Juan Marín: "Macarena Olona está más perdida que un señor de la limpieza pública en Tarifa"

Al candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta, Juan Marín (Sanlúcar de Barrameda, 1962), se le ha hecho corta la campaña. Cree que le hubieran venido bien un par de debates más. Según sus trackings diarios, ha mejorado su situación y ve posibilidades de sacar grupo parlamentario -cinco escaños- para repetir un gobierno de PP y Cs.

No esperaba que fuera a protagonizar una de los episodios más virales de la campaña. Ocurrió en el segundo debate, a cuenta de unas torrijas que cocinó el Miércoles Santo de 2020 con España confinada en casa por la Covid-19. "Me salen buenísimas... ¿Usted sabe hacer torrijas, señora Olona?", le dijo a la candidata de Vox cuando ésta le recriminó que se dedicara a los fogones en la pandemia.

Cree que Vox está haciendo mal su campaña y que Macarena Olona está más perdida que "un señor de la limpieza pública en Tarifa", que por mucho que limpia, el viento de levante vuelve a arrastrar las hojas.

Asegura que si los andaluces le dan otra oportunidad, no va a cambiar su forma de ser ni de trabajar. De camino a un acto a Lucena (Córdoba) en conversación con EL ESPAÑOL asegura que tiene tatuado que de la política hay que saber irse y que el domingo serán los andaluces quienes elijan su destino.

¿Cómo está Juan Marín?

Mejor que en brazos.

¿Tiene la sensación de que tras los debates su partido y usted han entrado en una fase de remontada? ¿Cómo lleva el esprint final?

Sí, la tengo. Está siendo una campaña bastante entretenida. He intentado dar ese toque de humor que le hacía falta. Los debates han marcado esta campaña y han tenido unas audiencias muy altas.

Me gustaría poder participar en un par de debates más, me vendría bien una semanita más de campaña [ríe]. El ambiente ha cambiado, vaya donde vaya me siento muy apoyado porque fui el único que dijo claro lo que quería hacer. Esto no pasaba hace dos semanas.

¿Confía en los indecisos?

Si conseguimos forma grupo, estaremos dentro del Gobierno, y en Andalucía hay mucho voto oculto. Mucha gente no sabe aún si va a votar y ese porcentaje es clave para que un gobierno de PP y Cs continúe. Sobre todo cuando el PSOE ha tirado la toalla y Juan Espadas va a sacar un resultado peor que el de Susana Díaz en 2018. A ver cómo lo gestionan...

¿Tenían repartidos Juanma Moreno y usted los papeles de 'poli bueno' y 'poli malo'?

En absoluto. Yo fui al debate a hacer mi trabajo. Juanma se puso de perfil, fue a no perder y a dejarse llevar por el viento de cola que lleva su candidatura.

Quedó patente que yo he gestionado durante tres años y medio. Me gustó mucho Teresa Rodríguez [la candidata de Adelante Andalucía] porque hizo una defensa de la izquierda mejor que Inma Nieto y que Juan Espadas. De hecho, ya le tengo preparado un táper de torrijas para el Kichi [ríe].

Cuando las cociné aquel Miércoles Santo de pandemia no imaginaba que iban a dar tanto juego. Es una tradición en mi casa y en aquel momento me atacó mucha gente del PSOE, pero fue algo espontáneo. Olona no conoce el humor gaditano. ¿Cómo lo va a conocer si no conoce Andalucía?

"En 2015 las encuestas nos daban cero escaños y sacamos nueve. En 2018, 11 o 12 y terminamos con 21. La que podemos liar el domingo será grande"

¿Cómo ve la campaña de Vox?

Están muy perdidos, me acuerdo mucho de algunos chistes que son muy gráficos. Macarena Olona está más perdida que un señor de la limpieza pública en Tarifa. Está perdida no, lo siguiente, sin cintura ninguna, ni conocimiento de Andalucía ni de los problemas de esta tierra.

Dice disparates, no tienen ninguna propuesta seria para Andalucía, solo desmontar el Estado de Autonomía, cerrar Canal Sur o mandar inmigrantes a su tierra, aunque no sea competencia de la Junta. ¿Qué van a hacer ustedes en materia fiscal?

Los candidatos a las elecciones andaluzas antes de comenzar el debate del pasado lunes en la RTVA. Europa Press

Usted ha vivido las dos últimas campañas con el viento a favor ¿cómo está viviendo esta con el viento (y todas las encuestas) en contra?

Bueno, en 2015 las encuestas nos daban cero escaños y sacamos nueve. En 2018, 11 o 12 y terminamos con 21. Si esto se cumple, la que podemos liar el domingo será grande. Andalucía vota de una forma distinta y más un domingo de puente de Corpus. Puede haber sorpresas.

Pero es verdad que esta campaña está siendo bastante más complicada, pero la estoy afrontando con la misma naturalidad de siempre. Vengo del mundo de la competición y como estoy acostumbrado a los imposibles, creo que es justo que tengamos un resultado acorde con el trabajo hecho.

Los andaluces no pueden olvidar que gracias a los 21 escaños de Ciudadanos, Juanma Moreno pudo ser presidente con 26. Se ha hecho un trabajo lo suficientemente serio. No me creo que no vaya a tener la recompensa de poder mantener el grupo.

Los partidos manejan tracking diarios ¿algunos le han dado mejores datos tras los debates?

Sí, nos dan mejores resultados, y si de aquí al domingo no cometemos errores y no decimos ningún disparate, tendremos un buen resultado.

¿Se siente víctima de los errores cometidos en la cúpula de su partido? Dimisión de Albert Rivera, moción de Murcia, pérdida de Madrid…

No me siento víctima de nada. Nunca le echo las culpas a nadie. Si el resultado es malo el responsable soy yo, y si es bueno es de mi equipo. Probablemente sea políticamente incorrecto, pero no me importa.

Si han hecho tan buen trabajo ¿por qué cree que las encuestas le auguran malos resultados? ¿Cree que también tiene que ver con la gestión en sí?

Lo achaco a que me he dedicado a gestionar y el PP lo ha sabido vender. Tiene más experiencia, maquinaria y estructura y ha sabido apuntarse los tantos. De lo que más presume Juanma es de ámbitos que llevan las consejerías de Ciudadanos.

Parece que la gestión en sí no vende en política, si no va a acompañada de marketing y publicidad, pero había que hacerla y buscar recursos suficientes para ello. Me siento feliz, orgulloso y satisfecho sea cual sea el resultado. He hecho lo correcto en el momento adecuado.

En política se conoce como "el abrazo del oso" ¿imaginaba en 2018 que esto iba a pasar?

No lo imaginaba, pero al igual que no sabía que iba a haber una pandemia, una listeriosis y una crisis económica y social brutal. No sabíamos nada de esto, me puse a trabajar desde el primer día y en un año aprobamos dos presupuestos.

Nunca he pensado en sacar rédito político para mi partido y probablemente sea una de las lecciones que he aprendido. No llegué a la política para esto.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el vicepresidente, Juan Marín, en la firma de su pacto de Gobierno tras las elecciones de 2018.

¿Le molesta que el PP se haya atribuido méritos de Ciudadanos?

Estamos en campaña, pero ayer mismo hizo Juanma unas declaraciones sobre que prefería gobernar con Ciudadanos. Es la única opción de que el lunes vamos a seguir trabajando por Andalucía a las 8.00.

Cuando juegas contra el rival no esperas que éstos estén amarrados con una cuerda y cuando termina el partido nos vamos a tomar unas cañas. Esto es una pura competición permanente y me niego a que sea así. Quizás debería vender más la gestión y no hacerla, pero no me da la gana. Seguramente dé más rentabilidad para los intereses de partido, pero menos para los intereses de los andaluces.

"Cuando Macarena habla de meter la motosierra en san Telmo no tiene ni idea, no sabe lo que es eso"

¿Si forma parte del Gobierno ha aprendido y venderá mejor su gestión?

Yo voy a seguir haciendo lo mismo, no voy a cambiar con 59 años. No pienso en mi partido, no pienso buscar rédito político, no llegué a la política para eso, sino para dejarle una Andalucía mejor a mis hijos y a las siguientes generaciones.

Lo que no voy a hacer es coger una vicepresidencia y una consejería con cinco materias. Llevo dos infartos encima y me tuvieron que hacer dos cateterismos. Manuel Jiménez Barrios (PSOE) me lo dijo: Juan estás loco, te vas a matar. Pero había que hacerlo y lo hice.

Se han hecho cosas importantes, pero aún quedan cosas por hacer ¿qué es lo primero que haría si es de nuevo vicepresidente de la Junta ahora que conoce más la Administración?

Lo que deberíamos haber seguido haciendo: desplegar todos los recursos, los fondos Next Generation y los que están paralizados, que marcarán el futuro para los próximos años.

¿Qué piensa cuando Macarena Olona habla de meter la motosierra en san Telmo?

Que no tiene ni idea, no sabe lo que es eso. En esta legislatura hemos eliminado 75 entes, pero hay que buscar la eficacia sin quitarle los derechos a los trabajadores porque un juez te lo tumba y cuesta mucho dinero público.

¿Hay un rumor que Juanma Moreno le tiene reservado un lugar privilegiado si finalmente no saca su escaño?

Yo también lo he escuchado, pero no. Tengo ofertas de empresas privadas. Con mi experiencia en lo privado y en lo público me han llegado ofertas, pero no necesito nada de esto, tengo mis proyectos. En 2026 cuando deje la política, me volcaré en mis hijos, que tienen proyectos muy chulos.

Jamás en mi vida he estado parado. Empecé a trabajar con 11 años limpiando en un taller de Sanlúcar para cinco operarios durante los veranos. He hecho de todo, he vendimiado, he sido autónomo durante 27 años, gerente de espacios comerciales, he hecho consultoría y tengo mi etapa deportiva.

Me encanta tener proyectos. También he trabajado en la Caja de Ahorros, pero era muy aburrido y en mi época todo el mundo quería ser maestro o trabajar en un banco. Yo no. Me gusta mucho también el servicio público, pero esto tiene un precio muy alto para los que te rodean y para ti. Ahora lo veo de otra forma y te da la sensación de que te has dejado a demasiados en el camino.

"Tenía una agenda y la he cumplido. He cumplido ese sueño de poder hacer algo por Andalucía"

A dos días de las elecciones ¿qué cree que hará Juanma Moreno si necesita a Vox para ser investido?

Si lo necesita, llegará a un acuerdo seguro con Vox, pero seguiré siendo su amigo. Eso está por encima de la política. Igual que lo sigo siendo de Jiménez Barrios. Pero si no estoy en su gobierno, no sólo me va a echar de menos, va a llorar por mí.

Usted ya pactó con Susana Díaz ¿lo haría con Juan Espadas?

No puedo hacerlo con Juan Espadas. Primero nunca ha hablado conmigo en esta etapa, cosa que no entiendo. Mientras fue alcalde me llamaba todos los días para los proyectos de Sevilla. Quizás, ha cambiado de móvil y ha perdido mi teléfono, pero al margen ¿cómo voy a llegar a un acuerdo si él no es el candidato, es Pedro Sánchez?

No lo entiendo, quizás sea su estrategia porque ha querido sacarme del tablero y ha cometido un error.

El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, y la expresidenta, Susana Díaz, en una imagen de archivo. Europa Press

¿Qué hará si Ciudadanos pierde toda la representación en el Parlamento?

Con todo lo que te he contado ¿qué crees? Sé que ese escenario no va a ocurrir. En política hay que tener dignidad para entrar y salir. Por tanto, mi cabeza alta, mi mirada al frente y a vivir que hay mucha vida después de la política, mucha más.

¿Y si saca únicamente el suyo?

Pues depende de lo útil que sea.

¿Cuál ha sido su mayor fracaso?

Mirando hacia atrás, creo que sometí a mi equipo a una excesiva presión. No dimensioné bien la estructura de todas las áreas que tuvimos. Hubo un ahorro importante, pero una buena estructura era muy necesaria.

¿Y su mayor logro?

Ser feliz, a pesar de estas circunstancias. Tenía una agenda y la he cumplido. He cumplido ese sueño de poder hacer algo por Andalucía.

