Las 10 ciudades andaluzas que decidirán el 19-J: del triángulo Jerez-Algeciras-Cádiz a la duda de Jaén

Este domingo hay mucho en juego en Andalucía. Los comicios cerrarán un periplo electoral al que le han faltado propuestas, pero que ha tenido casi de todo: paracaidismo con Macarena Olona, falsos militantes del PP que se pasan a Vox, cainismo en la izquierda, entrenamientos de voleibol y hasta compadreo por las torrijas en junio. La teoría dice que, a la hora a la que usted lee esto, el pescado está vendido. Sin embargo, hay 10 ciudades que pueden cambiar el rumbo de todo lo que ocurrirá en el Sur de España.

Jerez de la Frontera, Algeciras, Cádiz, Jaén, Linares, Baeza, Granada, Sevilla, Málaga y Marbella. Esos son 10 de los nombres que pueden hacer variar —hasta cierto punto, claro está— las elecciones en Andalucía.

Los motivos son diversos. Cada partido político tiene unas plazas importantes. Por ejemplo, lo que ocurra en la Costa del Sol y en Sevilla será clave para Ciudadanos. La provincia hispalense también tendrá gran repercusión saber qué ocurre con Adelante Andalucía finalmente. Los tradicionales feudos del PSOE andaluz, como Dos Hermanas, deberán corroborar tras cuatro años de gobierno popular que siguen fieles a su voto tradicional —o no—.

Todo apunta a que Moreno revalidará la presidencia en San Telmo. Sólo queda por saber cómo formará su gobierno: si con el apoyo de Ciudadanos, en caso de que Juan Marín haga una remontada histórica in extremis —no se prevé— para conseguir grupo parlamentario; si lo hace con Vox, en caso de que el efecto Olona no acaba por los suelos y la marca del partido salva los muebles; o si lo hará en solitario.

El analista de Big-data Agustín Madariaga avisa: "Una de las cosas que hay que tener en cuenta es que hay gente, más del 10% de los votantes, deciden en las últimas horas y en el colegio electoral. Cualquier cosa puede cambiar. Cualquier aspecto emocional puede cambiarlo. Un último error...".

Los comicios andaluces son completamente novedosos en la estrategia de voto, según Madariaga: "Se están produciendo muchos movimientos y son muy complicados, porque es una decisión que van a tomar a última hora. Hay un grupo de gente que está en la frontera. Nunca había pasado que hubiera tanta gente que se lo pensara tanto. Hay mucha gente que está pensando en muchas cosas. Por ejemplo, votantes de izquierda que piensan votar a Moreno y votantes de Vox que lo harán en clave andaluza para decantarse por Moreno. Luego, a ver qué hacen los de Ciudadanos...".

Las encuestas

La última encuesta realizada por SocioMétrica para EL ESPAÑOL, a tan solo seis días de las elecciones, daba por vencedor al Partido Popular. El estudio apuntaba que el 35,7% de los apoyos serían para la formación que lidera Juan Manuel Moreno Bonilla, lo que le otorgaría entre 46 y 48 escaños.

La segunda fuerza sería el PSOE-A. Los socialistas ostentan, según lo estudiado, una intención de voto del 23,2% —entre 29 y 31 representantes en San Telmo—, lo que les daría su peor resultado en Andalucía en toda la democracia.

La tercera fuerza sería Vox. El 18,9% de los apoyos le daría entre unos 20 y 22 parlamentarios andaluces. El cuarto lugar —en cuanto a escaños— sería para Por Andalucía, con una previsión de entre 6 y 8. Le siguen los andalucistas de Teresa Rodríguez. Adelante Andalucía se movería en una horquilla entre 3 y 5 diputados. Andaluces Levantaos se quedaría fuera.

También Ciudadanos se vería fuera, a pesar de que le faltarían pocos votos para acceder a San Telmo. Un apoyo de casi el 4% de los andaluces le dejaría fuera de una comunidad que actualmente gobiernan en coalición con Juanma Moreno. El pasado lunes, la formación de Arrimadas y Juan Marín estaba a 4.000 votos de obtener un representante por la provincia de ambos líderes y a 5.500 de obtenerlos por Sevilla.

A día de hoy estaría a tan sólo 5.500 votos en Sevilla y 4.000 en Cádiz de obtener dos representantes. Estas dos provincias son la esperanza a la que han de aferrarse los de Juan Marín para no perecer.

El triángulo del Sur

El triángulo Jerez-Cádiz-Algeciras será el más determinante: pondrá en juego en el último momento un total de 4 o 5 escaños, según el experto Agustín Madariaga. Entre las tres poblaciones suman casi una cuarta parte de la población total de la provincia. Lo saben todos y por eso han apostado fuerte a este triángulo, sobre todo a las dos ciudades grandes de la provincia.

Vox ha cerrado su campaña con Santiago Abascal en Algeciras y Olona se paseó por la Feria del Caballo. El PP también apostó por ambas localidades: Isabel Díaz Ayuso visitó Jerez y la población algecireña, mientras que Juanma Moreno ha llegado a asegurar que es el presidente que más ha visitado la provincia. Teresa Rodríguez comenzó en el centro histórico jerezano su campaña. Ni que decir tiene que Inés Arrimadas también paseó por la feria de su ciudad y Juan Espadas pasó por la tierra del vino y el flamenco antes de cerrar su campaña en Sevilla. Inma Nieto, de Por Andalucía, reclamó mejoras para su localidad natal, pasó por Jerez y reclamó avances en la Sanidad para el Puerta del Mar en Cádiz.

Puede que muchos piensen que la suerte está echada, pero la gran cantidad de indecisos puede provocar un vuelco. Agustín Madariaga lo explica para EL ESPAÑOL: "El gran tema de estas ciudades es que tienen una bolsa de indecisos muy alta, son personas muy diversas, tienen votaciones que se inclinan hacia un lado o hacia otro y tienen dificultades: mucho paro, la situación actual es complicada...".

Hacer de vidente ante todo esto es harto difícil. "Hacia a donde va a ir el voto es muy complicado. Puede ser que se apunten a una cosa o la contraria", insiste Madariaga. "El que rasque aquí conseguirá uno o dos diputados más".

Elecciones andaluzas en Jerez de la Frontera (2018)

Cs - 20.859 | 23,51 %

PSOE-A - 19.905 | 22,44 %

PP - 16.008 | 18,04 %

ADELANTE ANDALUCÍA - 15.481 | 17,45 %

VOX - 10.543 | 11,88 %

Elecciones andaluzas en Algeciras (2018)

Cs - 9.834 | 22,06 %

PSOE-A - 8.872 | 19,9 %

VOX - 8.689 | 19,49 %

PP - 7.877 | 17,67 %

ADELANTE ANDALUCÍA - 6.191 | 13,89 %

Elecciones andaluzas en Cádiz (2018)

ADELANTE ANDALUCÍA - 17.306 | 30,27 %

Cs - 11.272 | 19,71 %

PSOE-A - 10.301 | 18,01 %

PP - 10.024 | 17,53 %

VOX - 4.066 | 7,11 %

La paradoja Ciudadanos

Málaga y Marbella serán dos ciudades claves para Ciudadanos. Cierto es que donde más se juegan es en las provincias de Cádiz y Sevilla, pero estas dos ciudades hicieron hace cuatro años que Marín fuera la segunda y la tercera fuerza más votada, respectivamente. Sin embargo, en esta ocasión las encuestas no apostaban por que logren representación en Málaga.

Elecciones Andaluzas en Málaga (2018)

PSOE-A - 53.311 | 22,15 %

Cs - 51.775 | 21,52 %

PP - 49.894 | 20,73 %

ADELANTE ANDALUCÍA - 40.979 | 17,03 %

VOX - 27.728 | 11,52 %

Elecciones Andaluzas en Marbella (2018)

PSOE-A - 10.205 | 24 %

PP - 9.712 | 22,84 %

Cs - 8.981 | 21,12 %

VOX - 5.671 | 13,33 %

ADELANTE ANDALUCÍA - 5.378 | 12,65 %

La analista Ana Ros tiene claro que es muy importante "el peso de Juan Marín en las ciudades turísticas, sobre todo en la provincia de Málaga. Marín ha hecho un buen trabajo en el sector turístico en comparación con lo que había antes. El turismo en Andalucía se ha visto muy reforzado y eso habrá gente que lo valore". Agustín Madariaga coincide en que será importante, aunque habrá que ver si finalmente consigue remontar el vuelo.

Lo más fácil, según las encuestas, para que Ciudadanos obtuviera escaños era lograr el voto necesario en las provincias de Cádiz y Sevilla. La formación naranja decidió cerrar allí su campaña, primero con un acto en Sanlúcar de Barrameda, ciudad natal de Juan Marín, y luego con un acto en Sevilla.

Para Ana Ros, a Ciudadanos le ha faltado sentimiento en la campaña. "El fallo ha estado en hablar de gestión y ha faltado emoción. El punto de las torrijas, han visto que ha tenido tirón, pero quizás demasiado tarde", analiza Ana Ros.

En el último debate, Juan Marín le preguntó a Macarena Olona si sabía hacer torrijas tirando de guasa andaluza. El resto de candidatos rieron y hasta Teresa Rodríguez pidió unas cuantas para su marido, 'El Kichi'. Esto le ha dado un empujón en la recta final.

De hecho, Marín ha empezado a tirar de humor en el último segundo para conservar la remontada. Lo demuestra la entrevista publicada por EL ESPAÑOL el pasado viernes, en la que aseguraba que "Olona está más perdida que un barrendero en Tarifa" mientras comía Torrijas.

Asimismo, cabe destacar que Juan Marín se la jugará en las ciudades que rodean al vinícola Marco del Jerez. Jerez, El Puerto de Santa María, Rota, Sanlúcar y Chipiona son cinco ciudades donde Ciudadanos ganó en los últimos comicios. Unos buenos resultados podrían hacer que Rocío Ruiz —la candidata por la provincia— llegara a San Telmo.

Jaén y la España Vaciada

Otro de los territorios claves será Jaén. A pesar de que las encuestas no le otorgan ninguna representación, la primera participación de Jaén Merece Más, partido perteneciente a España Vaciada, podría ser clave en la repartición del voto. Sobre todo teniendo en cuenta que por el voto rural se batirán el cobre Vox y PSOE.

Jaén Merece Más participará por primera vez en estos comicios andaluces. Su aspiración es lograr un diputado para que los jiennenses tengan voz propia en San Telmo. Sin embargo, no parece que hayan logrado tener voz.

Agustín Madariaga explica que "en Jaén el gran temor es que el enfado se fuera hacia Jaén Merece Más. No han aparecido, no han tenido capacidad para ser visible y ¿hacia dónde se va esto? Lo que ocurra en Linares, Baeza y Jaén lo puede cambiar todo. Es un lugar donde hay menos restos a jugar".

Elecciones andaluzas en Jaén (2018)

PP - 13.836 | 24,88 %

PSOE-A - 13.139 | 23,62 %

Cs - 11.424 | 20,54 %

ADELANTE ANDALUCÍA - 7.187 | 12,92 %

VOX - 6.736 | 12,11 %

Elecciones andaluzas en Linares (2018)

PSOE-A - 6.015 | 23,14 %

PP - 5.474 | 21,06 %

Cs - 5.021 | 19,31 %

ADELANTE ANDALUCÍA - 4.606 | 17,72 %

VOX - 2.843 | 10,94 %

Elecciones andaluzas en Baeza (2018)

PSOE-A - 2.731 | 32,37 %

PP - 2.296 | 27,21 %

Cs - 1.379 | 16,34 %

VOX - 1.021 | 12,1 %

ADELANTE ANDALUCÍA - 750 | 8,89 %

Granada y Sevilla

Dos de las grandes capitales de Andalucía también serán fundamentales con lo que ocurra a final de esta jornada electoral. Lo que ocurra en Granada podría ser fundamental para saber si Juanma Moreno tiene posibilidad de gobernar en solitario o finalmente acaba por pactar con VOX.

Madariaga apunta que Granada puede ser "fundamental", no sólo la capital, sino también la provincia. "Aquí se debatirá la pugna entre PP y Vox".

Eso significa que, de los resultados que consigan, dependerá qué pacto de Gobierno se alcanza. La idea de Juanma Moreno es gobernar con el apoyo de Vox, pero sin que formar coalición, como ocurre con Isabel Díaz-Ayuso en Madrid y no siguiendo el ejemplo de Castilla y León.

Elecciones en Granada (2018)

PP - 30.644 | 26,95 %

Cs - 23.995 | 21,1 %

PSOE-A - 21.171 | 18,62 %

ADELANTE ANDALUCÍA - 17.716 | 15,58 %

VOX - 14.402 | 12,66 %

Elecciones en Sevilla (2018)

PSOE-A - 84.538 | 25,26 %

ADELANTE ANDALUCÍA - 63.204 | 18,89 %

Cs - 62.914 | 18,8 %

PP - 62.831 | 18,78 %

VOX - 41.363 | 12,36 %

Sevilla será clave también en este aspecto. Si Ciudadanos logra dar la sorpresa y obtener un par de parlamentarios, rascando algo en Cádiz y Málaga, podría ayudar a Moreno para no necesitar a Vox en una coalición que les ha funcionado hasta el día de hoy. Sin embargo, Madariaga lo ve difícil, sobre todo por Cádiz a pesar de lo que dicen las encuestas. "Cádiz parece que no. Si hay posibilidades es en Sevilla y en Málaga. Es posible que no saquen ninguno. Si no pasas la frontera, no sacas ninguno. Lo tienen muy complicado". "El gran problema es quién rentabiliza la acción de un gobierno", incide.

Todo está por ver. Habrá que esperar a la noche de este domingo para saber qué ocurre finalmente. "Los datos no sirven en esta ocasión", dice Madariaga. "Todo el mundo ha cambiado la estrategia política —con respecto a los últimos comicios— y el momento también ha cambiado. Esta es una tierra sociodemográficamente muy distinta".

