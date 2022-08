Más de 8.000 afectados por los retrasos del AVE entre Barcelona y Madrid: "Que nos devuelvan el dinero"

RENFE ha restablecido el servicio de toda la lína Madrid-Barcelona-Figueres Vilafant a las 11:15 horas, pero los trenes sufren demora y los afectados por el robo de material ferroviario son ya 9.000 pasajeros, todos ellos indignados por no saber cómo llegar a tiempo a su lugar de vacaciones o a su regreso a casa.

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 19 años relacionado con el robo de 600 metros de cable de fibra óptica y señalizaciónen de la línea de tren de alta velocidad a su paso por Santa Oliva (Tarragona), que es lo que ha provocado el colapso tanto en Atocha como en Barcelona.

Al arrestado se le atribuyen delitos de robo con fuerza, estragos y resistencia a la autoridad. Mientras, los pasajeros han ido saliendo, aunque con retraso, en trenes con dirección a Tarragona. Desde allí, Renfe ha ido habilitando autobuses que los han acercado a Barcelona, eso sí, con mucha demora.

EL ESPAÑOL ha hablado con algunos de los afectados por este retraso, que piden que se les devuelva el dinero antes de 24 horas.

Verónica

Verónica llegó este domingo a Madrid procedente de Argentina y se encontró con el problema a su llegada a Atocha este lunes por la mañana, cuando iba a coger un tren para viajar a Barcelona, donde se va a quedar a vivir desde ahora. Resignada, espera que le compensen el viaje: "Me costó 60 euros el billete. Espero que me lo devuelvan", explicaba en conversación con EL ESPAÑOL.

Verónica espera que le devuelvan el dinero mientras espera. Esteban Palazuelos EL ESPAÑOL

Aun así, se lo ha tomado a broma. "Si esto pasa en Argentina, estaríamos aquí matándonos todos", reconocía.

Loreto

Loreto no viajaba a Barcelona, sino a Zaragoza, pero se ha visto afectada porque el AVE lleva la misma ruta. "Les he preguntado y espero que me devuelvan el dinero del billete. Me han dicho que sí". El billete le costó 30 euros.

Loreto iba a Zaragoza y se ha visto afectada. Esteban Palazuelos EL ESPAÑOL

Mientras espera, mira con su madre qué otro tipo de alternativas puede coger para llegar cuanto antes a su ciudad. De lo contrario, le tocará esperar hasta que Renfe la reubique en otro tren.

Clara y María del Mar

Clara y María del Mar han estado esperando durante más de dos horas a coger su tren junto a su hijo Unai, de 11 años. Habían estado de vacaciones en Galicia y hacían trasbordo en Madrid para volver a Barcelona. "Estamos indignadas y cabreadas", reconocían en conversación con EL ESPAÑOL.

Habían salido a las 04:00 horas desde Galicia y, cansadas y resignadas, creen que no volverán a comprar en AVE. Piden, como todos, que les devuelvan el dinero "antes de 24 horas".

Meritxell y Álex

"Esto es un horror", decían, resginados, a EL ESPAÑOL, desde la estación de Atocha. Ellos viajaban a Barcelona y, mientras esperaban, se enteraron de que el tren que iban a coger no iba a Barcelona, sino a Tarragona y que después tendrían que coger un autobús a Barcelona. "Nosotros creemos que no va a haber compensación porque esto es vandalismo", lamentaban, resignados, a EL ESPAÑOL.

Meritxel y Álex esperan que les reubiquen en otro tren. Esteban Palazuelos EL ESPAÑOL

Pero no les quedaba otra que esperar. El coche de alquiler les costaba 374 euros y no se lo podían permitir. De ahí que su única alternativa fuera esperar junto a otros pasajeros bromeando.

