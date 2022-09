Los premios de periodismo Cuco Cerecedo, que convoca la Asociación de Periodistas Europeos en España, es una cita a la que los Reyes acuden desde que eran Príncipes, primero Felipe VI en solitario y tras su boda, la reina Letizia. Se trata de un acto que se suele celebrar en los salones del Hotel Ritz de Madrid en los cuales el jefe del Estado y su esposa entablan conversaciones distendidas con profesionales de los distintos medios de comunicación. Es un momento que disfrutan mucho, sobre todo la Reina, que, como excompañera de muchos de los asistentes, vive reencuentros emocionantes con colegas de profesión.

Hace algunos años, en la entrega de este galardón, Felipe VI y su mujer charlaban con uno de los miembros del jurado que acababa de casarse y que les estaba contando de forma animada su reciente luna de miel en la costa del Pacífico mexicano. Letizia, con su habitual cercanía, le comentó: "Qué envidia me das, ojalá nosotros pudiéramos hacer ese viaje tan chulo". La periodista le dijo: "Pues, ¿por qué no? En esa zona del país no hay casi extranjeros, seguro que nadie se entera de que han estado por allí".

A eso, la Reina contestó rápidamente: "El problema nunca sería encontrarnos con españoles allí. En cualquier parte de América Latina que estemos, son ellos mismos [los habitantes locales] los que nos reconocen. Es increíble, siempre que viajamos a cualquier zona de Latinoamérica nos impresiona lo mucho que nos conocen, quieren y aprecian. Así que es completamente imposible pasar desapercibidos".