cuenta.

Por ello, cogió una camilla y comenzó a trabajar de manera individual, como autónoma y a domicilio. Y fue en ese preciso instante cuando se dio cuenta de algo clave: “Me motivaba más mis tardes con los pacientes que mis mañanas de entrenamiento”. Y aunque tuvo que hacer frente a mucho esfuerzo, días complicados y “muchos atascos”, fue así como consiguió lo que ahora ve todo el mundo: una empresa de referencia.

Cris Díaz posando a cámara con unas mancuernas en la mano. Cedida

— ¿Cuál es la clave de un buen entrenamiento?

— Que se adapte a la persona, a sus objetivos y al día que tenga esa persona. No te puedo decir que un entrenamiento de fuerza en una mujer es ideal porque depende, o que unos hipopresivos sean ideales para un post-parto, porque depende. Creo que es importante interiorizar con tu entrenador cuál es el objetivo por el que quieres trabajar y para el que vienes a tu sesión de entrenamiento. Puede que sea para divertirte, salir de tu rutina, salir de una depresión, recuperarte de un post-parto, ganar masa muscular o perder peso. Tienes que tener claro cuál es el objetivo para que el entrenador pueda desarrollar un plan adecuado y rodearte de un buen profesional en el que confíes y saber escucharte. Hay que tirar o descansar según el día que tengas. Hay que dar el 100% de hoy, pero no compararlo con el día de ayer o el de mañana porque no siempre es lo mismo.

En su centro, las opciones son muy variadas. Entrenamientos personales individuales, en pareja, a domicilio e incluso online. Los precios, también muy variados. La sesión individual tiene un precio de 55 euros y el bono de 10 sesiones asciende a los 500 euros. Planes de nutrición desde 89 euros y sesiones de fisioterapia desde 55. A eso, se añade además el proyecto ‘Crassland’, la plataforma de entrenamientos en streaming con 37 clases diferentes. “Es una forma de acceder a nuestros servicios de una manera muy barata, rápida, eficaz, permitiendo conciliar desde casa y sin vernos como entrenamiento de famosos sino alguien al que puedes acceder con normalidad porque puedes hacerlo desde casa y por 30 euros al mes”.

Cris Díaz junto a Vicky Martín Berrocal tras un entrenamiento. Vicky Martín Berrocal en Instagram

‘Influencers’ de élite

Para Cris, trabajar con 'influencers' y personalidades conocidas es igual que entrenar a cualquier personaje anónimo. “Son personas con objetivos, lesiones y necesidades sobre las que desarrollamos un programa para que saquen su mejor versión”, explica. Han sido muchas las que han pasado por sus instalaciones, aunque para ella su máxima satisfacción no es que acudan a ella, sino que se queden. “Que vengan a mí es algo relativamente sencillo porque tenemos una imagen potente, pero lo difícil es que se enganchen, disfruten del deporte y consigan sus objetivos. Y afortunadamente todas ellas siguen con nosotros y estoy muy contenta porque hemos logrado el objetivo”, cuenta.

Algunas han protagonizado retos de récord. Es el caso de Vicky Martín Berrocal, que consiguió adelgazar más de 20 kilos con los métodos y entrenamientos de Cris. Pero ella no es la única que ha destacado. Ver a María Pombo o Laura Escanes fortaleciendo los músculos en las instalaciones de ‘Crys Dyaz and Co’ es más que habitual en Instagram. “María ha conseguido tener una constancia en el deporte maravillosa y lleva ya un año entrenando. Laura Escanes lleva conmigo desde 2017 conmigo y es una persona super constante y que ha conseguido objetivos que nunca pensábamos que iba a conseguir”. Al igual que ellas, han sido muchas las que han pasado por las instalaciones. Desde Blanca Suárez, Carla Pereyra, Sara Sálamo, pasando incluso por cantantes como Aitana o deportistas como Ana Peleteiro. Y como ellas, muchos más, aunque por el momento permanecen en el anonimato.

María Pombo y Laura Escanes entrenando juntas en el gimnasio de Cris Díaz

— ¿Te gustaría entrenar a alguna que no haya acudido aún al centro?

— Me siento muy satisfecha con la gente que viene y la agenda que tengo. Tengo a varias personas muy potentes que no he sacado en redes y que están entrenando conmigo. Yo siempre digo que bienvenida sea aquella persona que quiera ponerse en nuestras manos para mejorar su vida. No hay nadie que admire y que yo diga que quiero que venga. Tengo la mejor agenda que podría tener y los mejores pacientes, que les adoro.

El embarazo de Ana

Entrena ‘influencers’, pero ella en sí ya es toda una influencia en redes. Cada día, Cris expone su trabajo a sus 280.000 seguidores de Instagram, que observan con detalle los pasos de la entrenadora. Y no solo los de ella, sino también los de sus pacientes. Asegura que aún no se acostumbra a que le paren por la calle o en la playa, o incluso que le digan que entrenan con ella a través de su plataforma digital.

En las últimas semanas, uno de sus vídeos con más interacciones es el de la deportista Ana Peleteiro entrenando en sus instalaciones en pleno periodo de gestación. Cuando recibió su mensaje, confiesa que le hizo mucha ilusión. “Como deportista de élite y medallista olímpica la admiro profundamente. Es una persona excepcional, tiene un carácter maravilloso y me lo ha puesto muy fácil”, cuenta.

Tal y como explica, es un ejemplo más de la unidad de ‘Salud Fem’, con la que han conseguido reportar estadísticas muy favorables de “buenísimos partos y buenísimas recuperaciones post-parto”. Todo ello gracias a la unidad de fisioterapia de suelo pélvico y a los especialistas en entrenamiento en embarazo. “Estamos trabajando con ella muy duro para que pueda recuperarse bien y para que esté trabajando y entrenando con confianza. Hemos hecho unas adaptaciones lógicas y necesarias para que viva bien su embarazo, para que su bebé esté bien y que pueda estar en un posible Campeonato Mundial de 2023 en París, que es lo que ella quiere”.

Como Ana, son muchas las mujeres que se han sumado a las técnicas y métodos de Cris este tiempo atrás. Tal y como explica, el objetivo no es otro que conseguir que las mujeres embarazadas no sientan que están enfermas, sino todo lo contrario. “Que sea un momento de empoderamiento de la mujer absoluto y que se recupere bien, con confianza y que no tenga patologías de suelo pélvico, hemorroides, que antes eran muy incómoda”, cuenta.

A pesar del éxito de su imperio, el negocio de Cris suma y sigue. Dentro de unos meses abrirá su segundo centro de entrenamiento, en este caso en La Finca, en Pozuelo, muy cerca de algunos locales de prestigiosos chefs como Dani García o Dabiz Muñoz. “Estamos poniendo toda nuestra energía en el desarrollo allí”, confiesa. Pero no será la única novedad. Al mismo tiempo, dará luz a otro proyecto en Madrid relacionado con el embarazo y el post-parto y otro proyecto a nivel digital, de la misma índole.

