El órdago del rey del cannabis tras la muerte de su hermano: su plan para comprar parte de Magaluf

No están siendo unas semanas cualquiera para Maximilian White. El excéntrico rey del cannabis medicinal está teniendo que afrontar junto al resto de su familia el fallecimiento de su hermano de 37 años el pasado domingo. Pero la situación no se queda aquí, y es que, la disconformidad de la familia con los datos ofrecidos sobre el fallecimiento del joven en Punta Ballena, en Magaluf, han hecho que este caso se extienda más allá.

Y en los movimientos que hasta el momento está llevando a cabo la familia, Maximilian está llevando la voz cantante. Tanto es así, que el "rey del cannabis medicinal", no ha dudado en declarar ante los medios británicos que estaría dispuesto a acabar con Punta Ballena, ya que según afirma "es un peligro para las personas".

Su historia

Cabe destacar primero la figura de Maximillian, que es el primer multimillonario de una nueva industria que no hace más que crecer. Nació en la localidad inglesa de Nottingham y a sus 40 años, también se ha convertido en toda una figura en redes donde está cerca de alcanzar los 6 millones de seguidores en Instagram.

White no es ni mucho menos un desconocido en Mallorca. De hecho cuenta con una residencia en la isla donde pasa gran parte de su tiempo. Como magnate del cannabis medicinal ha ido engrandeciendo su figura durante los últimos años hasta el punto de que la prestigiosa revista Forbes no dudó en realizarle una entrevista donde afirmó que es "dueño de cuarenta hectáreas de tierra en Portugal para cultivar cannabis medicinal". Pero es que esto no se queda aquí, ya que cuenta con acciones valoradas en 3.500 millones de euros, que le convierten en el primer multimillonario del sector.

Con una producción anual de un valor de mercado de 1.500 millones de euros aproximadamente, Maximilian ha ido expandiendo su “campo de sueños” contratando a varios grupos de trabajadores como agrónomos, biólogos, abogados e investigadores que le ayuden a seguir creciendo como lo ha hecho hasta ahora.

Cuando a nivel de negocios su familia lo perdió todo (restaurantes, hoteles y clubes nocturnos), Maximilian trató de coger el toro por los cuernos y ser quien devolviese la tranquilidad. Las ganancias empezaron llegando de un pub, y siguieron con la música y el sector inmobiliario de Europa, hasta su entrada definitiva en el mundo del negocio legal de la marihuana.

Muerte de su hermano

Pero algo se torció en la vida de White la semana pasada que hizo que su negocio de cannabis medicinal pasase a un segundo plano. Tras una noche de fiesta bastante descontrolada, su hermano terminó falleciendo el pasado domingo. Y a raíz de este suceso han surgido dos versiones que difieren mucho entre sí sobre lo que realmente le pudo pasar al hermano menor de White.

Mientras que la versión oficial de la muerte habla que el hermano de White murió a causa de la gran cantidad de drogas, sustancias y alcohol que ingirió a lo largo de la noche; la familia, y entre ellos Maximilian, centran sus esfuerzos en pregonar otra versión que muestra un escenario muy diferente al oficial.

Lo que la familia cuenta a los medios británicos es que el joven Tobias mientras esperaba recibir sus bienes, fue asaltado por los guardas de la discoteca de Magaluf en la que se encontraba. "Él no sabía qué pasaba e intentó resistirse. Tres o cuatro porteros le llevaron a una esquina del club, le tiraron al suelo y comenzaron a golpearlo. Le pusieron unas esposas y siguieron golpeándolo con violencia", cuenta White sobre el suceso.

Según Maximilian, con la llegada de la policía y a causa de un estado de nervios extremo, la situación se complicó aún más. "Tuvo una parada cardíaca y ellos le dieron un tranquilizante. La Policía empezó entonces a golpear a los turistas y a la gente que estaba mirando, diciéndoles que se dispersasen", concluye el rey del cannabis medicinal.

La amenaza

La muerte de Tobias ha llevado incluso a Maximillian a plantear la posibilidad de acabar con Punta Ballena. "Compraré esta calle de Magaluf y la clausuraré permanentemente si tengo que hacerlo, porque es un peligro para las personas. No está controlada", fueron las palabras de White al medio británico The Mirror, con las que amenaza de forma real con la posibilidad de acabar con todos los locales del lugar.

Pese a que no se sabe con exactitud si esta amenaza puede convertirse o no en una realidad, lo que parece claro es que, teniendo en cuenta los bienes de Maximilian y cómo crece el sector del cannabis medicinal, no sería descabellado pensar que realmente pudiese comprar todos los negocios de esta calle de Magaluf.

Una vez las palabras de White han llegado a los oídos de los dueños de los locales de Punta Ballena, la incredulidad ha sido la que ha reinado en la mayor parte de ellos, y algunos lo han tomado incluso de forma humorística al creer que no es más que una falsa amenaza del británico. Hay incluso quienes estarían deseando dicha posibilidad a razón de los últimos años tan duros económicamente para el sector del ocio nocturno y que han golpeado directamente a los locales de la zona de Magaluf.

Sin embargo, a nivel político, pese a que tampoco se ha considerado como algo excesivamente creíble lo dicho por White, sí que se trabaja por evitar que la zona siga dando la imagen que últimamente se ha convertido en normal, y es por ello que quieren "trabajar para el cambio de modelo". Pese a todo, para saber lo que finalmente ocurre y conocer si después de todo, Maximillian White forma parte de dicho cambio, será necesario esperar.

