El misterio del cable de fibra óptica robado en el AVE: los 600 metros valen sólo 45 euros

El caos se convirtió este lunes en el gran protagonista de la estación de Atocha, en Madrid. El robo de 600 metros de cable de fibra óptica -que cuestan tan solo 45 euros- en un tramo de las vías entre L'Arboç (Tarragona) y Figueres (Girona) fue el causante del colapso en el servicio de la línea de AVE entre Madrid y Barcelona. Los trenes con destino a la Ciudad Condal, programados durante la primera hora de la mañana, sufrieron retrasos que se alargaron hasta alrededor de las 11:15 horas, momento en el que RENFE anunciaba haber restablecido el servicio con normalidad.

Más de 9.000 personas afectadas por las demoras reclamaban desde la estación la devolución del importe de los billetes. Una solución que, horas después, Renfe anunció que ofrecería a los afectados, además de poder cambiar su billete por otro. A pesar de que los Mossos d’Esquadra continúan investigando los hechos, el mismo lunes fue detenido un joven de 19 años acusado de delitos de robo con fuerza, estragos y resistencia y desobediencia a los agentes de la autoridad. Sin embargo, el motivo por el que este joven podría haber sustraido los 600 metros de cable de fibra óptica continúa en el aire, aunque todo apunta a que podría deberse a la posterior venta del producto en el mercado.

Tal y como ha podido saber EL ESPAÑOL a través de fuentes cercanas a los Mossos d’Esquadra, el robo de cableado es un delito que, a pesar de producirse de forma esporádica, es más habitual de lo que se piensa. Su principal finalidad es la salida a la venta de estos productos en el mercado, llegando a ingresar los ladrones importantes cantidades de dinero en función del tipo de cable robado. Sin embargo, los profesionales del sector de las telecomunicaciones aseguran no entender el motivo del robo, al tratarse de un material que puede encontrarse por un precio muy bajo en el mercado.

“Este tipo de robos o los de cobre se producen porque se vende luego. El cable tiene una salida de venta”, apuntan desde los Mossos. Sobre el lugar donde se pueden vender varía en función de los autores de estos robos, aunque Internet podría situarse como una de las principales plataformas para su venta. Sin embargo, también continúan activas las más tradicionales, como es el caso de las chatarrerías, que también se posicionan como uno de los puntos favoritos para la venta de estos productos. A pesar de que las principales hipótesis apuntan a que el robo podría haberse producido para vender posteriormente los cables sustraídos, los profesionales del sector de las telecomunicaciones aseguran no entender el motivo por el que alguien querría robar este tipo de cable en concreto.

Es el caso de Cablecel, una empresa proveedora de servicios de telecomunicaciones de San Sebastián de los Reyes, que asegura que el robo podría haberse tratado incluso de un error debido al escaso valor en el mercado de este tipo de cables. “Un cable de fibra óptica no tiene ningún valor en el mercado negro. No es como el cobre, que cogen el tendido eléctrico, lo roban, lo llevan a una chatarrería, lo queman y el cobre vivo pesa un montón. La fibra óptica es plástico y no tiene nada de valor, más allá de las propias fibras de vídrio de su interior”, explica uno de los empleados de Cablecel.

En el caso de ser un cable de fibra óptica especial sí que podría tener algo de valor, aunque aseguran que no demasiado. “No tiene sentido. Lo robas y qué haces, ¿lo pones en tu casa?”, añade extrañado este trabajador. Por ello, entre los profesionales del sector se comparte la misma teoría: una posible equivocación. “Lo que me sale pensar es que se pensaban que estaban robando un cable bueno de cobre y lo que han hecho ha sido robar el de fibra. El cobre lo quemas, el plástico se funde y coges y lo vendes, pero la fibra…”, concluye.

De hecho, los delitos por robo de cableado de cobre sí que suelen ser más habituales debido al elevado valor de este material en el mercado. Sin ir más lejos, este domingo, la Guardia Civil detuvo en Chinchón a cuatro personas que portaban "grandes cantidades de cobre robado". Incluso este mismo sábado, se produjo el mismo tipo de robo, en este caso en Málaga, donde la Guardia Civil detuvo a un hombre acusado de robar cableado de cobre por un valor de 5.000 euros.

Por ello, los profesionales del sector de las telecomunicaciones comparten la misma teoría y desconocen el motivo por el que se procedería a robar dicho material. En el caso de Telecocable, una empresa dedicada también al sector de las telecomunicaciones, aseguran que será mucho mayor el importe que se deberá pagar por la reinstalación del cableado y del sistema que los propios beneficios de la venta del producto. Además, entre otros factores, destacan la inutilidad de este tipo de cable una vez que son cortados. “Los cables de fibra óptica no sirven absolutamente para nada una vez que los cortas”, añade uno de los empleados.

Su precio en el mercado

Los cables de fibra óptica están compuestos en su interior por diferentes filamentos de vidrio que se utilizan para la transmisión de datos digitales, es decir, para el envío de información codificada. Existen diferentes tipos y cada uno de ellos tiene una finalidad diferente. Sin embargo, todos ellos tienen un punto en común y es que se han convertido también en uno de los afectados por las rupturas de stock vividas desde la pandemia a causa del auento de su demanda y los retrasos de sus entregas.

En función de sus características y funcionalidad, el precio medio por metro de cable de fibra óptica oscila entre los dos y los seis euros. Sin embargo, si realizamos la búsqueda en algunas plataformas de compra y venta de productos, podemos encontrar metros y metros de cables de fibra óptica similares a los sustraídos a unos precios muy reducidos. Entre las ofertas se pueden encontrar 200 metros por 15 euros o incluso 250 metros por el importe de 10 euros. Por ello, son muchos los que consideran que el robo en las vías de Santa Oliva, en Tarragona, podría haberse debido a una equivocación. Si realizamos la misma búsqueda pero escribiendo en el buscador “rollo de cobre” podemos adquirir el producto por cantidades muy superiores, que oscilan entre los 140 y los 250 euros por 25 metros.

Los hechos

Los Mossos d’Esquadra detuvieron el lunes a un joven de 19 años como presunto autor del robo del cableado. El individuo, que se resistió durante la detención, está acusado de delitos de robo con fuerza, estragos y resistencia y desobediencia a los agentes de la autoridad. Los hechos ocurrieron alrededor de las 02:30 horas, cuando las comunicaciones, señalización y sistemas de telemando de energía, así como detectores de objetos y sistemas de seguridad, comenzaron a verse afectadas.

El robo de los 600 metros de cable se produjeron en un tramo de unos 200 metros, concretamente entre L'Arboç y La Pobla de Montornès. Finalmente, los Mossos pudieron recuperar gran parte del material robado. Las primeras hipótesis apuntan a que el individuo actuó solo, aunque no se descarta la posibilidad de que haya más detenciones en el caso de que pudiera tratarse de un grupo organizado dedicado al robo de estos materiales para su posterior venta.

Plazo para reclamar

En total, más de 8.000 personas se han visto afectadas por los retrasos del AVE entre Madrid y Barcelona. Desde RENFE, han confirmado que los usuarios podrán solicitar el cambio o la anulación de billete sin ningún coste.

Sin embargo, cabe destacar que los trenes de alta distancia cuentan con un compromiso específico de puntualidad. Es decir, se indemnizará a todas aquellas personas cuyos trenes han sido retrasados. La devolución es del 50% si el retraso es superior a los 15 minutos y del 100% si supera la media hora.

Asimismo, los usuarios podrán solicitar sus indemnizaciones desde las 24 horas después de la llegada del tren y hasta un plazo máximo de tres meses.

