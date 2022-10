Habla Mohammed, profe de Islam en Murcia tras su primera clase: "No soy un imán ni doy sermones"

Mohammed Khadim ha protagonizado esta semana un hito en la docencia de la Región de Murcia, al haber dado clase en el instituto Sabina Mora de Roldán como profesor de Religión Islámica. "Es una asignatura de religión, pero no soy un imán y no vengo a dar sermones como en la mezquita", tal y como aclara Mohammed, en la entrevista que concede en exclusiva a EL ESPAÑOL, después de convertirse en uno de los doce profesores habilitados para impartir la citada materia, por primera vez en la historia de los centros educativos de esta comunidad autónoma.

Cada respuesta de este docente -de voz calmada y talante conciliador- es una lección contra el 'argumentario fake' de la derecha que se ha opuesto a impartir esta asignatura en colegios e institutos murcianos.

- ¿Por qué cree que genera rechazo la implantación de la Religión Islámica como una asignatura más del currículo educativo?

- La gente tiene desconocimiento y el desconocimiento genera miedo. Esto es un derecho constitucional porque existe un acuerdo entre el Estado y las distintas confesiones religiosas para que los niños tengan los mismos derechos, dentro de los centros educativos, que sus compañeros católicos o aquellos que estudian Ética porque no tienen ningún credo. Los niños musulmanes también tienen ese derecho y la gente debe saberlo.

La Consejería de Educación de Murcia ha justificado el retraso de la implantación de esta materia porque la Comisión Islámica de España no aportaba los documentos acreditativos de los docentes, pero lo cierto es que esta asignatura ha llegado a las aulas por la batalla legal que la Consejería ha perdido ante una madre, conversa al Islam, que defendió en los juzgados el derecho de sus tres hijos, de 4, 8 y 11 años, a recibir clases de Enseñanza Religiosa Islámica en su colegio de El Albujón (Cartagena).

"Las administraciones autonómicas ponen muchas trabas en general", se lamenta Mohammed Khadim (Marruecos, 1990), sobre "las dificultades" que está encontrando la implantación de esta asignatura en nuestro país. Todo ello, a pesar de que los alumnos tienen reconocido el derecho a la Enseñanza Religiosa Islámica (ERI) en los centros públicos y concertados, desde 1992, mediante un acuerdo de cooperación firmado por el Estado y la Comisión Islámica de España.

Valga como botón de muestra que el delegado de educación de la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas, Carlos Villaescusa, denuncia que todavía "no se imparte Religión Islámica en Navarra, Cantabria, Galicia y Asturias". En otras autonomías, la presencia de la asignatura es simbólica: "En Canarias solo hay un docente, en Baleares tres, en Cataluña, con 500.000 musulmanes, se imparte en cuatro centros, y en Andalucía la materia se ha implantado en colegios, pero en los institutos no".

Mohammed aporta otro dato para demostrar las dificultades existentes en España para ser habilitado docente de Enseñanza Religiosa Islámica: "Me he tenido que presentar a cuatro convocatorias en distintas comunidades". El primer intento para cumplir su sueño fue en Andalucía:"La Comisión Islámica me propuso ir a un centro de Almería, pero hubo problemas con esa convocatoria y congelaron las contrataciones".

Este graduado por la Universidad de Alicante en Estudios Árabes e Islámicos, que cuenta con un máster de Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, se vio obligado a volver a intentarlo en Valencia y más tarde en La Rioja. Las convocatorias no prosperaban hasta que cantó victoria en Murcia, donde la Consejería de Educación contrató este lunes a doce profesores de Enseñanza Religiosa Islámica.

La materia se ha puesto en marcha con el curso empezado y con déficit de profesores y de horas lectivas, a pesar de que la Consejería dirigida por la diputada de Vox, Mabel Campuzano, ha dispuesto de ocho largos meses para planificarlo todo porque fue condenada en febrero por el Tribunal Superior de Justicia. El fallo sentaba un precedente porque no se habían respetado los derechos fundamentales de los tres hijos de la citada madre, que se vio obligada a emprender acciones legales para defender su confesión religiosa en el colegio Luis Vives de El Albujón.

[Condenan a la Consejería de Educación en Murcia (Vox) por impedir que una niña estudie el Islam]

La consejera de Educación en Murcia, Mabel Campuzano (Vox).

La mencionada sentencia propició que este miércoles fuese el primer día de clase de Mohammed en el IES Sabina Mora de Roldán. Allí tiene asignadas 21 horas a la semana en grupos de primero a cuarto de la ESO. "Más de la mitad de los alumnos de este centro son musulmanes: me estrené con dos grupos de cuarto y uno de tercero". La jornada fue intensa: conocer compañeros de trabajo, primera toma de contacto con los alumnos, y aprender a moverse por el centro, a base de perderse por los pasillos buscando aulas y tirando del horario, convertido en una especie de 'brújula'.

- ¿Cómo han recibido los adolescentes al profesor nuevo?

- Muy bien. La verdad es que me estaban esperando. Para ellos es positivo tener un referente en el aula, una persona que tiene sus mismos orígenes y la misma confesión religiosa, que viene de la misma situación [dejando atrás su país] y que viene a dar clases a un instituto. Eso es algo motivador para ellos. Esta asignatura será un plus para la educación, tanto en aspectos personales, como académicos y en el desarrollo identitario del alumnado.

Los contenidos de la Enseñanza Religiosa Islámica (ERI) son establecidos por la Comisión Islámica de España y fueron publicados en una resolución de la Secretaría de Estado de Educación, en el Boletín Oficial del Estado, donde se recogen los currículos de Infantil, Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachiller. Pero en la práctica no existe un libro de texto sobre la materia en la Región Murcia.

"No tengo libro ni programación didáctica", según confirma el docente. "Tengo el currículum de la asignatura publicado en el BOE y eso te guía sobre lo que quieren de la asignatura, recoge las pautas para elaborar el contenido y la programación de las unidades didácticas de cada ciclo, pero al final está la libertad de cátedra".

- ¿Cómo se imparte una asignatura sin disponer de libro de texto como el resto de materias?

- Es difícil. Lo más fácil sería venir y encontrarte con unidades didácticas preparadas y con un libro porque eso te facilita la vida. Pero me lo tomo como un reto y en casa voy trabajando.

El inicio de esta materia tampoco ha sido sencillo en Infantil y Primaria. Prueba de ello es el panorama al que se enfrenta el Colegio Fontes, ubicado en el mismo término municipal que el IES Sabina Mora: Torre Pacheco. La Consejería de Educación solo ha asignado a este centro un profesor y 25 horas semanales para dar Enseñanza Religiosa Islámica, frente a las 48 horas de Religión Católica que imparten dos profesores.

"Lo ideal sería que también tuviésemos 48 horas y dos docentes porque 380 de nuestros 656 alumnos de Infantil y Primaria han demandado Religión Islámica: esas 25 horas son insuficientes porque nos obligan a hacer grupos donde mezclamos a niños de 3 años con otros de 11 años", según denuncian desde el centro educativo. "Además, esos grupos son de 32 a 35 estudiantes, cuando el tope de la ratio es 27".

Las familias musulmanas del Colegio Fontes están recogiendo firmas para elevar una queja formal ante la Consejería de Educación. Aziza es la promotora y justifica esta media de presión porque se está produciendo una "discriminación" entre alumnos musulmanes y católicos: "Una familia católica no tiene que preocuparse de que su hijo tenga que coincidir con un niño de otro nivel, ni perder tiempo de ninguna asignatura para poder tener su hora completa de Religión Islámica".

Aziza, este lunes, recogiendo firmas en el Colegio Fontes de Torre Pacheco para presentar una queja a la Consejería de Educación por las carencias en la implantación de la Enseñanza Religiosa Islámica. Badía

Esta madre considera que la Consejería ha implantado la asignatura "con desorden" y "falta de planificación" tras ser condenada por el TSJ: "Tendrían que haber esperado al curso 2023-2024 para que la Religión Islámica se imparta en las mismas condiciones que la Religión Católica". Un panorama similar hay en el Colegio San Fulgencio de la diputación cartagenera de Pozo Estrecho, donde han asignado 25 horas a la semana: un déficit lectivo de 13 horas.

Las cifras evidencian que la consejera Mabel Campuzano (Vox) ha acatado la sentencia de forme insuficiente: el Islam solo llegará este curso a 16 centros educativos, a pesar de que en Murcia hay 629 y que el único requisito para impartir Enseñanza Religiosa Islámica es que diez alumnos soliciten esa materia antes que Ética, Valores o Atención Educativa.

Los doce docentes que han empezado a trabajar no dan respuesta a todas las peticiones realizadas por los alumnos para estudiar su credo: 9.767 en Infantil y Primaria y 3.343 en ESO y Bachiller. Un portavoz de la Consejería de Educación admite que solo se dará respuesta a más de 2.000 solicitantes de Infantil y Primaria, y a cerca de 1.000 alumnos de Secundaria. Las clases solo llegarán a nueve colegios y siete institutos, dejando fuera a más de 10.000 solicitantes de Enseñanza Religiosa Islámica.

El Islam por municipios

El citado portavoz de la Consejería responsabiliza a la Comisión Islámica de no atender todas las peticiones para estudiar el Corán en las aulas de Murcia: "Las clases de religión islámica no se pueden impartir en todos los centros en los que hay demanda de matrícula porque no existe profesorado habilitado, en un número suficiente. La provisión de efectivos para cubrir esta demanda es responsabilidad de la confesión religiosa correspondiente, que es quien realiza la propuesta de candidatos a la Consejería de Educación, en función del cumplimiento de los requisitos".

De manera que de los 45 municipios que componen la autonomía murciana, la asignatura solo se impartirá en Lorca; Fortuna; San Pedro del Pinatar; San Javier, y su pedanía de Santiago de la Ribera, Torre Pacheco, y su pedanía de Roldán; así como Cartagena, y sus diputaciones de El Albujón, Los Dolores, Pozo Estrecho, La Aljorra y Los Barreros. Tal distribución geográfica evidencia la implantación deficitaria de esta materia, en una comunidad marcada por fuertes tasas de inmigrantes, procedentes de África, y cuya confesión religiosa suele ser la musulmana.

A sus 32 años, Mohammed Khadim también sabe perfectamente lo que es ser inmigrante porque abandonó Beni Mellal en 2002: "Llegué al municipio valenciano de Lliria por reagrupación familiar". A partir de ahí, tuvo que enfrentarse a las dificultades por las que pasa cualquier alumno marroquí que se incorpora al sistema educativo español y desconoce el idioma. Y lo hizo a base de esfuerzo, hasta culminar sus estudios superiores en la Universidad de Alicante para poder dedicarse a la docencia.

Algo que le ha costado cinco años y medio. Durante este tiempo no ha olvidado sus orígenes y ha trabajado de técnico de inserción social en la Fundación Cepaim. "Me ocupaba de ofrecer servicios básicos de acogida humanitaria a población extranjera recién llegada de África y América del Sur, a los que facilitaba un alojamiento, les tramitaba la tarjeta sanitaria, les ayudaba a empadronarse…".

Mohammed Khadim, profesor de Enseñanza Religiosa Islámica en el IES Sabina Mora de Roldán. Badía

Esta semana, después de presentarse a cuatro convocatorias de administraciones autonómicas, Mohammed culminó su sueño de poder trabajar en la docencia. Para ello realizó un último esfuerzo: dejar en Alzira a su mujer y a sus dos hijos, para instalarse en suelo murciano a impartir clases en el IES Sabina Mora de Roldán. "Tengo que buscar una vivienda para que mi familia se venga conmigo, de momento, como todo ha sido muy precipitado he alquilado una habitación".

- ¿Qué objetivo se ha marcado en su nueva etapa laboral como profesor de Secundaria?

- Que los alumnos conozcan las nociones básicas de su religión, que sepan quiénes son y que mejoren su rendimiento académico. Yo quiero motivarles para estudiar y ese será uno de los objetivos de mi asignatura, porque si hay algo cierto es que los alumnos extranjeros suelen ser los peores y tienen las cifras más altas de fracaso escolar. El mayor objetivo que tengo es luchar contra el fracaso escolar de los alumnos musulmanes.

- ¿Qué aportará la asignatura de Enseñanza Religiosa Islámica al currículo educativo de Infantil, Primaria y Secundaria de Murcia?

- Depende del profesor. Además del aprendizaje de la religión, yo quiero enfocar la materia a la orientación de los alumnos para que les motive también a estudiar todas las asignaturas del instituto. Les voy a hablar de los avances científicos de los musulmanes para incitarles a que mejoren su rendimiento académico. Además, cuando los alumnos musulmanes vean que tienen los mismos derechos que un estudiante católico o evangélico, no se van a sentir inferiores, y tendrán el sentimiento de pertenecer a un lugar. Y eso es positivo a la hora de su integración.

De momento, Mohammed tiene que coordinarse con sus compañeros del Departamento de Filosofía donde se enmarca su asignatura, junto a Ética y Religión Católica, para determinar la programación de las unidades didácticas y definir el peso de los exámenes y de los trabajos en la nota final de cada alumno. "Tengo que acordar el tema de las evaluaciones con los demás profesores: no voy a exigir menos que en otras materias".

También tiene claro es que la Enseñanza Religiosa Islámica la abordará en el aula desde una perspectiva multidisciplinar: su papel en la historia de los musulmanes, en la educación, en la sociedad y en la convivencia. Todo ello, partiendo de nociones básicas, como los cinco pilares del Islam: profesar la fe, rezar cinco veces al día, purificar los bienes, ayunar en el mes del Ramadán y peregrinar a La Meca una vez en la vida.

"Les hablaré de filósofos, pensadores y científicos musulmanes, como Ibn Arabi, un místico del sufismo que nació en Murcia, en 1165, y que fue un gran pensador y poeta, o Fátima al-Fihri, una musulmana que fundó la Universidad de Qarawiyyin", tal y como ejemplifica el docente en su entrevista con EL ESPAÑOL.

- ¿En qué idioma impartirá la materia?

- La asignatura no trata de Lengua Árabe, sino de Religión Islámica, por eso la daremos en castellano que es la lengua vehicular en las aulas de Murcia.

- ¿Qué conclusiones sacó de la primera toma de contacto de los alumnos con esta asignatura nueva de la que serán evaluados?

- La primera conclusión es que tienen interés porque han estado atendiendo. En cuanto al nivel de conocimiento sobre la Religión Islámica, desconocen su religión, y eso es lo que hace que esta asignatura sea imprescindible porque si no reciben educación religiosa en su casa, siendo musulmanes, pues van a recibirla por alguna parte, como internet. Y ahí la información no es fiable.

Creo que es necesario que el Estado implemente esta asignatura porque es algo positivo para ellos: a través de la religión se conocen a sí mismos y eso es importante para el tema de la identidad de los alumnos. Hay un problema de identidad: no saben si son marroquíes o si son españoles, son musulmanes y no saben lo que es el Islam. Eso sí que influye en la construcción de la identidad propia de cada uno y por eso creo que va a ser positivo para ellos.

- El 17 de septiembre de 2021, en Roldán, se produjo un atropello múltiple que se convirtió en el último atentado terrorista en España, desde que en 2017 un ataque yihadista se cobró 16 vidas en Cataluña. ¿Considera que impartir el Islam en las aulas contribuye a evitar casos de radicalización?

- Claro. La asignatura va a ayudar en ese aspecto porque vamos a enseñar a los alumnos y vamos a tener controlados sus conocimientos y su evolución. Si en un centro educativo no les enseñas religión, al final, lo van a buscar en otras partes, y el adoctrinamiento no se produce en las escuelas, se produce fuera de las escuelas. Creo que mejorar el conocimiento de los alumnos, les protege contra la radicalización.

